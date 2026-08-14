Nintendo warnt Spieler bereits vor der Switch 2-Preiserhöhung

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wer aktuell eine Nintendo Switch 2 im Geschäft ausprobiert, könnte auf einen ungewöhnlichen Hinweis stoßen. Nintendo macht Kunden bereits an einigen Test-Kiosken auf die bevorstehende Preiserhöhung der Konsole aufmerksam.

Damit informiert Nintendo potenzielle Käufer offenbar direkt dort, wo sie die Switch 2 ausprobieren können. Wer also gerade überlegt, sich die Konsole zu kaufen, bekommt schon während des Testens einen kleinen Hinweis darauf, dass der aktuelle Preis nicht mehr lange gelten wird.

Warnung direkt am Test-Kiosk

Die Hinweise sind dabei ziemlich clever platziert. Statt die Preiserhöhung nur online anzukündigen, erreicht Nintendo damit auch Kunden, die vielleicht spontan im Laden auf die Switch 2 aufmerksam werden. Der entscheidende Punkt: Wer die Konsole zum aktuellen Preis kaufen möchte, sollte nicht zu lange warten.

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Die Preisänderung soll ab 1. September 2026 greifen. Nintendo weist deshalb offenbar bereits im Vorfeld darauf hin, dass sich der Preis der Switch 2 ändern wird. Für Kunden dürfte das vor allem deshalb interessant sein, weil die Konsole weiterhin regelmäßig in Elektronikmärkten und anderen Geschäften ausprobiert werden kann.

Warum wird die Switch 2 teurer?

Nintendo hatte die Preisanpassung mit den gestiegenen Kosten für bestimmte Komponenten begründet. Besonders die Preise für Speicher sind zuletzt deutlich gestiegen. Die Switch 2 ist allerdings weiterhin erfolgreich. Gerade deshalb dürfte Nintendo genau darauf achten, wie die Kunden auf den höheren Preis reagieren.

Für Spieler, die ohnehin mit dem Kauf einer Switch 2 liebäugeln, ergibt sich damit eine einfache Situation: Wer noch zum bisherigen Preis kaufen möchte, hat nur noch begrenzt Zeit.

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Nintendo macht den Zeitdruck sichtbar

Dass Nintendo die Kunden inzwischen sogar an Test-Kiosken auf die Änderung aufmerksam macht, zeigt, wie präsent das Thema inzwischen ist. Ein Spieler, der die Switch 2 im Laden ausprobiert, bekommt damit praktisch direkt die Information: Wenn du sie haben willst, solltest du dich vor der Preiserhöhung entscheiden.

Ob die Hinweise bald in weiteren Geschäften auftauchen, bleibt abzuwarten. Die Preiserhöhung selbst steht jedenfalls unmittelbar bevor – und Nintendo sorgt offenbar dafür, dass potenzielle Käufer sie nicht übersehen.

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