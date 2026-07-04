GTA Online Independence Day: Rockstar verschenkt Waffen und Bunker

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Passend zum amerikanischen Unabhängigkeitstag hat Rockstar Games das diesjährige Independence Day-Event in GTA Online gestartet. Spieler dürfen sich nicht nur auf zahlreiche Rabatte freuen, sondern auch auf mehrere kostenlose Inhalte. Das Event läuft bis zum 13. Juli und zählt zu den umfangreichsten Angebotsaktionen der vergangenen Monate.

Zu den größten Highlights gehört ein kostenloser Lago Zancudo Bunker, der während des Eventzeitraums gratis beansprucht werden kann. Wer bereits einen anderen Bunker bevorzugt, erhält auf sämtliche übrigen Bunker inklusive Upgrades und Modifikationen einen Rabatt von 40 Prozent. Zusätzlich sind hochwertige Garagen kostenlos erhältlich.

Laut aktuellen Berichten könnte das Sommer-Update 2026 eines der letzten großen Content-Updates für GTA Online werden.

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Kostenlose Waffen und hohe Fahrzeugrabatte

Auch beim Gun Van lohnt sich in dieser Woche ein Besuch. Dort verschenkt Rockstar den Firework Launcher samt Munition sowie die klassische Musket. Gleichzeitig gibt es Preisnachlässe auf zahlreiche weitere Waffen, darunter das Heavy Rifle, den Railgun, den RPG und den Up-n-Atomizer. Passend zum Independence Day sind außerdem patriotische Kleidung, Reifenqualm, Fallschirme und weitere kosmetische Inhalte um 40 Prozent reduziert.

Noch umfangreicher fallen die Fahrzeugangebote aus. Flugzeuge wie die Mammoth Avenger, die B-11 Strikeforce, die RO-86 Alkonost oder die RM-10 Bombushka sind bis zu 70 Prozent günstiger erhältlich. Auch zahlreiche Spezialfahrzeuge wie der Imponte Deluxo, der Pegassi Toreador, der TM-02 Khanjali oder der Oppressor wurden deutlich im Preis gesenkt. Sportwagen wie der Grotti Furia, Pegassi Tezeract, Progen Emerus oder Übermacht Sentinel GTS sind ebenfalls stark reduziert.

Doppelte Belohnungen und Gratis-Geld

Neben den Rabatten profitieren Spieler auch von erhöhten Auszahlungen. Bunker-Verkaufsmissionen, Ammu-Nation-Aufträge, Community Series und Running Back (Remix) gewähren doppelte GTA$ und RP. Für Stunt-Rennen gibt es sogar dreifache Belohnungen. Darüber hinaus erhalten Spieler für das Abschließen von drei Bunker-Forschungsmissionen einen Bonus von 100.000 GTA$.

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Zusätzlich läuft weiterhin das Fine Art Collector Program. Wer sich bis zum 13. Juli einloggt, erhält unter anderem 500.000 GTA$ sowie eine kostenlose Benefactor Turreted Limo. Nach dem Abschluss eines beliebigen Heists winken sogar weitere 1.000.000 GTA$ und ein exklusives NOOSE-Outfit.

Mit kostenlosen Waffen, einer Gratis-Immobilie und Preisnachlässen von bis zu 70 Prozent zählt das diesjährige GTA Online Independence Day-Event zu den bislang großzügigsten Aktionen von Rockstar. Wer seine Fahrzeug- oder Waffensammlung erweitern möchte, dürfte in den kommenden Tagen kaum eine bessere Gelegenheit bekommen.

Wenn ihr wissen wollt, wie man 2026 noch in GTA Online einsteigen kann, dann lest diesen Artikel.

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