Once Human verändert seine Welt am 22. Oktober: Schiffe, Tiefsee und das größte Update bisher

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Wichtigste in Kürze

Once Human: Isles of Abyss erscheint am 22. Oktober 2026 und ist das bislang größte kostenlose Inhaltsupdate.

Schiffbau, Seekämpfe, Inseln und Tiefsee-Erkundung bilden den neuen Survival-Kreislauf.

Mit Haywire Zones, Voyagers, Calamity Nests und dem Sunken Lord warten mehrere neue PvE-Herausforderungen.

Once Human bekommt am 22. Oktober 2026 sein bislang größtes kostenloses Inhaltsupdate. Isles of Abyss fügt nicht einfach eine weitere Region hinzu, sondern verlagert einen großen Teil des bisherigen Survival-Prinzips aufs offene Meer. Du baust und steuerst eigene Schiffe, kämpfst mit Kanonen gegen Gefahren auf dem Wasser, erkundest Inseln und suchst tief unter der Oberfläche nach Schiffswracks, Laboren und seltenen Schätzen. Dazu kommen neue Survival-Regeln, zufällige Begegnungen auf See und ein neuer Endgame-Dungeon.

Im Mittelpunkt stehen vollständiger Schiffbau, Survival auf Inseln und im Ozean, Tiefsee-Erkundung sowie neue Endgame-Bosse. Noch konkreter wird Starry Studio in der Vorschau auf den letzten Test vor dem Release. Dort wird klar, dass das Meer nicht nur eine größere Reisezone zwischen neuen Inseln ist. Ein großer Teil des Fortschritts spielt sich direkt auf und unter dem Wasser ab.

Die bisherigen großen Updates von Once Human im Überblick:

Update Release Die größten Neuerungen Prismverse’s Clash / Version 1.2 26.09.2024 Neues PvP-Szenario Prismverse’s Clash, Tierhaltung, neue Belohnungen und weitere Anpassungen am Szenario-System. The Way of Winter / Version 1.3 17.10.2024 Komplett neue verschneite Region im Norden von Nalcott, extreme Temperaturen, Thermal Towers, neue Deviants, Gegner, Waffen und ein eigenes Survival-System rund um Kälte und Hitze. Endless Dream & RaidZone Early Access / Version 1.6.1 22.05.2025 Start des neuen PvE-Szenarios Endless Dream mit veränderlichen Dream Zones sowie Early Access für RaidZone als deutlich härter ausgerichteten PvP-Ableger. Dazu kam Starfall Inversion. Dreamveil / Version 2.0 03.07.2025 Erstes großes Jahres-Update. Endless Dream wechselte in den regulären Betrieb, das neue Klassensystem startete im öffentlichen Test und permanente Server wurden für mehrere Szenarien eingeführt. RaidZone 29.07.2025 Offizieller Start des eigenständigen Hardcore-PvP-Modus mit offenen Kämpfen, regelmäßigen Server-Resets und einem deutlich stärker auf Loot, Risiko und andere Spieler ausgelegten Survival-System. Deviation: Survive, Capture, Preserve 29.10.2025 Deviations rückten ins Zentrum des gesamten Szenarios. Neue Deviation-Kämpfe, frei lebende Chaos Deviations und ein Fusionssystem ermöglichten völlig neue Kombinationen mit Deviations, Tieren und Objekten. Tech-System-Überarbeitung / Version 2.3.6 09.04.2026 Grundlegender Umbau der Charakterentwicklung. Das bisherige levelbasierte Tech-System wurde stärker auf Erkundung ausgerichtet, Spezialisierungen entfernt und durch neue Tech- und Facility-Verbesserungen ersetzt. Isles of Abyss 22.10.2026 Neue Ozeanwelt mit Schiffbau, Seekämpfen, Inseln, Tiefsee-Erkundung, Haywire Zones, Voyagers, neuen Ressourcen und Endgame-Bossen. Das Update erweitert Once Human erstmals großflächig auf und unter das Meer.

Dein Schiff wird in Isles of Abyss ein Teil des Fortschritts

Schiffe übernehmen in Isles of Abyss mehrere Aufgaben gleichzeitig. Sie bringen dich zwischen den verstreuten Inseln zu neuen Gebieten, werden für Herausforderungen auf dem offenen Meer benötigt und dienen im Kampf als Plattform für Kanonen. Wenn im Laufe des Weltfortschritts sogenannte Calamity Towers aktiviert werden, können sich Spieler zusammenschließen und direkt zu diesen Gebieten segeln. Wird ein solcher Turm erstmals besiegt, erhält der gesamte Server Belohnungen und der Weltfortschritt wird zusätzlich beschleunigt.

