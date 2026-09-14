Game Pass, PS Plus und Switch Online: Immer mehr kündigen wegen der Kosten

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Gaming-Abos werden vielen offenbar zu teuer. Laut Circana-Analyst Mat Piscatella nennen inzwischen mehr als 40 Prozent der US-Nutzer, die Game Pass Essential, PS Plus Essential oder Nintendo Switch Online gekündigt haben, den Preis als Hauptgrund. Gegenüber dem ersten Quartal hat dessen Bedeutung damit zugenommen. Dass Anbieter beim Preis experimentieren, zeigt auch der Xbox Game Pass. Wichtig: Die 40 Prozent beziehen sich nur auf bereits gekündigte Abos, nicht auf alle Abonnenten.