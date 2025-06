Halo: Combat Evolved Remake kommt wohl 2026 – Xbox kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Ein echtes Xbox-Urgestein soll bald sein Comeback feiern dürfen: Laut aktuellen Insiderberichten wird ein vollständiges Remake von Halo: Combat Evolved Ende 2026 erscheinen. Zum 25-jährigen Jubiläum der Xbox.

Während Microsofts großer Showcase in diesem Jahr mit vielen neuen Titeln und einem Handheld-Prototyp überraschte, blieb Halo weitgehend im Hintergrund. Doch ganz am Schluss ließ Xbox-Chef Phil Spencer aufhorchen: Er sprach vom „Comeback eines Klassikers, der seit Anfang an dabei ist“ – ein klarer Hinweis auf Halo: Combat Evolved.

Werbung

Unreal Engine 5 trifft Nostalgie

Bereits im letzten Jahr hatte Halo Studios (vormals 343 Industries) in einem Update-Video erste Szenen mit Unreal Engine 5 gezeigt. Zu sehen: Master Chief im klassischen Mark-V-Anzug mit Magnum und Energieschwert in modernisiertem Look. Das Remake wird laut The Verge-Reporter Tom Warren für Xbox und PC erscheinen, eine spätere PS5-Version sei ebenfalls im Gespräch.

Warren gilt als sehr verlässliche Quelle rund um Xbox-Themen – seine Berichte zum geplanten Halo: Combat Evolved Remake reichen bereits mehrere Jahre zurück. Laut ihm plant Microsoft mit dem Spiel einen großen Launch zum Jubiläum im Herbst 2026.

here’s Xbox chief Phil Spencer announcing Gears of War: E-Day for 2026, and in the same year „the next Forza“ and a tease of a Halo CE remaster pic.twitter.com/tTueF3YQcR — Tom Warren (@tomwarren) June 8, 2025

Was wird neu?

Obwohl noch keine Details bestätigt sind, wird mit einer erweiterten Version des Originals gerechnet. Denkbar sind neue Gegnertypen wie Brutes oder Engineers, ein modernisiertes Waffensystem und veränderte Zwischensequenzen, um die Geschichte stärker mit Romanen wie The Fall of Reach oder First Strike zu verbinden.

Unklar bleibt bisher, ob das Remake einen eigenen Multiplayer-Modus enthält oder ob dieser über das weiterhin gepflegte Halo Infinite abgewickelt wird, ähnlich wie damals bei der Anniversary-Version, deren Mehrspieler über Halo: Reach lief.

Werbung

Nach durchwachsenem Spieler-Feedback zu Halo Infinite will Microsoft offenbar das Vertrauen der Fans zurückgewinnen. Ein Remake tut dem Master Chief wohl gut.