Cupid Parasite: Sweet & Spicy Darling kommt 2024

Cupid Parasite: Sweet & Spicy Darling wird eine Fan Disc zu Cupid Paraside werden und soll 2024 für die Nintendo Switch erscheinen.

Der mit Spannung erwartete Nachfolger der göttlichen romantischen Otome-Komödie wird für den Westen lokalisiert. Fans können jetzt eine neue Originalgeschichte erleben, in der ein brandneuer Charakter, Merenice Levin, eingeführt wird.

Kehre zurück in die reichhaltige romantische Kulisse von Los York, während Lynette, Gill, Shelby, Raul, Ryuki, Allan, Peter und Merenice sich der süßen und pikanten Seite der Stadt hingeben.

Bei einer Fan Disc handelt es sich meist nicht um einen Nachfolger, sondern sie bietet diverse Boni-Inhalte und versucht sich oftmals in den After Storys darauf zu konzentrieren, die Geschichten der Paare weiterzuerzählen. Man sucht sich also zu Beginn einen Charakter aus und die Story knüpft dann meist an das Happy End des Vorgängers an und gibt dem Spieler einen tieferen Einblick darauf, wie das Leben der verliebten als Paar weiterverläuft. Ähnlich wie bei den Fan Discs Amnesia: Later x Crowd oder Even If Tempest: Dawning Connections. Wenn man dabei den Screenshots auf der Website zu Cupid Parasite: Sweet & Spicy Darling trauen kann, scheinen uns wohl auch einige Hochzeiten zu erwarten.

Für Cupid Parasite: Sweet & Spicy Darling wird es eine Limited Edition, eine Day One Edition und eine Day One Edition Dual Pack geben. Dieses spezielle Bundle kombiniert das Hauptspiel mit der dazugehörigen Fan-Disk, damit Fans beides zusammen genießen können. Was genau aber in der Limited Edition und in der Day One Edition drinnen sein wird, steht noch nicht fest. Da werden wir uns noch etwas gedulden müssen.