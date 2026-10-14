GTA 6: Rockstar soll angeblich 150 Millionen US-Dollar für Werbung ausgeben

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Mindestens 150 Millionen US-Dollar soll Rockstar Games allein für das Marketing von GTA 6 ausgeben. Wenige Wochen vor dem Release am 19. November macht diese Zahl gerade international die Runde. Sie klingt durchaus plausibel, wenn man sich ansieht, wie Rockstar das reale Miami gerade Stück für Stück in Vice City verwandelt. Die 150 Millionen US-Dollar stammen nicht aus einem Finanzbericht von Take-Two und auch nicht aus einer Aussage von Rockstar. Sie gehen auf die eigene Recherche eines Lokalpolitikers aus Miami-Dade zurück. Bestätigt ist die Summe also nicht und könnte sogar höher ausfallen.

Die ursprüngliche Aussage fiel bei einer Diskussion über Rockstars geplante Werbekampagne in Miami-Dade. García erklärte laut einem Bericht des lokalen Mediums The Miamian, er habe selbst recherchiert und komme auf mindestens 150 Millionen Dollar Marketingausgaben. Seine eigentliche Kritik richtete sich dabei gar nicht gegen die Größe des GTA 6-Budgets. Er wollte wissen, warum Miami-Dade für einen seiner Deals weniger als eine Million US-Dollar von Rockstar erhält, wenn der Konzern angeblich ein derart gewaltiges Gesamtbudget für Werbung besitzt.

150 Millionen Dollar wären für GTA 6 trotzdem durchaus vorstellbar

Dass Rockstar für GTA 6 extrem viel Geld in die Hand nimmt, wäre keine Überraschung. Take-Two-Chef Strauss Zelnick kündigte bereits Monate vor Release eine sehr große, breit angelegte Marketingkampagne an. Gleichzeitig hatte er darauf hingewiesen, dass Grand Theft Auto VI seiner Meinung nach trotz des enormen organischen Hypes nicht einfach ohne Werbung veröffentlicht werden sollte.

Zum Vergleich: Für GTA 5 wurde 2013 ein gemeinsames Entwicklungs- und Marketingbudget von ungefähr 265 Millionen Dollar kolportiert. Auch diese Zahl wurde von Rockstar nie offiziell bestätigt. Eine saubere Aufteilung zwischen Entwicklung und Werbung gibt es deshalb nicht. Trotzdem zeigt der Vergleich, welche Größenordnung 150 Millionen Dollar ausschließlich für Marketing darstellen würden.

Auch beim angeblichen Gesamtbudget von GTA 6 sollte man vorsichtig sein. Seit Jahren kursieren Werte zwischen einer und zwei Milliarden Dollar, teilweise sogar noch darüber. Take-Two hat bislang keine Entwicklungskosten für GTA 6 veröffentlicht. In den Finanzberichten werden Forschungs-, Entwicklungs-, Vertriebs- und Marketingausgaben für den gesamten Konzern ausgewiesen, nicht separat für Grand Theft Auto VI.

GTA 6 müsste nicht viele Exemplare verkaufen, um 150 Millionen Dollar Werbung zu relativieren

Die entscheidende Größe ist ohnehin das erwartete Geschäft. Analysten gehen von Verkaufszahlen aus, die selbst für Grand Theft Auto außergewöhnlich wären. Piper Sandler hatte zuletzt im optimistischeren Szenario bis zu 48 Millionen verkaufte Exemplare rund um den Launch von GTA 6 in den Raum gestellt. Die reguläre Prognose der Investmentbank liegt niedriger, zeigt aber trotzdem, in welchen Dimensionen Investoren inzwischen rechnen.

Hinzu kommen GTA Online und damit potenziell viele Jahre wiederkehrender Umsätze. GTA 5 hat Take-Two gezeigt, dass die eigentliche Veröffentlichung nur der Anfang eines sehr langen Geschäfts sein kann. Vor diesem Hintergrund wären 150 Millionen Dollar Marketing zwar extrem viel Geld, gemessen am möglichen Lebenszeitumsatz von GTA 6 aber keine völlig absurde Größenordnung.

Wie hoch ist das Marketingbudget von GTA 6 wirklich?

Die derzeit korrekte Antwort lautet trotzdem: Wir wissen es nicht. René García spricht von mindestens 150 Millionen Dollar und beruft sich auf eigene Recherchen. Einige Millionen Dollar der realen Miami-Kampagne lassen sich durch öffentliche Dokumente und Beschlüsse nachvollziehen. Daraus lässt sich aber kein weltweites Marketingbudget von 150 Millionen Dollar beweisen.

Gerade bei GTA 6 werden große Zahlen schnell zu vermeintlichen Fakten. Das passiert bereits seit Jahren beim angeblichen Milliardenbudget des Spiels. Beim Marketing sollten wir denselben Fehler nicht wiederholen.

Was sich dagegen längst beobachten lässt, ist die Größenordnung der Kampagne selbst. Rockstar kauft nicht nur Werbeflächen. Das Studio nutzt die reale Vorlage von Vice City als Teil der Werbung und lässt Miami für einige Wochen selbst zum GTA 6-Schauplatz werden. Wie viel das weltweit kostet, wissen momentan nur Rockstar und Take-Two.