Starry Studio hat den Seekampf während der Tests bereits mehrfach angepasst. Kanonen lassen sich über ein Auswahlrad schneller wechseln, Geschütze mit Projektilabfall bekommen eine Ziellinie und auch die Steuerung der schwimmenden Gebiete wurde verbessert. Gerade beim Wenden und beim Anfahren soll sich das System gegenüber früheren Testversionen weniger schwerfällig anfühlen. Die endgültige Balance kann sich bis zum Release noch ändern, denn der letzte Test läuft noch bis zum 08. Oktober.

Damit unterscheidet sich das System deutlich von einem einfachen Boot, das nur schneller von A nach B fährt. Die großen PvE-Aktivitäten sind teilweise direkt mit dem Meer verbunden. Dein Schiff entscheidet also mit darüber, welche Gefahren du angehen kannst und wie gut du dabei vorbereitet bist. Für Once Human ist das eine ziemlich große Veränderung, weil sich Erkundung, Ressourcenbeschaffung und Kämpfe bisher wesentlich stärker auf das Leben an Land konzentriert haben.

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Auf dem Meer warten Schiffe, die du angreifen oder entern kannst

Auch zwischen den eigentlichen Missionsgebieten soll etwas passieren. Zu den neuen zufälligen Ereignissen gehören die sogenannten Voyagers. Diese Schiffe bewegen sich auf wechselnden Routen durch die großen Wassergebiete. Du kannst sie vom eigenen Schiff aus angreifen und zerstören oder versuchen, an Bord zu gelangen und dort Vorräte zu plündern.

Dabei gibt es verschiedene Varianten. Je größer das auftauchende Schiff und je besser dessen Einrichtungen sind, desto höher wird laut Entwickler die Herausforderung. Gleichzeitig steigt die Qualität der möglichen Beute. Der Weg von einer Insel zur nächsten soll dadurch nicht zu einer langen Ladezone werden, in der du lediglich geradeaus fährst. Begegnungen auf dem Meer gehören bewusst zum neuen Gameplay.

Hinzu kommt der normale Tag-Nacht-Wechsel. Nachts erscheinen auf den Inseln gefährlichere Gegner, wodurch sich auch die Vorbereitung einer längeren Expedition verändert. Wer erst nach Einbruch der Dunkelheit an einem neuen Ort ankommt, muss mit stärkeren Bedrohungen rechnen. Genau diese Verbindung aus Reise, Ressourcenplanung und Kampf könnte am Ende darüber entscheiden, ob Isles of Abyss tatsächlich anders spielt als die bisherigen Szenarien.

Vier Zonen verändern sogar die Regeln des Überlebens

Besonders viel Abwechslung sollen die neuen Haywire Zones bringen. Dabei handelt es sich um Gebiete, die eigene Survival-Bedingungen besitzen. Für den finalen Test hat Starry Studio vier Varianten bestätigt. In Mist of Deceit reduziert dichter Nebel deine Sicht, wobei der Effekt stärker wird, je weniger Lebenspunkte du besitzt. Lichtquellen helfen dabei, den Nebel zurückzudrängen und versteckte Gegner früher zu erkennen.

Skyfire funktioniert anders. Hier fallen goldene Meteoriten in eine vulkanische Region und bringen wertvolle Ressourcen mit sich. Time Rain bringt dagegen die Zeit selbst durcheinander. Pflanzen und Tiere wachsen schneller, gleichzeitig verschleißen Ausrüstung und Gegenstände deutlich rascher. In Black Tide breitet sich wiederum regelmäßig Verschmutzung auf den Inseln aus und erzeugt neue verseuchte Gebiete.

Damit unterscheiden sich diese Bereiche nicht nur durch andere Gegner oder eine neue Optik. Du musst dein Vorgehen tatsächlich an die jeweilige Umgebung anpassen. Das passt deutlich besser zum Survival-Kern von Once Human als eine große neue Karte, auf der am Ende nur dieselben Regeln gelten wie bisher.

Unter Wasser verstecken sich eigene Erkundungsgebiete

Isles of Abyss endet nicht an der Wasseroberfläche. In den sogenannten Abyssal Sea-Gebieten kannst du Schatzkarten finden, die dich zu versteckten Orten unter Wasser führen. Bestätigt sind unter anderem versunkene Schiffe und abgeschottete Unterwasserlabore, in denen seltene Beute wartet. Damit bekommt die neue Welt eine zusätzliche Ebene, für die du dein Schiff zeitweise verlassen musst.

Das ist mehr als ein kleines Sammelsystem nebenbei. Starry Studio nennt neue Ressourcen, Technologien und Einrichtungen, die innerhalb der Meeres- und Unterwassergebiete gefunden werden können. Inseln, offene See und Tiefsee greifen dadurch ineinander. Du sammelst Material an Land, segelst zu neuen Aktivitäten und tauchst anschließend zu Orten hinab, die von der Oberfläche aus gar nicht erreichbar sind.

