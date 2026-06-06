Nach Black Myth: Wukong kommt das nächste Actionspiel-RPG aus China

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Aurogon Shanghai hat einen Trailer zu Swords of Legends veröffentlicht und dabei bestätigt, dass das Action-Adventure-RPG zum Launch für PlayStation 5, Xbox Series sowie PC über Steam erscheinen wird. Der aktuelle Trailer gewährt nicht nur einen ausführlicheren Blick auf das Kampfsystem, sondern stellt auch neue Gameplay-Elemente und zentrale Aspekte der Spielwelt vor.

Als offizieller Nachfolger der beliebten Gujian-Reihe entführt Swords of Legends die Spieler in eine faszinierende Welt, die von klassischen chinesischen Mythen und Legenden inspiriert wurde. Sterbliche, Götter und umherwandernde Seelen teilen sich hier dieselbe Welt, während uralte Geheimnisse und übernatürliche Gefahren hinter jeder Ecke lauern.

In Swords of Legends übernehmen Spieler die Rolle eines sogenannten Sipan, eines Schiedsrichters der Unterwelt. Vom Richter des Königs Yama zurück in die Welt der Sterblichen entsandt, besteht die Aufgabe darin, verlorene Seelen aufzuspüren und sie auf ihrem Weg zurück in die Unterwelt zu begleiten.

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Doch nicht jede Seele ist bereit, ihre Reise zu beenden. Viele Geister werden von unerfüllten Wünschen, Schuldgefühlen oder vergangenen Ereignissen festgehalten. Im Verlauf der Geschichte müssen Spieler diese Seelen konfrontieren, ihre Geschichten verstehen und sie schließlich von ihren Lasten befreien.

Dabei entwickelt sich die Handlung nicht nur zu einer Reise durch eine Welt voller Mythen und Legenden, sondern auch zu einer persönlichen Suche nach der eigenen Identität. Je mehr Schicksale der Spieler erlebt, desto stärker rückt die Frage in den Mittelpunkt, welchen Weg er selbst einschlagen möchte.

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Der aktuelle Trailer konzentriert sich besonders auf einen Kampf gegen den Bossgegner Kong Kong Zi, den Meister der Zauberkunst. Seine Angriffe und Bewegungen orientieren sich an traditionellen Formen chinesischer Bühnenmagie und wurden laut den Entwicklern auf Basis realer kultureller Vorbilder gestaltet.

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Dadurch entsteht ein Bosskampf, der nicht nur spielerisch herausfordernd wirkt, sondern gleichzeitig tief in der chinesischen Kultur verwurzelt ist. Die Inszenierung erinnert an eine kunstvolle Aufführung, bei der Illusion und Realität miteinander verschmelzen.

Das Spirit Companion System erweitert die Kämpfe

Eine der wichtigsten Neuerungen, die im Trailer vorgestellt werden, ist das sogenannte Spirit Companion System. Spieler können dabei Geister aus dem Reich der Toten an ihre Seite rufen, die sie im Kampf unterstützen.

Die Begleiter übernehmen verschiedene Aufgaben. Sie können Schaden abfangen, Gegner beschäftigen und gemeinsam mit dem Spieler mächtige Kombinationsangriffe ausführen. Zum ersten Mal wurde dabei der Geisterbegleiter Ox vorgestellt. Der gehörnte Geist stammt aus der Unterwelt und begleitet den Spieler als kampfstarker Verbündeter auf seinen Reisen.

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Dieses System soll nicht nur zusätzliche taktische Möglichkeiten eröffnen, sondern auch die Verbindung zwischen der Welt der Lebenden und der Toten stärker in den Mittelpunkt rücken.

Besonders auffällig ist die Spielwelt von Swords of Legends. Die Entwickler setzen auf Schauplätze, Kreaturen und Legenden, die direkt von klassischen Werken der chinesischen Literatur inspiriert wurden. Als wichtige Vorlage dient unter anderem das berühmte Werk Shan Hai Jing, auch bekannt als der Klassiker der Berge und Meere.

Spieler erkunden weitläufige Landschaften mit Lotusfeldern, alten Tempeln und abgelegenen Gasthäusern in den Bergen. Gleichzeitig begegnen sie zahlreichen übernatürlichen Wesen, darunter Blumengeister, kopflose Gespenster und weitere Kreaturen aus der chinesischen Mythologie.

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Dank der Unreal Engine 5 soll diese Welt mit beeindruckender Detailfülle und filmischer Präsentation zum Leben erweckt werden.

Tiefgründiges Kampfsystem mit unterschiedlichen Waffen

Im Kampf setzt Swords of Legends auf eine Mischung aus Nahkampf, magischen Fähigkeiten und Beschwörungen. Spieler können verschiedene Waffen einsetzen, darunter Schwerter der Lebenden und Artefakte aus der Welt der Toten.

Jede Waffe bringt einen eigenen Spielstil mit sich, wodurch unterschiedliche Herangehensweisen möglich werden. Entscheidend ist dabei, die Schwächen der Gegner zu erkennen und die verfügbaren Fähigkeiten geschickt miteinander zu kombinieren.

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Mit seinem Fokus auf chinesische Mythologie, einer atmosphärischen Spielwelt und einem vielseitigen Kampfsystem zählt Swords of Legends bereits jetzt zu den interessantesten Action-Rollenspielen der kommenden Zeit. Der neue Trailer zeigt eindrucksvoll, wie eng erzählerische Elemente, kulturelle Einflüsse und actionreiche Kämpfe miteinander verwoben werden.