Otome Games 2025 / 2026: Alle Release-Daten im Überblick

Otome Games sind Dating -Simulatoren mit oftmals einer oder mehreren weiblichen Protagonistinnen, die es in Japan schon sehr lange gibt und auch im Westen sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Bereits in den vergangenen Jahren kamen immer mehr Titel des Genre auf den Markt.

2025 bildet dabei keine Ausnahme. Wir alle bisherigen Ankündigungen mit Releasen, sofern bekannt, aufgelistet. Weiter unten befinden sich noch weitere Titel aus 2024, 2023 und 2022.

Otome Games im Jahr 2025

Genso Manege

System: Nintendo Switch, PC (Steam)

Erscheinungsdatum: 31. Januar 2025

Als Hexe, die ihre Kräfte in jungen Jahren verlor und nun ein ruhiges Leben führt, wird Emma durch ein Andenken, das ihr Vater ihr hinterließ, in den Bann eines reisenden Vergnügungsparks gezogen, der in die Stadt kommt.

Battlefield Waltz

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 8. April 2025

Lerne Lan, die Jungfrau des verfluchten Schwertes, kennen die an der Seite von Elitekriegern und mitfühlenden Liebhabern den Kampf trainiert. Als sie eine Tragödie erlebt, wird Lan von einer neuen Macht gesegnet und gleichzeitig verflucht – der Macht des verfluchten Schwertes. Auf der Suche nach einem Platz, an den sie gehören kann, muss sie nun neue Bande knüpfen.

Him, the Smile & Bloom

System: Nintendo Switch, PC

Erscheinungsdatum: Q1 2025

Him, the Smile & Bloom (Hanakare) ist ein Slice-of-Life-Otome-Spiel, das von MintLip entwickelt und von Edia für die Nintendo Switch veröffentlicht wurde. Begleite vier Paare durch die Höhen und Tiefen der Liebe in vier miteinander verbundenen Liebesgeschichten rund um den gemütlichen Blumenladen „Fill Flower“.

Project Code: Neon Mafia

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 2025

Es ist das erste Spiel der Project Code-Reihe aus dem Hause Voltage. Dabei rebellieren und kämpfen junge Mitglieder der Mafia zusammen mit ihren Freunden gegen das Böse und Korruption an. Mehr ist leider bisher noch nicht bekannt.

Project Code: Kaleido Tower

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 2025

Hierbei handelt es sich um den zweiten Titel von den Project Code Games. Jugendliche mit einzigartigen Fähigkeiten, die unter Unterdrückung leben, betreten einen Turm, der in einen endlosen Traum versunken ist. Dort werden sie in sich selbst, ihre Freunde und die Menschen, die sie lieben, eintauchen.

The Red Bell’s Lament

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: Frühling 2025

Beim dritten Teil der Project Code-Reihe kann man sich durch den Namen schon grob vorstellen, worum es gehen wird. Eine düstere Fantasy-Geschichte über zwei Welten, die menschliche und die der Dämonen, in der Vampirjäger, die einst allein gekämpft haben, nun um das Schicksal der Welt ringen.

Despera Drops

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: Frühling 2025

Im Sommer 2028 macht Mika Amamine, die an einer Universität in Bologna (Italien) studiert, mit Freunden einen Kurztrip nach Rom, um das Ende ihrer Prüfungen zu feiern. Während dieser Reise wird sie jedoch in einen Mordfall verwickelt und anschließend als Verdächtige verhaftet. Während sie in einem Polizeifahrzeug transportiert wird, überschlägt sich dieses plötzlich bei einem Unfall und befreit Mika zusammen mit sechs anderen Kriminellen, die alle auf der Flucht sind. Mysteriöse Angreifer tauchen auf, die es auf die einzigartige „Kraft“ abgesehen haben, die Mika besitzt, und die Gruppe wird sowohl von der Polizei als auch von den Angreifern verfolgt.

