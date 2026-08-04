Hat Halo auf PlayStation am Ende niemanden interessiert?

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Lange wäre das völlig undenkbar gewesen. Mit Halo: Campaign Evolved veröffentlichte Microsoft eines der vielleicht größten Flaggschiffe seines Xbox-Lineups offiziell auf Konsolen von Sony. Der große Ansturm der PlayStation-Fans blieb aber wohl aus. Geht es nach Insidern, dürfte Halo bei den Verkaufszahlen auf PS5 schwächeln.

Laut dem Marktforschungsinstitut Circana erreichte Halo: Campaign Evolved am Launch-Tag nur Platz 29 der meistgespielten Titel auf PS5. Den Daten zufolge hat insgesamt ein Prozent der aktiven PS5-Nutzer am Launch-Tag, 28. Juli, das Spiel gestartet. Zum Vergleich: Auf Xbox sollen acht Prozent der aktiven Spieler den Titel angespielt haben, womit er dort den vierten Platz unter den meistgespielten Titeln erreichte (via Windows Central).

Liegt es am fehlenden Multiplayer-Modus? Auch auf dem PC sind die bisherigen Zahlen nicht berauschend. Auf Steam erreichte der Titel einen Höchstwert von 25.376 Spielern gleichzeitig (via SteamDB). Das ist der bisher niedrigste Wert der gesamten Serie. Halo: The Master Chief Collection schaffte dagegen noch einen Höchstwert von 161.024 Steam-Spielern gleichzeitig. Allerdings bot die Sammlung insgesamt sechs Spiele, während bei Campaign Evolved der kompetitive Multiplayer-Modus fehlt.

Xbox-Spiele auf PlayStation 5 – zukünftige Strategie bleibt vage

Für Microsoft könnte das ein weiteres Umdenken in der Multiplattform-Strategie sorgen. Denn diese ist weiterhin unklar. Xbox-Chefin Asha Sharma bestätigte einerseits Konsolenexklusivität für das neue Gears of War: E-Day. Zuvor war auch das Remake des ersten Gears of War auf PlayStation 5 kein Riesenhit und verfehlte die Millionenmarke (via GameRant).

Andererseits könnte die Entscheidung dazu kurzfristig gefallen sein. E-Day sei nämlich bis kurz vor der Enthüllung für die PS5 geplant gewesen, wie Leaker erklären (via Push Square). Darauf deutete auch ein PS5-Logo in einem offiziellen Stream zu Gears of War: E-Day hin. Forza Horizon 5 wurde dagegen auf PS5 schnell zum Verkaufshit und ein PS5-Release des Nachfolgers Forza Horizon 6 ist noch für dieses Jahr geplant. Xbox-CCO Matt Booty erklärte zuletzt, Fans sollten sich bei künftigen Exklusivspielen nicht zu sehr auf Singleplayer-Titel konzentrieren.