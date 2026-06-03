Hakuoki Memoirs: Drifting Clouds erscheint erstmals auf Englisch für Nintendo Switch

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Fans von Otome-Games dürfen sich auf eine weitere Veröffentlichung aus dem beliebten Hakuoki-Universum freuen. Publisher eastasiasoft hat bekannt gegeben, erneut mit Idea Factory zusammenzuarbeiten, um Hakuoki Memoirs: Drifting Clouds erstmals offiziell auf Englisch zu veröffentlichen. Die Nintendo-Switch-Version wird englische Texte sowie die originale japanische Sprachausgabe enthalten.

Nach den erfolgreichen Veröffentlichungen von Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom und Hakuoki SSL ~Sweet School Life~ setzt eastasiasoft damit die Unterstützung der langjährigen Reihe fort und macht einen weiteren bislang ausschließlich in Japan erhältlichen Titel für westliche Spieler zugänglich.

In Japan erschien das Spiel ursprünglich unter dem Namen Hakuoki: Tenun no Shou. Anders als die Hauptspiele der Reihe handelt es sich hierbei um eine sogenannte Fan-Disc. Diese erweitert die Handlung von Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom um zahlreiche zusätzliche Episoden.

Spieler schlüpfen erneut in die Rolle der Protagonistin Chizuru und verbringen mehr Zeit mit den bekannten Mitgliedern der Shinsengumi. Die enthaltenen Geschichten spielen zwischen den Ereignissen der Hauptkampagne und zeigen bisher unbekannte Momente, zusätzliche Charakterinteraktionen und romantische Szenen, die im Originalspiel nicht zu sehen waren.

Durch verschiedene Entscheidungen können unterschiedliche Ereignisse und Dialoge freigeschaltet werden. Dadurch bietet die Sammlung sowohl langjährigen Fans als auch Neueinsteigern zusätzliche Einblicke in die Beziehungen der Figuren.

Mehr Romantik und neue Perspektiven

Ein besonderer Fokus liegt auf den persönlichen Geschichten der einzelnen Charaktere. Die neuen Episoden sollen humorvolle, emotionale und romantische Momente bieten, die die Beziehungen zwischen Chizuru und ihren Begleitern weiter vertiefen.

Die Präsentation bleibt dabei dem Stil der Hauptreihe treu. Spieler erwarten aufwendig illustrierte Szenen, historische Schauplätze der japanischen Edo-Zeit und die beliebte japanische Originalvertonung. Erstmals werden sämtliche Inhalte offiziell mit englischen Texten verfügbar sein.

Für viele Fans dürfte dies die bislang komfortabelste Möglichkeit sein, diese bislang schwer zugänglichen Geschichten zu erleben.

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Limitierte Sammleredition angekündigt

Parallel zur Standardversion erscheint auch eine streng limitierte Collector’s Edition. Laut eastasiasoft werden weltweit lediglich 2.000 Exemplare produziert.

Die Limited Edition enthält neben dem Spiel unter anderem ein Artbook, eine Drama-CD, ein Poster, Joy-Con-Sticker, Acryl-Aufsteller, ein Mini-Case sowie ein nummeriertes Echtheitszertifikat. Alle Inhalte werden in einer speziellen Sammlerbox ausgeliefert.

Vorbestellungen starten über Playasia. Da keine Nachproduktion geplant ist, dürfte die Nachfrage unter Sammlern entsprechend hoch ausfallen.

Ein weiterer Schritt für Otome-Games im Westen

Die Ankündigung zeigt erneut, wie stark das Interesse an Otome-Spielen außerhalb Japans in den vergangenen Jahren gewachsen ist. Mit der offiziellen englischen Lokalisierung von Hakuoki Memoirs: Drifting Clouds erhalten Fans nun Zugang zu einem weiteren wichtigen Bestandteil der beliebten Reihe.

Wer die Geschichte von Chizuru und den Kriegern der Shinsengumi bereits kennt, darf sich auf zahlreiche neue Szenen, zusätzliche Hintergrundinformationen und viele romantische Momente freuen, die das Hakuoki-Erlebnis sinnvoll erweitern.