BUSTAFELLOWS Season 2

System: Nintendo Switch & PC

Erscheinungsdatum: 2025

Die Erfolgsserie geht mit einer brandneuen Staffel weiter! Mit der Gang, die Verbrechen aufklärt und die den Ärger praktisch magisch anziehen. Entdecke ihre Geschichte in diesem filmähnlichen Erlebnis, während du neue Charaktere kennenlernst, wichtige Entscheidungen triffst und dabei hilfst, die dunklen, unaussprechlichen Verbrechen aufzuklären, die New Sieg heimsuchen.

Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 2025

Lerne Cecilia Farias Temirana, die dritte Prinzessin von Temirana, kennen während sie ihren Ruf als Teil der königlichen Familie an der Seite ihrer neu rekrutierten königlichen Garde, bestehend aus den 5 tragischen Rittern, verteidigt. Lange mussten Fans auf ein Setting warten, in der das doch beliebte Setting aufgegriffen wird, in welchem sich eine Prinzessin nicht in den Prinzen sondern in einen Ritter verliebt.

7’scarlet

System: Nintendo Switch / PC (bereits erschienen) / PS Vita (bereits erschienen)

Erscheinungsdatum: 2025

7’scarlet erschien bereits für die PlayStation Vita und den PC via Steam. Aksys Game kündigte nun an, dass das Spiel auch für die Switch erscheinen wird. Schlüpfe in die Rolle einer jungen Frau, die in die abgelegene Stadt Okune-zato reist, um ihren vermissten Bruder zu finden. Während du und dein Kindheitsfreund die exzentrischen Charaktere im Fuurinkan-Hotel kennenlernen, werdet ihr in die mysteriösen Ereignisse in der Stadt hineingezogen.

Mistonia no Kibou -The Lost Delight-

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 2025

Eine Geschichte voller Liebe und Verbundenheit, gewoben von denen, die das Blut der Feen in sich tragen. Die Geschichte spielt in Grand Alvion, einem Königreich, das unter der Herrschaft der Feenkönigin gedeiht, in einer Zeit, in der Licht und Schatten nebeneinander existieren. m Rande der Hauptstadt befindet sich der Adelssitz einer angesehenen Familie, in dem ein neu eingestelltes Dienstmädchen einziehen wird: unsere Heldin. Nachdem sie acht Jahre zuvor alles verloren hatte, schwor sie sich, Rache an den Verantwortlichen zu nehmen.

Utakata no Uchronia

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 2025

Willkommen in der berühmten und wohlhabenden Utopie, der fliegenden Stadt Itehari. Unsere Protagonistin ist Hinagiku, eine adlige Dame aus einer vornehmen Familie, die sich nach der Welt jenseits der fliegenden Stadt sehnt. Eines Tages begegnet Hinagiku, die gerade 18 Jahre alt geworden ist, einem Mann mit Gedächtnisschwund namens Yashiro. Ihre zufällige Begegnung wird zum Katalysator, der sie in eine Reihe von Ereignissen hineinzieht, die mit den Geheimnissen und verschiedenen Wahrheiten zu tun haben, die unter der Oberfläche dieser schönen Utopie verborgen sind.

Bereits erschienene Otome Games aus dem Jahr 2024

Sympathy Kiss

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 27. Februar 2024

Wir Schlüpfen in die Rolle einer Desirgnerin die bei Estario arbeitet. Nach ihrem ersten Jahr bekommt sie die Aufgabe, einer App des Unternehmens neues Leben einzuhauchen. Dafür hat sie insgesamt 6 Monate zeit. Dabei treten sechs datebare Charakter in ihr Leben, die den Büroalltag ziemlich auf den Kopf stellen.

Tengoku Struggle -Strayside-

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 04. April 2024

Vom Team, das Olympia Soirée geschaffen hat, kommt Tengoku Struggle -Strayside-, eine komödiantische Kampffantasie, das an einem Ort spielt, an dem sich Lebende und Tote vermischen und Sünder in einem ewigen Kampf gegeneinander antreten. Rin Enma, Adoptivtochter des Königs der Unterwelt wurde damit beauftragt eine Gruppe entflohener Sünder aufzuspüren und zurückzuerobern. Auf ihrer Reise begleiten sie vier reformierte Sünder, die ihr Vater handverlesen hat. Wird Rin ihre Mission erfüllen … und wird sie die Liebe entdecken?

