Ein gefeierter Otome-Hit schafft endlich den Sprung auf den PC

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Idea Factory International hat die Veröffentlichung der beliebten Otome-Visual-Novel Cupid Parasite für den PC angekündigt. Das romantische Abenteuer erscheint am 22. September über Steam und bringt eines der bekanntesten Otome-Spiele der vergangenen Jahre erstmals auf die Plattform.

Ursprünglich wurde Cupid Parasite am 20. August 2020 in Japan für Nintendo Switch veröffentlicht. Die westliche Veröffentlichung folgte Ende 2021 und machte den Titel schnell zu einem Favoriten vieler Fans des Genres. Nun können auch PC-Spieler in die ungewöhnliche Liebesgeschichte rund um die selbsternannte Top-Heiratsberaterin Lynette Mirror eintauchen.

Wer sich die PC-Version frühzeitig sichern möchte, kann ab dem 2. Juli um 10:00 Uhr PT Vorbestellungen über den IFI Online Store aufgeben. Käufer erhalten dabei ein exklusives Sammelkarten-Set mit allen männlichen Liebeskandidaten des Spiels.

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Das Set umfasst insgesamt sechs Karten. Eine davon wird zufällig als holografische Variante beigelegt, während die übrigen fünf Karten im Standard-Design enthalten sind. Die Download-Codes für die Steam-Version werden zum Veröffentlichungszeitpunkt per E-Mail verschickt.

Eine Göttin der Liebe auf ungewöhnlicher Mission

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Lynette Mirror, die erfolgreichste Heiratsberaterin der Cupid Corporation. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der glamourösen Metropole Los York und hat sich darauf spezialisiert, Singles bei der Suche nach der großen Liebe zu unterstützen.

Doch Lynette verbirgt ein Geheimnis. Hinter ihrer erfolgreichen Karriere steckt niemand Geringeres als Cupid selbst, die Göttin der Liebe aus Celestia. Nach einem Streit mit ihrer Familie hat sie die göttliche Welt verlassen und lebt nun unter den Menschen.

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Ihre bisher größte Herausforderung wartet jedoch noch auf sie. Die sogenannten „Parasite 5“ gelten als besonders schwierige Fälle in Sachen Liebe und Beziehungen. Um ihre Vermittlungsfähigkeiten unter Beweis zu stellen, soll Lynette die fünf Männer durch Interviews, Seminare und gemeinsame Erfahrungen auf die Suche nach der großen Liebe vorbereiten.

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Die Parasite 5 stehen im Rampenlicht

Die ungewöhnliche Gruppe landet schließlich in der Fernsehsendung PARASITE HOUSE. Die Reality-Show dient nicht nur als Werbemaßnahme für die Cupid Corporation, sondern soll auch zeigen, ob die fünf Teilnehmer tatsächlich bereit sind, ihre Einstellung zur Liebe zu verändern.

Für Lynette steht dabei viel auf dem Spiel. Sie muss beweisen, dass sie ihrem Ruf als beste Heiratsberaterin gerecht wird und gleichzeitig ihre wahre Identität geheim halten.

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Ein zentrales Element von Cupid Parasite sind die verschiedenen Liebesrouten. Die Spieler begleiten die Mitglieder der Parasite 5 auf sogenannten Übungs-Dates und lernen ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten kennen.

Zu Beginn hilft ein Fragebogen dabei, den passenden Liebestyp zu bestimmen. Jedes Mitglied der Parasite 5 repräsentiert eine eigene Vorstellung von Liebe und Beziehung. Je nach Antworten entwickelt sich die Geschichte in unterschiedliche Richtungen.

Für wiederholte Durchgänge bietet das Spiel zusätzliche Möglichkeiten. Spieler können die gewünschte Route direkt auswählen und so weitere Szenen sowie zusätzliche romantische Handlungsstränge entdecken.

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Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte

Wie in vielen Otome-Spielen haben die Entscheidungen während der Handlung direkten Einfluss auf die Beziehungen zu den Charakteren. Positive Antworten erhöhen das Liebeslevel und lösen sogenannte „Love Surge“-Momente aus.

Wer das beste Ende einer Route erreichen möchte, muss genügend Zuneigung aufbauen und die richtigen Entscheidungen treffen. Dadurch entsteht ein hoher Wiederspielwert, da jede Route eigene Ereignisse und Entwicklungen bereithält.

Zusätzlich hilft ein integriertes Flussdiagramm dabei, bereits besuchte Szenen erneut aufzurufen und alternative Entscheidungen auszuprobieren. So können Spieler verpasste Inhalte leichter entdecken und verschiedene Enden freischalten.

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Einer der beliebtesten Otome-Titel kommt auf Steam

Mit seinem farbenfrohen Stil, humorvollen Dialogen und einer ungewöhnlichen Mischung aus Romantik und Comedy hat sich Cupid Parasite seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung eine treue Fangemeinde aufgebaut. Die kommende Steam-Version bietet nun einer neuen Zielgruppe die Möglichkeit, die Geschichte von Lynette und den Parasite 5 kennenzulernen.

Ab dem 22. September können PC-Spieler selbst herausfinden, ob die Göttin der Liebe ihre schwierigsten Klienten tatsächlich zu ihrem Happy End führen kann. Mit erwas Glück erhalten wir vielleicht auch die Fandisc Cupid Parasite: Sweet & Spicy Darling noch auf PC.