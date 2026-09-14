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Game Pass, PS Plus und Switch Online: Immer mehr kündigen wegen der Kosten

i Game Pass, PS Plus und Switch Online: Immer mehr kündigen wegen der Kosten
Artikel von Markus Bauer +
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Gaming-Abos werden vielen offenbar zu teuer. Laut Circana-Analyst Mat Piscatella nennen inzwischen mehr als 40 Prozent der US-Nutzer, die Game Pass Essential, PS Plus Essential oder Nintendo Switch Online gekündigt haben, den Preis als Hauptgrund. Gegenüber dem ersten Quartal hat dessen Bedeutung damit zugenommen. Dass Anbieter beim Preis experimentieren, zeigt auch der Xbox Game Pass. Wichtig: Die 40 Prozent beziehen sich nur auf bereits gekündigte Abos, nicht auf alle Abonnenten.

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