Cupid Parasite: Sweet & Spicy Darling

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 28. Mai 2024

Cupid Parasite: Sweet & Spicy Darling wird eine Fan Disc zu Cupid Paraside werden und soll 2024 für die Nintendo Switch erscheinen. In dieser wird ein komplett neuer Charakter eingeführt werden und einen tieferen Einblick auf das Leben der Heldin mit dem eroberbaren Charakteren geben.

Radiant Tale Fanfare

System: Nintendo Switch & PC

Erscheinungsdatum: 27.06.2024

Die Fandisk für Radiant Tale enthält brandneue Geschichten, darunter zuckersüße After-Storys, die nach den Happy Ends aus dem Original aufbauen, sowie neue Routen mit zwei Nebencharakteren. Darüber hinaus enthält die Fandisk eine Sammlung von Mini-Episoden mit Ereignissen, die sich während der ursprünglichen Hauptgeschichte zugetragen haben.

Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 01.08.2024

Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom beinhaltet die beiden Otome Games Hakuoki: Edo Blossoms und Hakuoki: Kyoto Winds. Die Lokalisierung für den Release auf der Switch wird nochmals überarbeitet und verbessert, so können nun auch weitere Spieler in den Genuss der Abenteuer der Shinsengumi kommen.

Meiji Tokyo Renka

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 03. Oktober 2024

Die Protagonistin, ein normales Highschool-Mädchen namens Ayazuki Mei, trifft in einer Nacht bei rotem Vollmond den selbsternannten Illusionisten Charlie. Durch seine Hand reist sie durch die Zeit in die Meiji-Ära von Japan. Dort, wo Mononoke beobachtet wurde, befand sich eine Art geheimnisvolles „Tokio“ der Meiji-Ära.

9 R.I.P.

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 15. Oktober 2024

Schulische Geistergeschichten, urbane Legenden, das andere Reich und die Geisterwelt. Lass dich in eine alternative Realität entführen oder entdecke tragische und aufregende Wahrheiten in der realen Welt, die eine einzigartige Mischung aus Horror und Romantik mit 8 Romanzen bietet.

Virche Evermore: -EpiC:lycoris-

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 7. November 2024

Auch Virche Evermore erhält eine Fandisk, wurde offiziell angekündigt. Sie ist eine direkte Fortsetzung und wird dabei fünf brandneue Geschichten erzählen.

Steam Prison -Beyond the Steam-

System: Nintendo Switch, Steam

Erscheinungsdatum: 28. November 2025

HuneX veröffentlicht die Fandisk Steam Prison -Beyond the Steam-! Dies ist der Nachfolger des Steampunk-Otome-Spiels Steam Prison. Die Heights sind eine traumhafte Utopie. Die Depths sind eine schmutzige Industriewüste. Unsere Heldin, die in den Heights aufgewachsen ist, hat nichts als Verachtung für die da unten übrig. Nun muss sie für einen Beobachtungsauftrag in diese Welt hinabsteigen, und das Schicksal hat begonnen, sich zu drehen.

Bereits erschienen Otome Games aus dem Jahr 2023

Norn9: Var Commons und Norn9: Last Era

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: Norn9: Var Commons (30. März 2023) / Norn9: Last Era (24. August 2023)

Der Vita-Klassiker Norn9: Var Commons kommt für die Switch auf den Markt zusammen mit der Fan-Disk Norn9: Last Era. Last Era folgt hierbei den Ereignissen des Hauptteils. Das Interesannte bei diesem Titel ist, dass wir 3 Protagonistinnen haben die jeweils 3 Jungs daten können. Also haben wir insgesamt 9 romantische Routen zur Verfügung.

