9 R.I.P. sequel erscheint im Herbst 2026 und bringt neue Inhalte für Fans

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Fans von 9 R.I.P. dürfen sich auf ein Wiedersehen mit den beliebten Charakteren der übernatürlichen Otome-Novel freuen. Wie nun bekannt gegeben wurde, erscheint die Fortsetzung von 9 R.I.P. sequel im Herbst 2026. Gleichzeitig wurden auf der offiziellen Website zahlreiche neue Informationen veröffentlicht, die einen genaueren Blick auf die Charaktere, Spielmechaniken und die musikalische Untermalung des Titels ermöglichen.

Neben der Ankündigung des Veröffentlichungsfensters wurden auch weitere Details zu den unterschiedlichen Handlungswegen und den Charakteren enthüllt, die Spielerinnen auf ihrer nächsten Reise begleiten werden.

Mit dem aktuellen Website-Update wurden die Charakterseiten umfassend erweitert. Dort finden sich nun Beschreibungen und Zitate zu bekannten Figuren aus dem ersten Spiel sowie zu neuen Nebencharakteren, die in den jeweiligen Routen der Love Interests eine wichtige Rolle spielen werden.

Die Fortsetzung setzt die Geschichte von Misa Isshiki nach den Ereignissen des ersten Spiels fort. Die Protagonistin steht an einem Wendepunkt ihres Lebens und muss sich sowohl den Konsequenzen ihrer Entscheidungen aus dem zweiten Highschool-Jahr als auch den Herausforderungen ihres Liebeslebens stellen. Je nach gewählter Route erwarten sie unterschiedliche Schicksale und neue Prüfungen.

Ob sie mit den Folgen ihres Todes umgehen muss oder eine Beziehung zu einem übernatürlichen Wesen führt, hängt von den Entscheidungen der Spielerin ab. Die Fortsetzung verspricht dabei erneut mehrere Handlungsverläufe und unterschiedliche Enden.

Neue Entscheidungen mit weitreichenden Folgen

Auch die Spielmechanik wurde erweitert. Laut den neuen Informationen werden Spielerinnen auf zusätzliche Entscheidungstypen treffen. Dazu gehören sogenannte Reinheits- und Tiefen-Entscheidungen, die innerhalb der einzelnen Routen getroffen werden müssen.

Welche Auswirkungen diese Entscheidungen konkret auf die Geschichte haben, wurde bislang nicht näher erläutert. Klar ist jedoch, dass die Wahlmöglichkeiten erneut einen wichtigen Bestandteil der Spielerfahrung darstellen und den Verlauf der Beziehungen beeinflussen werden.

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Neun Liebesgeschichten kehren zurück

Die Fortsetzung setzt auf die Rückkehr aller neun Love Interests aus dem Vorgänger. Jede Figur erhält eine vollständige Route, wodurch Fans ihre Lieblingscharaktere erneut begleiten können.

Besonders erfreulich dürfte für viele Spielerinnen die Rückkehr der sogenannten Heavenly Routes sein. Diese knüpfen direkt an die Heavenly Endings des ersten Spiels an und erzählen die Geschichten der jeweiligen Charaktere weiter. Neue Hindernisse und Herausforderungen sollen dabei die Beziehungen auf die Probe stellen.

Zusätzlich kehren die Godly Routes zurück. Diese fungieren als Fortsetzung der Godly Endings aus dem Vorgänger und richten sich vor allem an Spielerinnen, die sich weitere romantische und harmonische Momente mit ihren Lieblingscharakteren wünschen.

Sammelkarten als Bonus für Vorbesteller

Wer sich die physische Standard-Edition sichern möchte, erhält ein besonderes Extra. Der Veröffentlichung liegt ein Sammelkarten-Set mit allen neun Love Interests bei. Das Paket umfasst insgesamt neun Karten, darunter eine zufällige holografische Karte sowie acht Karten mit Standard-Finish.

Das Bonuspaket ist bei teilnehmenden Händlern sowie im offiziellen IFI Online Shop erhältlich, solange der Vorrat reicht. Informationen zur geplanten Limited Edition sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Wiedersehen mit den Geistern der Vergangenheit

Mit 9 R.I.P. sequel wird die Geschichte konsequent fort geführt und richtet sich insbesondere an Fans des Originals. Neben der Rückkehr der bekannten Liebeskandidaten dürfen sich Spielerinnen auf neue Geschichten, zusätzliche Entscheidungen und weitere Einblicke in die Welt zwischen Leben, Tod und Übernatürlichem freuen.

Abgerundet wird das Ganze erneut durch die charakteristische Gestaltung von Illustrator Yuuya, dessen unverwechselbarer Stil bereits den Vorgänger geprägt hat.