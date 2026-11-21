Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

The Pokémon Company könnte mit Pokémon Wind und Welle einen größeren Schritt bei der Weiterentwicklung der traditionsreichen Reihe wagen. Neue Leaks geben Hinweise darauf, dass sich das Kampfsystem der kommenden zehnten Generation deutlich von bisherigen Spielen unterscheiden wird. Dabei sollen offenbar Elemente aus Pokémon Legenden: Arceus und Pokémon Legenden: Z-A miteinander kombiniert werden. Gleichzeitig könnten klassische Rundenkämpfe erhalten bleiben.

Offiziell gibt es bislang nur wenige Informationen zu den beiden neuen Hauptspielen. Pokémon Wind und Welle wurden am Pokémon Day 2026 angekündigt und sollen 2027 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Seit der ersten Vorstellung hat sich The Pokémon Company allerdings mit weiteren Einblicken zurückgehalten. Umso interessanter sind die aktuellen Informationen, die der bekannte Pokémon-Leak-Aggregator Centro Leaks veröffentlicht haben soll.

Pokémon Wind und Welle soll Kämpfe direkt in die Spielwelt integrieren

Laut den aktuellen Angaben von Centro Leaks orientiert sich das neue Kampfsystem an den Ideen aus Pokémon Legenden: Z-A, soll aber weiterhin auf klassische Rundenkämpfe setzen. Ein wesentlicher Unterschied zu bisherigen Hauptspielen wäre dabei, dass Kämpfe ohne einen Wechsel in eine separate Kampfarena stattfinden könnten.

Stattdessen sollen Auseinandersetzungen direkt in der offenen Spielwelt beginnen. Damit würde Pokémon Wind und Welle einen Ansatz aufgreifen, der bereits in Pokémon Legenden: Z-A zum Einsatz kam. Spieler könnten sich während der Kämpfe frei bewegen, während auch weitere wilde Pokémon in das Geschehen eingreifen können.

Besonders interessant ist dabei der Umgang mit wilden Pokémon. Diese sollen Spieler laut dem Leak nicht automatisch angreifen. Erst wenn es zu einer direkten Berührung kommt, beginnt ein Kampf. Wer sich anschließend zurückzieht, kann allerdings nicht unbedingt sofort aufatmen. Das wilde Pokémon soll den Spieler verfolgen, bis es entweder außer Reichweite ist oder erneut Kontakt hergestellt wird. In letzterem Fall könnte wieder ein Kampf ausgelöst werden.

Auch Fernkampfangriffe sollen eine größere Rolle spielen. Bestimmte Attacken könnten über einen Flächeneffekt verfügen und damit mehrere Pokémon gleichzeitig treffen. Das würde neue taktische Möglichkeiten eröffnen, insbesondere wenn sich mehrere wilde Pokémon in der Nähe befinden.

Klassische Rundenkämpfe bleiben offenbar erhalten

Obwohl sich Pokémon Wind und Welle einige Mechaniken aus den Ablegern abschauen soll, bedeutet das offenbar nicht, dass die klassische Kampfstruktur vollständig verschwindet. Laut Centro Leaks bleiben die Kämpfe rundenbasiert. Ein Zeitlimit oder Echtzeitelemente, wie sie in Pokémon Legenden: Z-A eine Rolle spielen, sollen dagegen nicht vorgesehen sein.

Damit könnte das neue Kampfsystem einen Mittelweg zwischen den unterschiedlichen Ansätzen der vergangenen Spiele finden. Pokémon Legenden: Arceus setzte bereits auf eine stärkere Verbindung zwischen Erkundung und Kämpfen. Pokémon Legenden: Z-A ging mit seinem Echtzeitkampfsystem noch einen Schritt weiter.

Allerdings soll Pokémon Wind und Welle nicht sämtliche Mechaniken aus Pokémon Legenden: Arceus übernehmen. Insbesondere die unterschiedlichen Kampfstile, also die Agile- und Krafttechnik, sollen laut den Leaks nicht zurückkehren. Diese beeinflussten in Pokémon Legenden: Arceus die Reihenfolge der Aktionen und ermöglichten es, die Häufigkeit eigener Züge zu verändern.

Stattdessen sollen die bekannten Fähigkeiten und klassischen Kampfmechaniken der Hauptreihe erhalten bleiben. Dazu gehören offenbar auch getragene Items und die Möglichkeit, Pokémon während eines Kampfes zu heilen. Darüber hinaus sollen Fähigkeiten sowohl innerhalb als auch außerhalb von Kämpfen funktionieren.

Neue Kampfmechanik soll mehrere Pokémon gleichzeitig treffen

Eine weitere Neuerung könnte die bisher noch nicht näher beschriebene Kampf-Gimmick-Mechanik der zehnten Generation sein. Laut Centro Leaks soll diese Möglichkeiten bieten, um in einem bestimmten Bereich Schaden anzurichten.

