Steam Prison -Beyond the Steam- (PC) – Game Review

Steam Prison habe ich damals nicht getestet, habe es aber in der Zwischenzeit natürlich nachgeholt. Nur den DLC für Fin habe ich nicht geholt, dafür war ich zu geizig. In Steam Prison -Beyond the Steam- setzen wir zwei Jahre nach dem Grand Ending des ersten Teils an. Das bedeutet, die Heldin hat in diesem Teil nur zu Fin eine tiefere Bindung aufgebaut. Dieser Teil folgt Cyrus Tistella, die sich auf eine Expedition in das unerforschte Land Kainabel begibt, zusammen mit bekannten Gefährten wie Fin, Ulrik und Adage sowie neuen Charakteren wie Jevite und Jereme.

Diesen Titel zu bewerten ist in der Tat leider nicht ganz so einfach. Wir haben eine Hauptstory, die steif ihrem Weg folgt. Egal wem wir uns in den diversen Events widmen, es ändert nichts am Verlauf der Story. Eine Standard-Route, die bis zum Ende eine Standard-Route bleibt. Auch bleibt die Romanze sehr auf der Strecke. Alles in allem bin ich recht verwirrt, was es genau mit Beyond the Steam auf sich hat und welchen Sinn und Zweck das Spiel hat. Zwar haben wir wieder verschiedene Enden, aber insgesamt fühlt es sich sehr unfertig an.

Was ist hier passiert?

Neben der Main Story gibt es noch eine Zusatzgeschichte „A New Theory“, wo klar die Heldin und Sachsen Brandenburg im Fokus stehen. Die Story ist nicht sonderlich lang, alle, die also mehr von Sachsen sehen wollten, dürften hier etwas enttäuscht werden.

Der Fokus liegt bei Beyond the Steam ganz klar auf der Story, ohne viel Zeit in die Romanzen zu stecken, was für ein Otome-Game ungewöhnlich ist. Ob man es dann überhaupt ein Otome-Game nennen kann, ist wohl Geschmackssache. Ich war durchaus überrascht von dem Titel, würde aber allen empfehlen, es sich nicht zum Vollpreis zu holen.

Die Charakterrouten halten sich kurz, die Enden sind offen und kaum zufriedenstellend, und alles in allem kann man sich nur fragen, was genau das hier eigentlich sollte. Das hat der Vorgänger absolut nicht verdient. Hier hätten sich die Entwickler besser an anderen Fandiscs orientiert wie Amnesia: Later x Crowd oder Radiant Tale Fanfare, die bei vielen Fans durchaus immer wieder punkten können und ein Franchise nochmal neu aufleben lassen.

Bewegt man den Blick von den Kritikpunkten ab, ist die Story insgesamt nicht schlecht. Sie ist durchaus gut gelungen, auch wenn sie anders ist, als man es nun erwartet hat. Auch gibt es ein Mini-Game im Spiel, das etwas von dem starren Story Verlauf ablenkt. Auch ist der Art Stil gewohnt schön anzusehen und auch das Steampunk-Setting wurde wieder aufgegriffen. An der Übersetzung kann man ebenfalls nicht meckern und auch wurde alles wieder komplett vertont.

Fazit zu Steam Prison -Beyond the Steam-

Steam Prison -Beyond the Steam- setzt die Geschichte des Vorgängers fort, bietet jedoch eine steife Hauptstory und wenig Romantik, was für ein Otome-Game ungewöhnlich ist. Fans des ersten Teils sollten daher definitiv darauf warten bis der Titel mal runtergesetzt ist, bevor sie sich ihn kaufen. Das gilt vor allem für jene die hoffen mehr von Sachsen Brandburg zu sehen und dann mit einer Story die kaum mehr als zwei stunden geht, abgefrühstückt werden. Leider eher eine enttäuschung, die man nicht mal wirklich als Fandisc bezeichnen kann.

