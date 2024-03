Cupid Parasite: Sweet & Spicy Darling hat ein Releasedatum

Die Otome Visual Novel Cupid Parasite: Sweet & Spicy Darling wird am 28. Mai im Westen für die Switch erscheinen, kündigte der Publisher Idea Factory International an. Dabei handelt es sich um eine Fan Disc zu Cupid Parasite.

Bei einer Fan Disc handelt es sich meist nicht um einen Nachfolger, sondern sie bietet diverse Boni-Inhalte und versucht sich oftmals in den After Storys darauf zu konzentrieren, die Geschichten der Paare weiterzuerzählen.

Während ihrer Arbeit für eine große Heiratsagentur namens Cupid Corporation strebte Cupid, die Göttin der Liebe, selbst danach, die beste Brautberaterin zu werden. Ihr wurden fünf hoffnungslose Kunden zugewiesen, die als die Parasite 5 bekannt sind! Selbst nachdem sie sie durch Scheinverabredungen, Verkupplungsseminare und die Reality-Show “Parasite House” geführt hatte, kündigten alle fünf ihre Mitgliedschaft abrupt! Doch ihre Abgänge brachten all ihre persönlichen Probleme an die Oberfläche.

Wähle aus diversen Spielmodi aus

Dies ist die Fortsetzung der Liebesgeschichte der Göttin Cupid, die die Liebe aus erster Hand erfährt. Es ist die Geschichte, in der sie “nur” für ihn zur Göttin wird. Die Heirat war nicht das Endziel, sondern der Beginn eines neuen Kapitels. Ein mysteriöses neues Wesen ist in Los York aufgetaucht! Könnte es eine göttliche Botschaft oder ein Beweis für eine unbekannte Zivilisation sein?

Kehre mit der Originalbesetzung von Cupid Parasite nach Los York zurück, plus einer ganz neuen Figur, Merenice Levin. Rendezvous mit sieben der süßesten und pikantesten Junggesellen in bis zu drei Spielmodi und schalte über 80 CGs frei. Wähle aus drei verschiedenen Modi in Cupid Parasite: Sweet & Spicy Darling, wie zum Beispiel dem “After Drama”-Modus, um an das ursprüngliche Cupid Parasite anzuknüpfen und dort fortzufahren, wo du zuletzt aufgehört hast. Wähle den Modus “New Parasite”, um die Ereignisse aus der Sicht von Merenice Levin zu erleben, die sich nach der gemeinsamen Route von Cupid Parasite ereignen. Du kannst auch Routen erkunden, die du im “Bonus-Episode”-Modus freigeschaltet hast, um sechs Bonus-Episoden mit ihren eigenen freischaltbaren CGs zu erleben!