Das könnte insbesondere bei Begegnungen mit mehreren wilden Pokémon interessant werden. Wenn sich verschiedene Kreaturen gleichzeitig in der Umgebung befinden und in einen Kampf eingreifen können, wären Flächenangriffe eine sinnvolle Ergänzung des Kampfsystems.

Wie genau diese Mechanik funktioniert, ist bislang allerdings nicht bekannt. Auch die konkreten Auswirkungen auf die einzelnen Attacken und Kampfstrategien bleiben offen. Ohne eine offizielle Vorstellung von Nintendo oder The Pokémon Company sollten die Informationen daher zunächst als unbestätigte Leaks betrachtet werden.

Pokémon Wind und Welle könnte das Fangen wilder Pokémon zurückbringen

Nicht nur das Kampfsystem könnte sich an den bisherigen Pokémon-Legenden-Spielen orientieren. Auch die Fangmechanik aus Pokémon Legenden: Arceus soll laut Centro Leaks wieder eine Rolle spielen.

Demnach könnten Spieler wilde Pokémon erneut direkt außerhalb von Kämpfen fangen. In Pokémon Legenden: Arceus war es möglich, sich an wilde Pokémon heranzuschleichen und Pokébälle zu werfen, ohne zuvor einen klassischen Kampf beginnen zu müssen. Diese Möglichkeit wurde auch in Pokémon Legenden: Z-A aufgegriffen.

In Pokémon Karmesin und Purpur war das Fangen dagegen wieder stärker an die traditionellen Kämpfe gebunden. Eine Rückkehr zur direkten Fangmechanik würde Pokémon Wind und Welle deshalb mehr Möglichkeiten bei der Erkundung der Spielwelt geben.

Allerdings könnten nicht alle Pokémon gleichermaßen einfach zu fangen sein. Laut den Leaks dürften insbesondere Pokémon, die sich teleportieren oder bei einer Begegnung schnell fliehen, eine größere Herausforderung darstellen. Abra wäre dafür ein bekanntes Beispiel.

Sollte sich diese Information bestätigen, könnte das Fangen wilder Pokémon wieder stärker mit der Umgebung und dem Verhalten der jeweiligen Kreaturen verbunden werden.

Nintendo Switch 2 könnte größere Möglichkeiten bieten

Pokémon Wind und Welle ist das erste Hauptspiel der Reihe, das ausschließlich für die Nintendo Switch 2 entwickelt wird. Damit steht den Entwicklern eine leistungsfähigere Hardware zur Verfügung als noch bei Pokémon Karmesin und Purpur.

Gerade bei der Darstellung einer weitläufigen Spielwelt könnte das eine wichtige Rolle spielen. Pokémon Karmesin und Purpur sorgten bei ihrer Veröffentlichung aufgrund technischer Probleme, grafischer Schwächen und einer teilweise instabilen Performance für Kritik. Die technischen Möglichkeiten der neuen Konsole könnten dabei helfen, solche Schwierigkeiten zu vermeiden.

Allerdings bedeutet leistungsfähigere Hardware nicht automatisch, dass sämtliche technischen Probleme ausgeschlossen sind. Pokémon Wind und Welle soll offenbar eine umfangreiche Spielwelt bieten und gleichzeitig mehrere neue Gameplay-Mechaniken miteinander verbinden. Wie gut das am Ende funktioniert, lässt sich anhand der bisherigen Informationen noch nicht beurteilen.

Wann erscheint Pokémon Wind und Welle?

Die Veröffentlichung von Pokémon Wind und Welle ist für 2027 geplant. Einen konkreten Termin hat The Pokémon Company bislang nicht genannt. Frühere Veröffentlichungsmuster und entsprechende Leaks deuten allerdings auf die zweite Jahreshälfte hin. Als möglicher Zeitraum werden dabei die Monate September bis November 2027 genannt.

Eine weitere größere Präsentation könnte zum Pokémon Day 2027 stattfinden. Bis dahin könnten Fans allerdings noch auf neue Informationen warten müssen. Offiziell bestätigt ist dieser mögliche Zeitplan jedoch nicht.

Bis zur nächsten Präsentation bleiben auch die aktuellen Informationen zum Kampfsystem unbestätigt. Sollten sich die Leaks bewahrheiten, könnte Pokémon Wind und Welle eine interessante Kombination aus klassischen Rundenkämpfen, direkter Erkundung und dynamischen Begegnungen mit wilden Pokémon bieten. Gerade die Verbindung der unterschiedlichen Mechaniken aus Pokémon Legenden: Arceus und Pokémon Legenden: Z-A könnte der Hauptreihe einen neuen Ansatz geben, ohne ihre grundlegende Kampfstruktur aufzugeben.

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