Call of Duty: Black Ops 2 feiert 2026 ein unglaubliches Comeback

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Mehr als 13 Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung schreibt Call of Duty: Black Ops 2 erneut Erfolgsgeschichte. Dank der kürzlich erschienenen Portierung für PlayStation 4 und PlayStation 5 gehört der Shooter inzwischen zu den meistverkauften Spielen des Jahres 2026. Neue Schätzungen zeigen, wie groß das Interesse an dem Klassiker noch immer ist.

Über 300 Millionen Dollar Umsatz in wenigen Wochen

Laut einem Bericht von Alinea Analytics soll die neue Version von Black Ops 2 innerhalb von weniger als einem Monat bereits über 300 Millionen US-Dollar Umsatz erzielt haben. Das Spiel entwickelte sich damit zu einem der erfolgreichsten Releases des Jahres – obwohl es sich nicht um einen komplett neuen Titel, sondern um eine Portierung eines Spiels aus dem Jahr 2012 handelt.

Analysten schätzen zudem, dass allein die PlayStation-Version im Juli rund 8,2 Millionen Mal verkauft wurde. Damit lag Black Ops 2 sogar an der Spitze der monatlichen Verkaufscharts auf den PlayStation-Konsolen.

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Nostalgie trifft auf Multiplayer

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Für viele Fans gilt Call of Duty: Black Ops 2 bis heute als einer der besten Serienteile überhaupt. Besonders der Multiplayer mit Karten wie Nuketown 2025, Raid oder Hijacked genießt bis heute Kultstatus.

Auch der beliebte Zombie-Modus trägt dazu bei, dass viele Veteranen noch einmal zurückkehren. Zusammen mit der unkomplizierten Portierung auf moderne Konsolen entstand so eine Kombination, die überraschend viele Spieler anlockte.

Trotz Hacker-Problemen erfolgreich

Der große Erfolg ist umso bemerkenswerter, weil die neuen PlayStation-Versionen kurz nach ihrer Veröffentlichung mit Hacker-Problemen zu kämpfen hatten. Einige Spieler berichteten von manipulierten Multiplayer-Lobbys und beschädigten Spielständen. Activision reagierte darauf mit mehreren Server-Updates und Sicherheitsmaßnahmen.

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Offenbar konnten diese Probleme die Verkaufszahlen jedoch kaum bremsen.

Ein Klassiker bleibt gefragt

Schon das Original gehörte zu den erfolgreichsten Spielen der Call-of-Duty-Reihe. Innerhalb der ersten 24 Stunden setzte Black Ops 2 Spiele im Wert von 500 Millionen US-Dollar um und überschritt bereits nach 15 Tagen die Marke von einer Milliarde US-Dollar Umsatz. Insgesamt wurden vom Original weltweit mehr als 24 Millionen Exemplare verkauft.

Dass der Shooter nun auch 2026 noch einmal derart hohe Verkaufszahlen erreicht, dürfte selbst Activision überrascht haben.

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