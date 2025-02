Fortnite: Turnier-Cheater entschuldigt sich bei Spielern und Epic – Spendet Preisgeld

Epic Games hat einem Fortnite-Spieler, der bei der FNCS (Fortnite Championship Series) beim Schummeln erwischt wurde, ein Ultimatum gestellt. Er musste ein öffentliches Entschuldigungsvideo veröffentlichen und sein Preisgeld an wohltätige Zwecke spenden. Der Fortnite-Entwickler erhob rechtliche Schritte gegen Morgan Bamford, auch bekannt als RepulseGod, nachdem dieser sich durch Betrug für die FNCS 2023 Global Championship qualifiziert hatte, bei der ein Preisgeld von 4 Millionen Dollar ausgeschrieben war.

Die Online-Battle-Royale-Sandbox, die erstmals 2017 veröffentlicht wurde, bietet den Spielern sieben verschiedene Spielmodi, darunter Save the World, Creative und Lego Fortnite. Die FNCS ist ein jährliches Esport-Turnier und einer der am höchsten bewerteten Gaming-Wettbewerbe der Welt. Fortnite hat kürzlich das Enddatum von Chapter 6 Season 1 und das Startdatum von Chapter Season 2 bestätigt, sodass den Spielern nur noch wenige Tage bleiben, bis Lawless beginnt.

Epic Games geht hart gegen Cheater in Fortnite vor

Das FNCS 2025-Turnier begann zeitgleich mit dem Start von Chapter 6 im Januar. Auf X (ehemals Twitter) teilte der Fortnite Competitive-Account eine Erklärung, in der das Team rechtliche Schritte gegen einen Spieler einleitete, der sich unfair für die FNCS qualifiziert hatte, und ihn dauerhaft von Fortnite-Turnieren ausschloss. Ein weiterer wettbewerbsorientierter Spieler wurde im letzten Jahr von Fortnite wegen Betrugs verklagt, weil er spezielle Soft- und Hardware benutzte, um seine Gegner zu überlisten.

Der Entwickler zwang den in Ungnade gefallenen Spieler, ein Entschuldigungsvideo an die Community zu senden, um ein Exempel zu statuieren. Es stellte sich heraus, dass der Spieler seinen Account mit einem Freund geteilt hatte, um sich für das Turnier zu qualifizieren, was gegen die Regeln von Epic verstieß. Kürzlich veröffentlichte Epic einen neuen Trailer, der die Neuerungen von Fortnite Chapter 6 Season 2 vorstellt.

Neben Gameplay-Änderungen und Battle Pass Skins wie Big Dill und The Brat, wird das Plünderungsthema der Saison hervorgehoben. Die mit Beute gefüllten Seesäcke kehren passend zum Thema zurück und die aktualisierte Karte der Saison bietet Schienenschleifen, neue Waffen und Gadgets sowie raubtierbezogene Belohnungen. Der Trailer zeigte auch den Raketenbohrer und den Laserstrahl, mit dem man sich durch Gewölbe schneiden kann.

In diesem Beitrag erfährst du alles zum nächsten Live-Event 2025 im Spiel.

Quelle: youtube.com via Repulse