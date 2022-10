Amnesia: Later x Crowd (Switch) – Game Review

Amnesia: Later x Crowd (c) Idea Factory, Otomate

Amnesia: Later x Crowd sind die Fan discs zu Amnesia: Memories. Bei Fan discs handelt es sich nicht um ein Sequel, da die darin befinden Routen mehr ein Zusatz zum Original Spiel ist. Der Ableger beinhaltet die beiden Fan discs Anmesia: Later und Amnesia: Crowd.

Jeder der 5 eroberbaren Charaktere hat in Later seine eigene Route, die allerdings nur ein Ending hat. Dementsprechend gibt es im Spiel keine richtigen oder falschen Entscheidungen die zu einem guten oder schlechten Ende führen. Zusätzlich haben auch Orion und Waka eine Route erhalten. Wobei Waka eine Ausnahme bildet. Seine Geschichte spielt vor den Ereignissen in Amnesia: Memories und hier gibt es tatsächlich vier verschiedene Enden.

Crowd hingegen orientiert sich wieder nur an unseren 5 datebaren Herren und baut auf den Events von Later auf. Ihre Routen haben hier wieder verschiedene Enden und orientieren sich an gefährlichen “Was wäre Wenn”-Szenarios. Diese sind wie ein Point-and-Click Adventure aufgebaut, in welchem man die Heldin und den Liebesinteressanten aus haarigen Situationen retten muss. Als zweites gibt es dann noch das Love-Szenario, bei welchem man mit dem Liebsten auf ein Date geht. Trifft man dort die richtige Entscheidung, erhält man eine spezielle Illustration. Zudem gibt es diverse Mini-Spiele die ihr absolvieren könnt, um Orion Punkte zu sammeln. Diese Punkte benötigt ihr für um diverse alternative Events freizuschalten, damit ihr alle CGs der Charaktere sammeln könnt.

Die 5 eroberbaren Charaktere

Ich muss ganz ehrlich sein, das Spiel zu bewerten gestaltet sich für mich als schwierig. Es handelt sich dabei nicht um Sequels, die ein neues komplettes Otome Game sind, sondern um fan disks die einfach noch ein bisschen Fanservice abliefern wollen.

Shin schneidet mit seinen Routen in Later und Crowd persönlich eher schwach ab. Während er in Later mit der Heldin eher rüpelhaft umgeht und versucht die Sache zwischen Ihnen zu beschleunigen, so ist er im Crowd eher das Gegenteil. In dem “Was wäre wenn”-Szenario versucht er hingegen alles etwas langsamer anzugehen. In Memories war er ja auch schon eher der etwas fiesere Typ der die Richtung anzeigt. Das hat er in Later beibehalten, aber in der gefährlichen Route von Crowd geht dass total verloren.

Ikkis Routen knüpfen Teils wieder an die Ereignisse von Memories an. Damit meine ich den Club der gemeinen Mädchen, die hinter Ikki her sind. Dieser kehrt in Later wieder zurück. Während Shin sich in Crowd um 180 Grad gedreht hat, bleibt Ikki hingegen Ikki. Und dafür liebe ich ihn. Denn er war derjenige der mich in Memories schon positiv überrascht hatte.

Kommen wir nun zu Kent. Er hatte schon im Original die beste Route und das hat sich auch in Amnesia: Later x Crowd nicht geändert. Denn seine Route beinhaltet das was man von einem Fanservice erwartet. Es konzentriert sich auf die Romanze der Heldin und dem Mathe Genie und sorgt für kein unnötiges Drama. Das gilt sowohl für seine Route in Later, als auch die verschiedenen Szenarien in Crowd.

Toma… Wer meinen Review zu Amnesia: Memories gelesen hat dürfte wissen, dass ich mich mit ihm wirklich schwer tue. Allerdings muss ich ehrlich zugeben, auch bei ihm wurde ein ordentlicher Fan Service in beiden Titeln geliefert. Während ich seine Art und ihn als Mensch selbst nicht mag, dürften seine Anhänger allerdings mit den Events in Later und Crowd sehr zufrieden sein.

Der mysteriöse Charakter Ukyo hat in der Tat sehr interessante Routen bekommen. Ukyo besitzt eine gespaltene Persönlichkeit, den netten Fotograden und den gefährlich psychotischen Killer. Die Routen in beiden Spielen lassen uns mit beiden seiner Persönlichkeiten in Kontakt kommen und zeigen den Weg der Heldin, sich in beide Seiten von Ukyo zu verlieben. Respekt an die Entwickler dafür, dass man sich tatsächlich über eine Romanze zwischen einer unschuldigen Frau und einem gefährlichen Killer freut.

Ein haufen Mini-Games lockert die Stimmung

Während in Memories auch schon diverse Mini-Games enthalten waren, so wartet Amnesia: Later x Crowd mit einer richtigen Masse davon auf. Daran ist nichts schlechtes. Otome Games leben von ihrer Story und man tut ja dann auch nichts anderes. Man liest sozusagen ein visualisiertes Buch, das man mit kleinen Entscheidungen etwas beeinflussen kann. Die Mini Games hingegen lockern das ganze etwas auf. Des weiteren sammelt man mit ihnen, wie schon vorhin erwähnt, Orion Punkte. Diese kann man dann gegen Extra Szenarien eintauschen, die ein Illustriertes Visual enthalten.

Fazit zu Amnesia: Later x Crowd

Wie schon gesagt, die Spiele zu bewerten ist schwer. Es sind kleine Leckerbissen um uns nochmal an den Freuden der Charaktere teilhaben zu lassen, aber es sind keine Sequels die nochmals vertrackte Storys aufwarten in welchen man duzende Enden zur Verfügung hat. Allerdings finde ich es gut, dass die beiden Fan discs den Weg zu uns gefunden haben. Denn ungeachtet der Tatsache des sie vor allem Fan Service bieten, habe ich die Szenarios von Kent, Ikki und Okyo genossen.

An diesem Punkt sollte auch gesagt sein, dass man das Original Spiel am besten als erstes Spielen sollte, bevor man sich an Later x Crowd wagt. Die Charaktere werden zwar nochmals vorgestellt in den Spielen, aber es fehlt ansonsten einfach das Gewisse Know-How der Vorgeschichten.

Review Wertung

8 SCORE Amnesia: Later x Crowd bietet einige interessante Szenarien, die das eine oder andere Herz höher schlagen lassen. Detail-Wertung Grafik 10 Sound 10 Gameplay 7 Story 7 Motivation 7

