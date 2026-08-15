Pokémon Colosseum lässt weiter auf sich warten – Nintendo schweigt zum nächsten GameCube-Klassiker

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Eigentlich sollte Pokémon Colosseum längst zu den großen Klassikern gehören, die Nintendo über die GameCube-Bibliothek von Nintendo Switch Online auf die Switch 2 bringt. Doch während inzwischen wieder mehrere Spiele hinzugekommen sind, fehlt ausgerechnet der Pokémon-Klassiker weiterhin. Und Nintendo verrät nach wie vor nicht, wann es so weit sein wird.

Das ist inzwischen durchaus bemerkenswert. Die GameCube-Bibliothek auf der Switch 2 wurde ursprünglich mit mehreren Titeln angekündigt, darunter auch Pokémon Colosseum. Mittlerweile ist ein großer Teil dieser angekündigten Spiele verfügbar. Das Game gehört zusammen mit einigen wenigen Titeln aber weiterhin zu den Nachzüglern.

Super Mario Sunshine ist schon da

Besonders auffällig wird die Situation durch Super Mario Sunshine. Der GameCube-Klassiker ist seit dem 13. August 2026 für Nintendo Switch Online verfügbar und hat die Zahl der GameCube-Spiele auf der Switch 2 erneut erhöht. Damit bleibt Pokémon Colosseum einer der prominentesten noch ausstehenden Titel.

Für Fans ist das umso ärgerlicher, weil Nintendo das Spiel nicht einfach nur als Wunsch der Community behandelt. Pokémon Colosseum wurde offiziell als kommender GameCube-Titel angekündigt. Es besteht also grundsätzlich kein Zweifel daran, dass das Spiel irgendwann in der Bibliothek landen soll.

Warum warten wir so lange?

Eine Erklärung dafür gibt es bisher nicht. Nintendo hat weder einen konkreten Termin noch ein Veröffentlichungsfenster genannt. Auch eine Begründung für die ungewöhnlich lange Wartezeit gibt es nicht.

Dabei wäre Pokémon Colosseum eigentlich ein ziemlich naheliegender Kandidat für die GameCube-Bibliothek. Das Rollenspiel von Genius Sonority ist unter Pokémon-Fans bis heute beliebt und bietet mit seinen Crypto-Pokémon ein Spielprinzip, das es so in den klassischen Pokémon-Editionen nicht gibt. Gerade deshalb hoffen viele Spieler darauf, dass Nintendo den Titel nicht noch monatelang zurückhält.

Der nächste große Pokémon-Nachschub?

Aktuell bleibt damit nur abzuwarten, wann Nintendo endlich konkreter wird. Pokémon Colosseum ist bestätigt, aber einen Termin gibt es weiterhin nicht. Nach der Veröffentlichung von Super Mario Sunshine dürfte der Pokémon-Klassiker nun allerdings noch stärker in den Mittelpunkt rücken.

Und vielleicht hebt Nintendo die Ankündigung ja für einen passenden Moment auf. Ein Schatten-Drop wäre bei diesem Klassiker jedenfalls eine ziemlich schöne Überraschung.

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