Winter’s Wish: Spirits of Edo

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 18. Mai 2023

Das Game spielt in der Kyoho-Ära, in welcher Monster Städte ins Chaos stürzen, darunter auch Edo welches das heutige Tokyo ist. Ein junges Mädchen wird ins Exil gebannt, weil sie die Anschläge der Monster voraussehen kann. Allein in den schneebedeckten Bergen taucht ein junger Mann namens Oniwaban vor ihr auf und sie findet sich in einer Geschichte wieder, in der sie die wahre Liebe finden könnte!

Jack Jeanne

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 15. Juni 2023

Jack Jeanne ist ein Otome-Spiel zum Thema Oper mit Szenarien und Illustrationen von Sui Ishida dem Mangaka von Tokyo Ghoul. Die Protagonistin Kisa Tachibana, ein aufstrebendes Mädchen, das davon träumt, wie ihr älterer Bruder im Theater aufzutreten, erhält eine Einladung in die Univeil Academy. Doch das Überleben in dieser Elite-Schule für Schauspieler ist nicht so einfach wie gedacht.

Charade Maniacs

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 27. Juni 2023

Die Protagonistin, Hiyori Sena, wird mit ihren Kindheitsfreunden und neun weiteren Personen in eine andere Welt entführt. Während sie mehr über ihre missliche Lage erfahren, erfahren sie auch, dass sich ein Verräter unter ihnen befindet der ihre Versuche nach Hause zu kommen sabotiert.

Radiant Tale

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 27. Juli 2023

Tifalia sehnt sich nach einem ereignisreichen Leben und bekommt ihren Wunsch erfüllt, als eine ungewöhnliche Gruppe, die sich CIRCUS nennt, in ihr Gasthaus eindringt und sie als Produzentin aufnimmt. Ein verrückter Drache, der es liebt zu kitzeln, ein stacheliger Clown, der dich nicht zum Lachen bringt, eine Wasserkreatur, die keine Wassermagie anwenden will, ein Akrobat, der nicht zu unterhalten weiß, ein betrunkenes Fellknäuel, ein unmotivierter Anführer und eine Amateurproduzentin, der gerade hinzugekommen ist. Kann diese Show jemals ein Erfolg werden?

even if TEMPEST Dawning Connections

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 26. Oktober 2023

even if TEMPEST Dawning Connections ist die Fortsetzung des im letzten Jahr erschienen Otome Games even if TEMPEST. Bei diesem Titel handelt es sich um eine Fan-Disk, ähnlich wie bei Amnesia Memories. Dabei fokussiert sich die Story auf die Heldin und das Leben mit dem jeweiligen auserwählten, nachdem die Hauptstory abgeschlossen ist.

Hana Awase New Moon

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 26. Oktober 2023

Dieses Otome Game verbindet typische Visual Novel mit dem japanischen Kartenspiel Hanafuda. Alle Anime-Fans dürften das Spiel aus dem Film Summer Wars kennen und wer sich mit der Geschichte der Konsolen auseinandergesetzt hat weiß, das Nintendo früher selber Hanafuda-Karten hergestellt hat, bis das Unternehmen auf die Konsolen und Videospiele umsprang.

Virche Evermore -Error: Salvation-

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 9. November 2023

Umgeben vom Meer und schwarzen Blumen des Unglücks sind die Bürger von Arpecheur dazu verdammt, im Alter von nur 23 Jahren zu sterben. In diesem Land, das vom Gott des Todes besessen ist, scheint eine junge Frau namens Ceres den Tod aller zu beschleunigen. Aber plötzlich erscheint ein mysteriöser Mann namens „Wächter des Todes“ vor ihr und nichts wird mehr sein, wie es war.

My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! -Pirates of the Disturbance-

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 28. November 2023

My Nect Life as a Villainess ist ein Anime, der insgesamt 2 Staffeln umfasst und für den es nun endlich auch ein eigenes Otome Game geben wird. Wir folgen der Heldin Catarina Claes. Sie ist eigentlich die Antagonistin in einem Otome Spiel, dass sie in einem früheren Leben gespielt hat. Um ihren eigenen Untergang aus dem Weg zu gehen, der sie am Ende jeder Route erwartet, hat sie sich von der Antagonistin zur Protagonistin entwickelt und alle datebaren und Support-Charaktere auf ihre Seite gezogen.

