GTA 6: Fans streiten über eine Frage, die Rockstar noch gar nicht beantwortet hat

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Grand Theft Auto VI ist noch nicht erschienen, doch die nächste große Debatte läuft bereits. Auf Reddit stellt ein Nutzer eine einfache, aber ziemlich explosive Frage: Würdest du GTA 6 lieber sofort mit 30 FPS spielen oder noch sechs Monate länger warten, wenn das Spiel dafür mit 60 FPS läuft? Der Ersteller selbst meint, dass 30 FPS für ein Spiel wie GTA 6 auf dem Controller völlig reichen könnten und Rockstar dafür nicht die Grafikqualität opfern sollte.

Allerdings hat er ein wichtiges Detail nicht bedacht: Offiziell hat Rockstar Games bisher keine konkrete Bildrate für GTA 6 auf PS5 oder Xbox Series X/S bestätigt. Sicher ist nur: Das Spiel erscheint nach der jüngsten Verschiebung am 19. November 2026. Rockstar begründete die zusätzliche Wartezeit damit, dass man die Qualität liefern wolle, die Spieler erwarten und verdienen. Genau deshalb trifft die Reddit-Frage einen Nerv. Denn viele Fans fragen sich: Wenn wir ohnehin so lange warten, sollte dann nicht auch technisch alles passen?

Viele Fans wollen GTA 6 lieber früher als perfekt

Ein großer Teil der Kommentare nimmt die Frage eher mit Humor. Einige Nutzer schreiben sinngemäß, sie würden das Spiel sogar sofort mit absurd niedriger Bildrate nehmen. Einer spricht von „Release heute mit 15 FPS“, ein anderer wäre schon mit einer PowerPoint-Präsentation zufrieden. Das klingt übertrieben, zeigt aber sehr deutlich: Die Sehnsucht nach GTA 6 ist bei vielen Spielern größer als der Wunsch nach perfekten Zahlen.

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Andere argumentieren ernster. Für sie zählt vor allem, dass Rockstar Games eine glaubwürdige, dichte und technisch stabile Welt liefert. 30 FPS wären für diese Gruppe kein Problem, solange sie sauber gehalten werden. Ein Nutzer erinnert daran, dass frühere GTA-Spiele auf Konsolen ebenfalls meist mit 30 FPS starteten und trotzdem Millionen Spieler begeistert haben.

30 FPS sind nicht genug.

Auf der anderen Seite stehen Spieler, die im Jahr 2026 keine Lust mehr auf 30 FPS haben. Einige schreiben klar, dass sie lieber warten würden. Besonders spannend ist der Hinweis auf OLED-Fernseher: Dort können niedrige Bildraten wegen der schnellen Reaktionszeit des Panels stärker auffallen. Ein Nutzer schreibt, dass 30 FPS auf einem OLED für ihn kaum noch spielbar seien.

Auch PC-Spieler mischen sich in die Diskussion ein. Für sie klingt die zweite Option fast wie ein Warten auf die PC-Version. Mehr FPS, mehr Einstellungen, mehr Kontrolle. Das Problem: Rockstar Games hat bisher nur PS5 und Xbox Series X/S als Plattformen genannt. Eine PC-Version wurde noch nicht offiziell datiert. Laut Meldungen soll diese jedoch 2027 kommen.

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Die eigentliche Angst: Wird 60 FPS später extra verkauft?

Mehrere Reddit-Nutzer bringen noch einen anderen Verdacht ins Spiel: Falls GTA 6 zum Start nur mit 30 FPS läuft, könnte Rockstar später eine verbesserte Version für neue Konsolen (PS6 und Xbox Helix) und/oder PC nachschieben. Ein Nutzer verweist dabei auf Red Dead Redemption 2, das auf aktuellen Konsolen weiterhin keinen offiziellen 60-FPS-Patch erhalten hat. Andere rechnen bereits damit, dass viele Spieler GTA 6 später noch einmal kaufen würden, wenn eine bessere Version erscheint.

Das ist natürlich Spekulation. Trotzdem passt sie zu einer Sorge, die viele Spieler kennen: Große Blockbuster erscheinen heute selten nur einmal. Es gibt Updates, Remaster, Next-Gen-Versionen, PC-Fassungen und Spezialeditionen. Bei GTA 6 dürfte dieser Effekt noch größer sein, weil das Spiel wahrscheinlich über Jahre hinweg eines der wichtigsten Games der Branche bleibt. Immerhin hat uns GTA 5 beinahe 13 (!) Jahre unterhalten. Bei Grand Theft Auto VI wird die Zeitspanne sehr wahrscheinlich noch länger.

Am Ende will die Community vor allem ein stabiles GTA 6

Die Reddit-Debatte zeigt vor allem eines: GTA 6 wird nicht nur an Story, Welt und Missionen gemessen. Es wird auch ein Technik-Test für diese Konsolengeneration. 30 FPS wären für viele Fans akzeptabel, wenn sie stabil laufen und die Spielwelt dafür beeindruckend wirkt. Für andere wäre genau das eine Enttäuschung, weil 60 FPS längst zum modernen Standardgefühl gehören.

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Die spannendste Antwort liegt vermutlich irgendwo dazwischen. Ein sauberer 30-FPS-Modus wäre besser als ein wackeliger 60-FPS-Modus. Ein zusätzlicher Performance-Modus mit 40 FPS oder VRR-Unterstützung könnte aber viele Spieler versöhnen. Genau darüber spekulieren einige Nutzer ebenfalls. Sehr wahrscheinlich wird an dieser Stelle auch wieder ein Gerücht über einen „Sony-Take-Two-Deal puncto PS5 Pro“. Vielleicht wäre GTA 6 das erste Spiel, wo sich die Pro-Variante der PlayStation 5 endlich rechnen würde.

Bis Rockstar Games selbst technische Details nennt, bleibt die Diskussion offen. Sicher ist nur: GTA 6 muss nicht einfach ein gutes Spiel werden. Es muss für viele Fans ein Spiel werden, das 13 Jahre Wartezeit rechtfertigt.