Leak verrät: Halo CE-Remake ohne Multiplayer – das sagen Fans

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Eigentlich ist es ein Geheimnis, dass schon jeder weiß, aber keine so richtig sich damit anfreunden kann: das geplante Remake von Halo: Combat Evolved. Immerhin gab es schon die Anniversary Edition. Wozu also noch ein (unvollständiges) Remake? Unvollständig? Ja, weil es immer mehr Berichte dazu gibt, dass das erste Master Chief-Abenteuer ohne den kultigen Multiplayer-Part neu aufgelegt wird.

Laut dem bekannten Leaker Rebs Gaming wird das Remake „wahrscheinlich nur die Kampagne enthalten“. Seine Quellen hätten keinerlei Hinweise auf einen Multiplayer-Modus. Klingt hart. Ist es auch.

Besonders interessant: Der Leaker reagierte damit auf einen Post von GruntAPI, der beobachtete, dass das mysteriöse Project Ekur – ein interner Codename – in den letzten Tagen im Backend alle sechs Stunden aktualisiert wurde. Viele vermuten dahinter ein Multiplayer-Projekt, eventuell ein Arena-Shooter oder einen Extraction-Shooter im Halo-Universum.

Halo: Combat Evolved Remake – Keine Spur vom Multiplayer?

Während sich viele Fans auf eine zeitgemäße Next-Gen-Umsetzung des Kultspiels freuen würden, sorgt das Gerücht über eine kampagnenexklusive Version für hitzige Debatten in der Community. Einige vergleichen es mit dem Remake von The Last of Us Part 1, das ebenfalls ohne neuen Multiplayer erschien – trotz Vollpreis.

Andere verweisen auf das ursprüngliche Halo CE Anniversary, das nur über Umwege Multiplayer bot, nämlich über Halo: Reach-Maps.

Die große Frage die sich dazu stellen würde: Wieviel würde Microsoft für ein Kampagnen-Remake es ursprünglichen Halo-Titels verlangen? Immerhin gibt es 10 Missionen, kaum 10 Stunden Spielzeit (wenn man nicht unbedingt auf „Legendär“ durchspielt). Sollte man dafür 30, 40 oder gar 50 Euro verlangen dürfen? Diese Frage stellen sich bereits mehrere User auf Reddit, die das YouTube-Video von Rebs Gaming kommentiert haben. Nicht zu unrecht.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Eine Remake ohne Wiederspielwert?

Keine Frage. Microsoft, nimm mein Geld und das vieler anderer Halo-Fans. – Aber nur die Kampagne? – „Ich schätze 10 Stunden guten Einzelspieler-Spam viel, viel mehr als den modernen Live-Service-Schund“, so SpotlessBadger47 in den Reddit-Kommentaren. Wenn Halo Studios (ehem. 343 Industries) es schafft einen Wiederspielwert einzuführen, dann könnte doch alles drin sein?

Anders sieht es jemand namens Schnappfrosch: „Das Ziel ist nicht, dass die Leute das Spiel kaufen, sondern dass sie Game Pass nutzen. Alles wird darauf ausgerichtet.“

Was ist mit Project Ekur?

Die Bezeichnung „Project Ekur“ tauchte bereits mehrfach in Insiderkreisen auf. Einige spekulieren, dass es sich dabei um ein eigenständiges Multiplayer-Spiel handeln könnte, womöglich das, was ursprünglich als Battle Royale-Modus für Halo Infinite gedacht war. Andere halten einen klassischen Arena-Shooter für wahrscheinlicher.

Da auch Rebs Gaming keine Verbindung zwischen dem CE-Remake und dem Multiplayer-Projekt bestätigen konnte, ist unklar, ob Project Ekur überhaupt etwas mit dem Remake zu tun hat.

Die Gerüchte verdichten sich. Und wenn sich die regelmäßigen Backend-Aktualisierungen bei Microsoft weiter häufen, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis eine offizielle Ankündigung folgt. Immerhin wird erwartet, dass das Remake noch heuer bzw. 2026 kommen wird.