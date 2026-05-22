Investoren glauben: GTA 6 braucht eigentlich gar keine Werbung mehr

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der Hype rund um GTA 6 hat inzwischen ein Niveau erreicht, das selbst Branchenveteranen überrascht. Genau deshalb wurde Take-Two Interactive zuletzt sogar von Investoren gefragt, ob das Unternehmen für den Release überhaupt noch klassische Werbung braucht.

Immerhin gilt GTA 6 schon jetzt als wahrscheinlich größter Spiele-Launch der vergangenen Jahrzehnte. Millionen Spieler verfolgen jede kleinste Neuigkeit, Trailer brechen Rekorde und selbst kleine Gerüchte dominieren tagelang soziale Netzwerke.

Für einige Investoren scheint deshalb klar zu sein: Das Spiel verkauft sich ohnehin von selbst.

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Take-Two Interactive sieht das komplett anders

CEO Strauss Zelnick machte allerdings deutlich, dass GTA 6 Marketing trotz des gigantischen Hypes extrem wichtig bleibt. Laut ihm werde es eine „sehr große und breit angelegte Marketingkampagne“ geben, die sich allerdings stark von früheren Releases unterscheiden soll.

Vor allem ein Punkt habe sich seit GTA 5 massiv verändert: die Aufmerksamkeit der Spieler. Während 2013 noch klassische TV-Werbung eine große Rolle spielte, läuft modernes Marketing heute deutlich stärker über soziale Medien, Online-Plattformen und digitale Kampagnen. Genau deshalb will Take-Two Interactive die Werbung rund um GTA 6 offenbar komplett an moderne Sehgewohnheiten anpassen.

Der Hype um GTA 6 ist längst außergewöhnlich geworden

Dass Investoren solche Fragen überhaupt stellen, zeigt vor allem, wie absurd groß die Aufmerksamkeit rund um das Spiel inzwischen geworden ist. Bereits die ersten Trailer erreichten innerhalb kürzester Zeit hunderte Millionen Aufrufe.

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Dazu kommt, dass Rockstar Games selbst mit extrem wenig Material monatelang die gesamte Gaming-Branche dominieren kann. Kaum ein anderes Studio schafft es aktuell, allein durch Schweigen so viel Aufmerksamkeit zu erzeugen. Genau deshalb glauben viele Beobachter inzwischen, dass klassische Werbung bei GTA 6 tatsächlich weniger wichtig sein könnte als bei anderen AAA-Spielen.

Trotzdem dürfte die Kampagne riesig werden

Ganz ohne Werbung wird Rockstar Games natürlich trotzdem nicht auskommen. Vor allem rund um Vorbestellungen, Special Editions und den finalen Release dürfte die Marketingmaschine noch deutlich größer werden.

Strauss Zelnick deutete außerdem bereits an, dass der eigentliche große Marketing-Push erst noch bevorsteht. Viele Fans rechnen deshalb damit, dass Trailer 3, Gameplay-Präsentationen und große Partnerschaften erst in den kommenden Monaten starten.

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Gerade wegen der enormen Erwartungen dürfte Take-Two Interactive beim GTA 6 Marketing nichts dem Zufall überlassen wollen.