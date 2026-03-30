Fortnite: Infinity Gauntlet LTM mit Thanos könnte zurückkehren

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

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Fragwürdig! - Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Fortnite ist bekannt für Kooperationen mit großen Marken. Besonders eine Zusammenarbeit ist bis heute legendär: der Infinity-Gauntlet-Modus, in dem Spieler selbst zu Thanos werden konnten.

Jetzt sorgt ein neues Gerücht für Aufsehen. Laut aktuellen Hinweisen könnte genau dieser Modus möglicherweise wieder in Fortnite zurückkehren.

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Einer der ikonischsten Modi der Fortnite-Geschichte

Der Infinity-Gauntlet-Modus erschien ursprünglich im Jahr 2018 als Teil der Kooperation zwischen Epic Games und Marvel rund um den Film Avengers: Infinity War. In diesem Limited-Time-Modus landete während einer Partie ein Meteorit auf der Karte, der den mächtigen Handschuh mit den Infinity-Steinen enthielt.

Der Spieler, der den Handschuh zuerst aufhob, verwandelte sich direkt in Thanos und erhielt enorme Fähigkeiten. Dazu gehörten gewaltige Sprünge, starke Nahkampfangriffe und Energiestrahlen aus den Infinity-Steinen.

Alle anderen Spieler mussten zusammenarbeiten, um den übermächtigen Gegner zu besiegen. Genau dieses Gameplay machte den Modus damals zu einem der beliebtesten Events in der Geschichte des Spiels.

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Der Modus lief allerdings nur kurze Zeit. Das Event startete im Mai 2018 und verschwand nach wenigen Tagen wieder aus der Rotation.

Hinweise auf ein mögliches Comeback

Aktuelle Diskussionen in der Community drehen sich nun darum, ob Epic Games den Modus zurückbringen könnte. Hintergrund sind Hinweise aus Datamining-Funden sowie Spekulationen rund um kommende Marvel-Inhalte im Spiel.

Schon früher wurde der Infinity-Gauntlet-Modus für Kooperationen wieder aufgegriffen. Beispielsweise erschien 2019 ein weiterer Marvel-Modus rund um Avengers: Endgame, bei dem Spieler als Avengers oder Chitauri gegeneinander kämpften.

Warum Fans gerade jetzt hoffen

Der Infinity-Gauntlet-Modus hat für viele Spieler einen besonderen Stellenwert. Er gilt als einer der ersten großen Crossover-Momente in Fortnite und hat gezeigt, wie stark das Spiel mit Film- und Comic-Franchises zusammenarbeiten kann.

Seitdem folgten zahlreiche Kooperationen – von Star Wars über John Wick bis hin zu Stranger Things.

Die Community wünscht sich mehr klassische LTMs

Ein weiterer Grund für die aktuelle Diskussion: Viele Spieler vermissen klassische Limited Time Modes. In den frühen Jahren von Fortnite tauchten regelmäßig neue experimentelle Spielvarianten auf.

Heute liegt der Fokus stärker auf Creative-Maps und großen Events. Genau deshalb wünschen sich viele Fans die Rückkehr älterer LTMs – besonders der ikonischen Marvel-Modi.

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