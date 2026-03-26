Fortnite: Epic Games beendet Rocket Racing, Ballistic und Festival Battle Stage

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Fortnite ist längst mehr als nur ein Battle-Royale-Spiel. In den letzten Jahren hat Epic Games immer wieder neue Spielmodi ausprobiert – von Rennspielen bis hin zu taktischen Shootern. Doch genau diese Experimente werden jetzt teilweise wieder zurückgebaut.

Epic Games hat bestätigt, dass gleich drei Fortnite-Modi eingestellt werden: Rocket Racing, Ballistic und Festival Battle Stage. Die Entscheidung ist Teil einer größeren Neuausrichtung des Spiels.

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Drei Modi verschwinden aus Fortnite

Die Abschaltung betrifft sehr unterschiedliche Spielkonzepte innerhalb von Fortnite.

Der Modus Ballistic war ein taktischer 5-gegen-5-Shooter mit Rundenstruktur, der stark an Spiele wie Counter-Strike erinnert. Spieler mussten dabei ein Ziel platzieren oder verteidigen, während Waffen zwischen den Runden gekauft wurden.

Festival Battle Stage hingegen gehörte zum Musikspiel Fortnite Festival. In diesem Modus traten bis zu 16 Spieler gegeneinander an und versuchten, bei mehreren Songs die höchste Punktzahl zu erreichen.

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Der dritte Modus, Rocket Racing, brachte sogar ein komplett anderes Genre ins Spiel: ein Arcade-Rennspiel mit bis zu zwölf Fahrern auf futuristischen Strecken, inklusive Boost-Mechanik und Wandfahrten.

Alle drei Varianten waren Teil von Epics Idee, Fortnite zu einer Plattform mit vielen verschiedenen Spielerlebnissen auszubauen.

Abschaltung bereits terminiert

Die Modi verschwinden jedoch nicht alle gleichzeitig.

Laut Epic Games werden Ballistic und Festival Battle Stage bereits am 16. April 2026 abgeschaltet. Rocket Racing bleibt etwas länger verfügbar, soll aber im Oktober 2026 endgültig eingestellt werden.

In einer Stellungnahme erklärte Epic, dass einige dieser Experimente nicht die erhoffte Spielerbasis erreichen konnten. Man habe „kein Erlebnis geschaffen, das genug Spieler langfristig anzieht“.

Teil einer größeren Umstrukturierung

Die Entscheidung fällt in eine turbulente Phase für das Unternehmen. Epic Games hat kürzlich mehr als 1.000 Mitarbeiter entlassen, nachdem das Engagement der Spieler bei Fortnite zuletzt zurückgegangen ist.

Im Zuge dieser Umstrukturierung konzentriert sich das Studio stärker auf die Kerninhalte des Spiels. Dazu gehören vor allem:

Battle Royale

große Live-Events

neue Seasons und Kooperationen

Viele Nebenprojekte werden dagegen reduziert oder komplett beendet.

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