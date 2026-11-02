Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Eine Nintendo Switch 2 Lite für nur 299 Euro? Genau das behauptet ein neuer Bericht, der auch erstmals konkrete Angaben zur Bildschirmgröße und Hardware liefert. Die günstigere Version der Nintendo-Konsole könnte demnach bereits 2027 erscheinen. Allerdings gibt es einen Haken: Nintendo hat weder die Switch 2 Lite angekündigt noch die angeblichen technischen Daten bestätigt.

Die Angaben stammen von GameGPU.com. Demnach soll die Switch 2 Lite einen 7,1 Zoll großen Bildschirm bekommen. Das wäre etwas kleiner als das 7,9-Zoll-Display der regulären Switch 2. An der Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln soll sich hingegen nichts ändern. Wie bei der ursprünglichen Switch Lite wäre ein reiner Handheld ohne TV-Modus denkbar. Bestätigt ist diese Einschränkung allerdings nicht.

Besonders auffällig ist der angebliche Preis. Während Nintendo für die reguläre Switch 2 in Europa inzwischen 499,99 Euro verlangt, werden für das Lite-Modell laut den angeblichen Leaks 299 US-Dollar genannt. Der wahrscheinliche Preis wären also 299 Euro hierzulande. Das ist jedoch kein bestätigter Verkaufspreis, und wie viel die Konsole in Österreich oder Deutschland kosten würde, bleibt völlig offen. Und ob sie überhaupt kommen wird.

Ein neuer Samsung-Chip könnte den Unterschied machen

Technisch soll die Switch 2 Lite auf einen überarbeiteten Prozessor setzen, der mit Samsungs effizienterem 8LPU-Plus-Verfahren gefertigt wird. Der Bericht spricht von einem um rund 15 Prozent reduzierten Energieverbrauch. Das könnte gerade bei einem kleineren Handheld helfen, die Akkulaufzeit und Wärmeentwicklung besser in den Griff zu bekommen.

Allerdings ist auch dieser Punkt nicht gesichert. Die genannten Verbesserungen des Fertigungsverfahrens lassen sich nicht automatisch auf eine fertige Nintendo-Konsole übertragen. Weder Nintendo noch NVIDIA haben bestätigt, dass ein entsprechender Chip für die Switch 2 Lite entwickelt wird.

Laut GameGPU.com könnte außerdem ein spezieller Leistungsmodus für technisch anspruchsvolle Spiele vorgesehen sein. Wie dieser funktionieren soll und ob dafür Abstriche bei der Grafikqualität notwendig wären, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Wie glaubwürdig sind die Gerüchte zur Switch 2 Lite?

Dass Nintendo irgendwann ein günstigeres Modell seiner aktuellen Konsole anbieten könnte, wäre keine Überraschung. Die erste Nintendo Switch Lite erschien 2019, rund zweieinhalb Jahre nach der ursprünglichen Switch. Ein möglicher Nachfolger im Jahr 2027 würde zeitlich also durchaus in dieses Muster passen.

Bereits im Januar 2026 hatten interne Kennzeichnungen auf Nintendos Website Spekulationen über eine Switch 2 Lite oder OLED-Version ausgelöst. Ob diese Hinweise tatsächlich mit einer neuen Hardwarevariante zusammenhängen, ist bis heute nicht geklärt.

Der angebliche niedrige Preis von 299 Euro wäre angesichts gestiegener Hardwarekosten besonders bemerkenswert. Nintendo hatte den europäischen Preis der regulären Switch 2 erst im September 2026 auf 499,99 Euro erhöht. Eine erheblich günstigere Alternative könnte deshalb für Familien und Spieler interessant werden, denen die aktuelle Konsole zu teuer ist.

Nur sollte man den genannten Preis noch nicht als konkrete Kaufoption einplanen. Vorerst handelt es sich um ein Gerücht mit erstaunlich konkreten Zahlen, aber ohne offizielle Grundlage.

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