Wie umfangreich die Unterwassergebiete in der fertigen Version tatsächlich ausfallen, ist allerdings noch offen. Die Entwickler weisen selbst darauf hin, dass die Inhalte aus dem letzten Test noch nicht der endgültigen Release-Version entsprechen. Die bestätigten Schiffswracks, Schatzkarten und Unterwasserlabore zeigen aber bereits, dass Tauchen mehr sein soll als eine optische Ergänzung.

Der Sunken Lord wartet erst später im Szenario

Auch das Endgame wird nicht sofort komplett geöffnet. Der Sunken Lord ist als Dungeon für vier Spieler ausgelegt und erscheint erst nach Beginn der zweiten Phase des Szenarios. Zusätzlich muss der sogenannte Purification Progress 100 Prozent erreichen. Wer am ersten Tag direkt zum großen Boss segeln möchte, wird also warten müssen, bis der Server weit genug fortgeschritten ist.

Davor gibt es unter anderem die Calamity Nests. Diese Nester entstehen auf verschiedenen Inseln und besitzen zufällig zusammengesetzte Bereiche mit stärkeren Gegnern. Am Ende wartet jeweils der Calamity Owl. Dadurch sollen die Aktivitäten nicht bei jedem Durchlauf exakt gleich aufgebaut sein.

Auch die Calamity Towers verändern sich mit dem Weltfortschritt. Neue Varianten der Herausforderungen werden erst später aktiv. Isles of Abyss folgt damit weiterhin dem bekannten Szenario-Prinzip von Once Human, bei dem nicht sämtliche Inhalte bereits beim Serverstart verfügbar sind. Wer regelmäßig spielt, bekommt nach und nach neue Aktivitäten statt eines komplett geöffneten Endgames am ersten Abend.

Isles of Abyss bekommt zusätzlich eine eigene RaidZone

Das normale Survival-Szenario ist nicht die einzige Neuerung im Oktober. Starry Studio hat inzwischen bestätigt, dass parallel eine neue Ozean-Karte für RaidZone erscheint. Die Entwickler führen sie unter dem Namen Isles of Abyss: RaidZone. Genauere Details dazu sollen noch folgen. Für Spieler, die sich stärker für den PvP-orientierten Teil von Once Human interessieren, kommt damit ebenfalls neuer Inhalt.

Der Release betrifft inzwischen zudem wesentlich mehr Spieler als frühere große Once-Human-Updates. Seit Ende August ist das Survival-Spiel offiziell für PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und Xbox Series X/S erhältlich. PC, Mobilgeräte und Konsolen unterstützen Crossplay. Laut offiziellem Konsolen-FAQ bleiben die grundlegenden Versionsinhalte und Szenarien zwischen den Plattformen synchronisiert.

Eine zusätzliche Mitgliedschaft bei PlayStation Plus oder Xbox Game Pass Core ist für Once Human übrigens nicht erforderlich. Das Spiel bleibt auch auf Konsolen kostenlos spielbar. Bezahlte Inhalte beschränken sich laut Entwickler auf kosmetische Gegenstände, Battle Pass und vergleichbare Inhalte.

Wann startet Once Human: Isles of Abyss?

Isles of Abyss erscheint am 22. Oktober 2026. In der aktuellen Update-Ankündigung nennt Starry Studio den 21. Oktober um 16 Uhr Pacific Time für das nächste große Update. Für Europa fällt dieser Zeitpunkt bereits in die Nacht auf den 22. Oktober. Deshalb wird der Release offiziell mit dem 22. Oktober angegeben.

Bis dahin läuft noch der letzte Pioneer-Test. Rund 4.000 ausgewählte Spieler testen dabei die komplette Karte und die wichtigsten Systeme auf PC und Konsole. Die Testdaten werden anschließend gelöscht. Vor allem bei Balance, Steuerung und einzelnen Mechaniken kann Starry Studio deshalb vor dem endgültigen Start noch Änderungen vornehmen.

Für Spielerinnen und Spieler, die Once Human in den vergangenen Monaten zur Seite gelegt haben, ist Isles of Abyss damit wesentlich mehr als der nächste Inhaltsschub. Das Update verändert erstmals grundlegend, wo ein großer Teil des Spiels stattfindet. Du baust nicht nur eine neue Basis in einer anderen Landschaft. Du brauchst ein Schiff, bewegst dich durch gefährliche Gewässer, kämpfst auf See und suchst unter der Oberfläche nach Ressourcen und Beute. Ob diese Systeme langfristig genug Tiefe besitzen, muss sich ab dem 22. Oktober zeigen. Als Grund, noch einmal in Once Human (u.a. auf Steam) hineinzuschauen, ist das deutlich stärker als eine weitere neue Landregion.

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