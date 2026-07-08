Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Noch hat Nintendo die nächsten Hauptspiele der Pokémon-Reihe nicht ausführlich vorgestellt, doch ein neuer Leak sorgt bereits für große Erwartungen. Demnach sollen Pokémon Wind und Pokémon Welle nicht nur neue Features bieten, sondern vor allem das bislang größte Abenteuer der gesamten Reihe werden. Offiziell bestätigt wurden diese Informationen allerdings noch nicht.

Laut dem Leak planen Game Freak und The Pokémon Company eine Spielwelt, die sämtliche bisherigen Hauptteile in den Schatten stellen soll. Neben einer deutlich größeren Region soll das Spiel zahlreiche neue Aktivitäten, umfangreiche Online-Funktionen und eine lebendige Welt bieten. Ziel sei es, die bislang größte und ambitionierteste Pokémon-Erfahrung zu erschaffen.

Größere Spielwelt und mehr Inhalte

Den durchgesickerten Informationen zufolge soll die neue Region wesentlich umfangreicher ausfallen als alles, was Fans aus früheren Pokémon-Spielen kennen. Neben weitläufigen Landschaften ist von zahlreichen Städten, abwechslungsreichen Gebieten und deutlich mehr Nebenaktivitäten die Rede.

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Darüber hinaus heißt es, dass Pokémon Wind und Pokémon Welle stärker auf eine vernetzte Spielwelt setzen sollen. Spieler könnten anderen Trainern häufiger begegnen und gemeinsam verschiedene Inhalte erleben. Wie diese Online-Elemente letztlich aussehen werden, geht aus dem Leak allerdings nicht hervor.

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Sollten sich die Angaben bewahrheiten, würde Nintendo den bisher größten Entwicklungsschritt der Hauptreihe wagen. Bereits mit Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur öffnete sich die Serie stärker in Richtung Open World – die neuen Editionen könnten diesen Ansatz nun deutlich weiter ausbauen.

Bislang nur ein Gerücht

Wie bei allen Leaks gilt auch hier: Die Informationen sind bislang nicht offiziell bestätigt. Weder Nintendo noch Game Freak oder The Pokémon Company haben sich zu den angeblichen Plänen geäußert. Deshalb sollten Fans die aktuellen Berichte mit der nötigen Vorsicht betrachten.

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Dennoch sorgt das Gerücht bereits für Diskussionen. Viele Spieler wünschen sich seit Jahren eine größere, lebendigere Pokémon-Welt mit mehr Erkundungsmöglichkeiten und einer höheren Anzahl an Aktivitäten. Sollte der Leak zutreffen, könnten Pokémon Wind und Pokémon Welle genau diesen Wunsch erfüllen.

Bis Nintendo die neuen Editionen ausführlich präsentiert, bleibt jedoch offen, wie viel Wahrheit tatsächlich hinter den Informationen steckt. Fest steht nur: Der Leak weckt hohe Erwartungen und lässt darauf hoffen, dass Pokémon Wind und Pokémon Welle das bislang größte Kapitel der Pokémon-Geschichte aufschlagen könnten.

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Leak-Score Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Fragwürdig! Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

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