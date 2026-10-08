Pokémon-Tausch zwischen Game Boy Advance und Switch bald möglich!
So kannst du deine alten Pokémon retten – und auf die Switch bringen!
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Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.
Ein Fan-Projekt schlägt eine ungewöhnliche Brücke zwischen 2 Konsolen, zwischen welchen mehrere Generationen liegen. Mit dem eigens entwickelten RetroSync Wireless Adapter soll in 2 Monaten der Austausch von Pokémon zwischen verschiedenen Game Boy Advance-Handhelds und allen Nintendo Switch-Konsolen möglich sein.
So kannst du deine Pokémons retten!
Wer noch die Speicherstände seiner Pokémon-Abenteuer auf seinem Game Boy Advance, aus dem Jahr 2001, noch hat, der hat bald die Möglichkeit seine Pokémons auf eine aktuellere Nintendo Konsole zu retten. Drewworks entwickelte einen RetroSync-Adapter, welcher die Übertragung auf eine Switch für folgende Pokémon-Abenteuer ermöglicht: Feuerrot, Blattgrün und Smaragd. Der Adapter nutzt dabei die, damals schon für die GBA-Titeln vorhandenen, Wireless-Funktionen. Der Adapter wird an den Game Boy Advance angeschlossen und über USB-C mit Strom versorgt. Für die Switch wird keine Hardware benötigt.
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Welche Game Boys können mit welchen modernen Konsolen verbunden werden?
Mit dem Adapter können der Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, Game Boy Player und Game Boy Micro mit der Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED und Switch 2 verbunden werden.
Welche Funktionen in den Videospielen sind damit möglich?
Bei der Veröffentlichung des Adapters sollen verschiedene Multiplayer-Funktionen möglich sein, wie Pokémon-Tausch sowie Einzel-, Doppel- und Mehrfachkämpfe. Auch Minispiele wie Beerenstampfer, Beerenpflücken mit Dodu und Pokémon-Sprung werden genannt. Der Funktionsumfang soll aber durch Firmware-Updates noch erweitert werden.
Was war der Anlass für die Entwicklung?
Das Ganze ist durch die Rückkehr von Pokémon Feuerrot und Blattgrün auf die Nintendo Switch entstanden. Die beiden GBA-Klassiker werden als digitale Versionen angeboten und haben die ursprüngliche Verbindungsfunktionen mit den modernen, lokalen Drahtlosverbindungen ersetzt.
Achtung: Keine Garantie!
Es ist allerdings keine Kompatibilität garantiert da es sich bei RetroSync von Drewworks um kein offizielles Produkt handelt. Nintendo könnte durch Sstemupdates die Kommunikationssignale jederzeit ändern.
Dennoch ist es bemerkenswert was hier vollbracht wurde. Anstatt die damaligen Videospielen und deren Spielstände auf den alten Modulen zu lassen, haben Fans hier eine Möglichkeit gefunden, mit originaler Hardware und modernen, digitalen Versionen miteinander zu koppeln. Eine Idee, welche Nintendo in Zukunft vielleicht einmal aufgreifen wird. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich die Japaner sich von dessen Fans inspirieren lassen.
Der Adapter wird im Dezember erscheinen und soll laut Hersteller 50 USD kosten.
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Quelle: x.com via ahenley17
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