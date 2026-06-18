Unreal Engine 6: Warum Epic mehr als nur bessere Grafik plant

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Wer bei Unreal Engine 6 nur an schönere Grafik denkt, könnte überrascht werden. Epic Games hat mit dem Beitrag The Road to UE6 erstmals genauer erklärt, wohin die Reise geht. Dabei wird schnell klar, dass der Sprung von Unreal Engine 5 deutlich größer ausfallen soll als viele erwartet haben.

Im Mittelpunkt steht die Zusammenführung der klassischen Unreal Engine mit dem Unreal Editor für Fortnite. Bisher existieren beide Bereiche weitgehend getrennt voneinander. Mit Unreal Engine 6 möchte Epic daraus eine gemeinsame Plattform machen. Entwickler sollen dadurch Inhalte, Werkzeuge und Funktionen einfacher zwischen verschiedenen Projekten nutzen können.

Für viele Gamer klingt das zunächst vielleicht gar nicht so spannend. Langfristig könnte genau dieser Ansatz aber dafür sorgen, dass neue Inhalte schneller entstehen und Games besser weiterentwickelt werden können.

Werbung

Epic denkt größer als nur an Grafik

Das Spannende an Unreal Engine 6 ist, dass Epic deutlich größer denkt. Es geht nicht nur um schönere Grafik. Langfristig soll eine Plattform entstehen, auf der Inhalte und Funktionen einfacher zwischen verschiedenen Spielen und Projekten genutzt werden können.

Ein wichtiger Baustein für diese Zukunft ist die Programmiersprache Verse. Epic setzt große Hoffnungen in die Technologie und sieht sie als Grundlage für viele neue Funktionen der kommenden Jahre.

Epic denkt dabei offenbar deutlich weiter als nur bis zum nächsten großen Spiel. Das Unternehmen hat die kommenden Jahre im Blick und möchte eine stärker vernetzte Zukunft für Games schaffen.

Werbung

KI soll Entwicklern Arbeit abnehmen

Ein weiterer wichtiger Bestandteil von Unreal Engine 6 sind neue KI-Werkzeuge. Epic möchte Entwicklern künftig mehr Möglichkeiten bieten, verschiedene KI-Modelle in ihre Arbeitsabläufe einzubinden. Dadurch sollen zeitaufwendige Aufgaben vereinfacht werden, damit Teams mehr Zeit für kreative Ideen und die eigentliche Entwicklung ihrer Spiele haben.

Laut Epic geht es dabei nicht darum, Entwickler zu ersetzen. Vielmehr sollen die Werkzeuge dabei helfen, produktiver zu arbeiten und sich stärker auf die kreativen Aspekte eines Projekts zu konzentrieren.

Epic denkt dabei offenbar deutlich weiter als nur bis zum nächsten großen Spiel. Das Unternehmen hat die kommenden Jahre im Blick und möchte eine stärker vernetzte Zukunft für Games schaffen.

Werbung

Unreal Engine 5 nähert sich langsam dem Ende

Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass Unreal Engine 5 langsam ihre letzte Phase erreicht. Epic bezeichnet Version 5.8 als die letzte große geplante Version. Zwar könnte später noch ein Update auf Version 5.9 erscheinen, doch der Fokus des Unternehmens liegt inzwischen klar auf Unreal Engine 6.

Bis Spieler die ersten großen UE6-Spiele erleben, wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Eine frühe Version für Entwickler soll nach aktuellen Plänen Ende 2027 erscheinen. Bis zur fertigen Version dürfte es anschließend noch einmal rund ein bis anderthalb Jahre dauern.

Damit zeigt sich auch, dass Epic langfristig plant. Unreal Engine 6 wird nicht schon nächstes Jahr plötzlich alle aktuellen Spiele ersetzen. Stattdessen dürfte der Übergang ähnlich verlaufen wie damals beim Wechsel von Unreal Engine 4 auf Unreal Engine 5.

Werbung

Spieler hoffen auf mehr als nur bessere Grafik

Viele Gamer verbinden Unreal Engine 5 vor allem mit beeindruckenden Lichteffekten und detaillierten Welten. Gleichzeitig musste die Engine in den vergangenen Jahren aber auch Kritik einstecken. Zahlreiche Spiele kämpften zum Start mit Performance-Problemen, hohen Hardwareanforderungen oder technischen Schwierigkeiten.

Genau deshalb hoffen viele Fans, dass Unreal Engine 6 nicht nur schönere Grafik bietet, sondern auch effizienter arbeitet. Denn was nützt die schönste Grafik, wenn selbst leistungsstarke PCs oder Konsolen ständig mit Rucklern zu kämpfen haben?

Eine spannende Zukunft für Spieler

Bis zur Markteinführung von Unreal Engine 6 wird noch viel Zeit vergehen. Trotzdem geben die aktuellen Aussagen von Epic Games einen interessanten Ausblick auf die Zukunft. Das Unternehmen scheint deutlich größer zu denken als bei früheren Engine-Generationen.

Werbung

Sollte Epic seine Pläne erfolgreich umsetzen, könnte Unreal Engine 6 deutlich mehr werden als nur ein weiteres Grafik-Update. Für viele Gamer wäre das eine gute Nachricht. Denn am Ende wollen wir doch alle dasselbe. Schöne Games, die nicht nur beeindruckend aussehen, sondern auch sauber laufen!