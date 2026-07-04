Illusion of Itehari: trail und Olympia Soiree Catharsis erscheinen 2027 im Westen

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Aksys Games hat gleich zwei Neuigkeiten für Fans von Otome-Visual-Novels bekannt gegeben. Gemeinsam mit Broccoli veröffentlicht der Publisher Illusion of Itehari: trail im Jahr 2027 erstmals im Westen für Nintendo Switch. Außerdem erscheint mit Olympia Soiree Catharsis ebenfalls 2027 die Fortsetzung des beliebten Fantasy-Otome Olympia Soiree.

Damit dürfen sich Fans des Genres auf zwei neue romantische Abenteuer freuen, die bekannte Geschichten fortsetzen und ihre jeweiligen Welten weiter ausbauen.

Illusion of Itehari: trail setzt die Geschichte fort

Illusion of Itehari: trail wurde von LicoBiTs entwickelt und erschien ursprünglich am 24. Juli 2025 in Japan für Nintendo Switch. Mit der nun angekündigten Veröffentlichung erhalten erstmals auch westliche Spieler die Gelegenheit, die Fortsetzung zu erleben.

Die Geschichte führt erneut nach Itehari, einem von hohen Mauern umgebenen Garten im Himmel, der über Jahrhunderte hinweg von der Außenwelt isoliert war. Nach den Ereignissen des ersten Spiels beginnt für diese scheinbare Utopie ein neues Kapitel. Während sich die Welt verändert, geraten die Bewohner zunehmend in Situationen, in denen die Grenzen zwischen Wahrheit und Lüge sowie zwischen richtig und falsch immer schwerer zu erkennen sind.

Als direkte Fortsetzung knüpft Illusion of Itehari: trail an das True Ending des Vorgängers an. Eine umfangreiche After Story erzählt die Ereignisse nach dem Abschluss der Hauptgeschichte weiter und erweitert das Schicksal der bekannten Charaktere.

Zusätzlich enthält das Spiel mehrere Kurzgeschichten, die weitere Einblicke in die Welt und ihre Bewohner geben. Bekannte und neue Figuren werden dabei erneut mithilfe der Live2D-Technologie animiert und verleihen den Gesprächen sowie den emotionalen Szenen zusätzliche Dynamik.

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Olympia Soiree Catharsis erscheint ebenfalls 2027

Neben Illusion of Itehari: trail kündigte Aksys Games auch die westliche Veröffentlichung von Olympia Soiree Catharsis an. Die Fortsetzung des von Idea Factory entwickelten Fantasy Otome erschien ursprünglich am 18. Dezember 2025 in Japan für Nintendo Switch.

Auch hier wird die Geschichte direkt fortgesetzt und spielt zweieinhalb Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels.

Nach dem Regenbogenregen und der Rückkehr der wahren Sonne befindet sich die Insel Tennyo im Wandel. Unter der Führung von Akaza beginnt eine neue Generation, die Zukunft der Insel aktiv mitzugestalten.

Im Mittelpunkt steht erneut Olympia, deren Hochzeitszeremonie seit Langem erwartet wird. Sie glaubt, ihrem Seelenverwandten bald gegenüberzustehen. Doch dieses Schicksal gerät ins Wanken, als eines Tages ein geheimnisvoller Fremder an die Küste gespült wird.

Der Mann besitzt die Haarfarbe des Clans der Weißen und wirft damit zahlreiche Fragen auf. Warum wurde er vom Meer auf die Insel gebracht? Welche Bedeutung hat seine Ankunft für Tennyo und seine Bewohner? Mit diesen Fragen beginnt eine neue romantische Fantasy-Geschichte, die das Universum von Olympia Soiree erweitert.

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Zwei Fortsetzungen für Otome Fans

Mit den beiden Ankündigungen baut Aksys Games sein Angebot an lokalisierten Otome Games weiter aus. Sowohl Illusion of Itehari: trail als auch Olympia Soiree Catharsis setzen auf bekannte Charaktere, direkte Fortsetzungen ihrer Geschichten und neue romantische Handlungsstränge.

Beide Titel sollen im Laufe des Jahres 2027 für Nintendo Switch im Westen erscheinen. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.