Bereits erschienene Otome Games aus dem Jahr 2022

even if TEMPEST

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 09.06.2022

even if TEMPEST wird auf Nintendo Switch nur digital veröffentlicht und folgt unserer Protagonistin, wie sie stirbt, aber von einer Hexe eine zweite Chance erhält um ihr Leben neu zu gestalten. Glücklich sein ist leider nicht so einfach. Doch dieses mal möchte sie die beste Version von sich hervor bringen! even if TEMPEST wird für die Nintendo Switch von Voltage veröffentlicht und bietet uns wohl fünf Jungs zum verlieben.

Birushana: Rising Flower of Genpei

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 01.07.2022

Birushana: Rising Flower of Genpei folgt zwei Clans, Yorimoto und Taira, während des Bürgerkriegs von Genpai (1180–1185). Viele dieser Charaktere sind von historischen Persönlichkeiten inspiriert und unsere Protagonistin Shinaou ist die Tochter des berühmten Generals Minamoto no Yoshitsune. Insgesamt haben wir im Spiel fünf datebare Charaktere. Wird sie die Liebe bei einem Mitglied der Clans finden? Wer kann das schon sagen!

Amnesia: Memories and Amnesia: Later x Crowd

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 20. September 2022

Viele von euch werden Amnesia bereits kennen, aber es ist großartig, dass es für die Nintendo Switch kommt, zusammen mit seinen Fandiscs, die zum ersten Mal auf Englisch verfügbar sein werden!

In Amnesia: Memories wachen die Spieler als mysteriöse Heldin auf, die sich nicht daran erinnern kann, wer sie ist. Ein freundlicher Geist namens Orion wird erscheinen, um ihr zu helfen ihre Erinnerungen wiederzuerlangen, während sie die Welt erkunden und sich an diejenigen erinnern, die ihnen am nächsten stehen. Als Ergänzung bietet Later x Crowd eine Vielzahl verschiedener Story-Szenarien sowie neue Minispiele.

Piofiore -Episodio 1926-

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: September 22, 2022

Piofiore – Episodio 1926- ist die Fortsetzung zu Piofiore: Fated Memories, welches 2020 für die Nintendo Switch erschienen ist. Wir kehren mit der Protagonistin nach Italien zurück. Wir schreiben das Jahr 1926. Die Hafenstadt Burlone, bekannt als die „Hintertür Europas“, ist die Heimat von drei mächtigen Mafia-Familien, die um die Kontrolle wetteifern. Liliana Adornato ist eine Kirchenwaise mit einer verborgenen Vergangenheit, die untrennbar mit dem Schicksal der Stadt und dem einzigartigen Mal auf ihrer Brust verbunden ist. Aber als eine neue Bedrohung sowohl über Burlone als auch über Liliana schwebt, müssen die Anführer der Familien Falzone, Visconti und Lao-Shu in einem vorübergehenden Waffenstillstand zusammenkommen, um ein gestohlenes Relikt wiederzubeschaffen und das Kräftegleichgewicht wiederherzustellen.

Paradigm Paradox

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 27. Oktober, 2022

Die Menschheit ist auf mehrere Kolonien aufgeteilt die von „Ungeziefer“ bedroht werden und von „Helden“ bekämpft werden. Gelangweilt von ihrem Alltag schleicht sich die Protagonistin aus ihrem Schlafsaal und muss von einer Gruppe Helden gerettet werden und beschließt selbst eine zu werden. Unsere Heldin beginnt auch andere Lolonien zu erkunden und hofft, andere vor Ungeziefer zu schützen.

Lover Pretend

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 1. Dezember 2022

Die aufstrebende Drehbuchautorin Chiyuki will zwei Dinge – eine erfolgreiche Drehbuchautorin sein und ihren Vater finden, der sie verlassen hat. Als sie einen Job als Assistentin eines Drehbuchautors ergattert, steht sie mehreren Männern gegenüber, die ebenfalls in der Theater und Film Branche arbeiten! Wird sie ihre Träume noch verwirklichen können?