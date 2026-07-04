PlayStation-Fans erinnern Sony an legendäres PS4-Video

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Vor rund 13 Jahren hat Sony ein Video zu der PlayStation veröffentlicht. Ein gerade einmal 21 Sekunden langes Video, das schnell einen Kultstatus erreichte. Darin übergibt Shuhei Yoshida einem Kollegen einfach eine Spielehülle mit den Worten „This is how you share your games on PS4“. Damals war das ein Seitenhieb gegen die geplanten DRM-Einschränkungen der Xbox One. Jetzt sorgt genau dieses Video aber wieder für eine hitzige Diskussion, allerdings aus einem ganz anderen Grund.

Ein Video, das PlayStation lange geholfen hat

Damals wo die PS4 vorgestellt wurde, setzte Sony bewusst auf physische Spiele. Kaufen, verleihen oder weiterverkaufen war der ganz große Ansatz. Das kurze Video wurde schnell zu einem Symbol für die Philosophie, hinter der Sony damals stand. Dieses Video gilt bis heute als einer der bekanntesten Marketing Momente der Playstation Geschichte.

Heute sehen viele Fans einen Widerspruch

Nach Sonys Ankündigung, ab 2028 keine neuen PlayStation Games mehr auf Disc zu veröffentlichen, taucht das alte Video wieder überall in den sozialen Medien auf. Unter dem YouTube-Video sammeln sich inzwischen zahlreiche Kommentare von PlayStation-Fans. Viele finden, dass Sony heute nicht mehr zu den Aussagen von damals steht. Immer wieder wird daran erinnert, dass genau diese Werbung damals ein klares Zeichen gegen digitale Einschränkungen war.

YouTube-Video

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Die Diskussion geht weit über das Video hinaus

Für die meisten geht es längst nicht mehr nur um das alte PS4-Video. In den Kommentaren wird vor allem über den Stellenwert physischer Spiele diskutiert. Viele Sammler möchten auch in Zukunft echte Discs kaufen können. Andere haben Angst, dass Spiele irgendwann nur noch digital erhältlich sind. Aber nicht jeder sieht das so, viele kaufen ihre Games heute schon fast nur noch digital.

Wohin geht die Reise?

2013 war das für viele noch selbstverständlich. Heute wirkt genau diese Botschaft fast schon wie ein Blick in eine andere Zeit. Ob Sonys Entscheidung langfristig richtig ist, wird sich wohl erst in den kommenden Jahren zeigen. Manchmal reichen eben 21 Sekunden aus, damit ein altes Video plötzlich wieder aktueller ist als gedacht.