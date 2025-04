Nintendo erhöht die Switch 2 Preise in Amerika teilweise

In Amerika werden manche der ursprünglich angekündigten Preise für die Switch 2 voraussichtlich noch teurer. In den USA und Kanada setzte Nintendo die Vorbestellungen für seine neue Konsole zuvor unerwartet aus, hat den neuen Verkaufsstart aber nun für den 24. April angesetzt (via CNBC). Fans befürchteten, dass die Preise für die Switch 2 aufgrund der US-amerikanischen Zollpolitik steigen könnten – immerhin war der Preisschock bereits nach der Enthüllung am 2. April groß.

Wird die Switch 2 in den USA noch teurer? Die Preise für die Konsole sowie für die bisher angekündigten Spiele bleiben vorerst unverändert. Allerdings werden das Zubehör und Ersatzteile nun teurer als gedacht, inklusive den Joy-Cons, dem Pro Controller und der Kamera, die allesamt um fünf Dollar ansteigen. Am stärksten betroffen ist das Dock, das um zehn Dollar mehr kosten soll als anfangs angekündigt (via Nintendo).

Die folgenden Preiserhöhungen hat Nintendo für das Zubehör der Switch 2 in den USA angekündigt:

Nintendo Switch 2 Pro Controller

Alter Preis: 79,99 US-Dollar – Neuer Preis: 84,99 US-Dollar Joy-Con 2 Paar

Alter Preis: 89,99 US-Dollar – Neuer Preis: 94,99 US-Dollar Joy-Con 2 Charging Grip

Alter Preis: 34,99 US-Dollar – Neuer Preis: 39,99 US-Dollar Joy-Con 2 Schlaufe

Alter Preis: 12,99 US-Dollar – Neuer Preis: 13,99 US-Dollar Joy-Con 2 Lenkrad Set

Alter Preis: 19,99 US-Dollar – Neuer Preis: 24,99 US-Dollar Nintendo Switch 2 Kamera

Alter Preis: 49,99 US-Dollar – Neuer Preis: 54,99 US-Dollar Nintendo Switch 2 Dock Set

Alter Preis: 109,99 US-Dollar – Neuer Preis: 119,99 US-Dollar Nintendo Switch 2 AC Adapter

Alter Preis: 28,99 US-Dollar – Neuer Preis: 34,99 US-Dollar Carrying Case & Screen Protector

Alter Preis: 33,99 US-Dollar – Neuer Preis: 39,99 US-Dollar All-In-One Carrying Case

Ist auch Europa von den Preiserhöhungen betroffen?

In Europa gingen die Vorbestellungen bereits planmäßig und ohne Verzögerungen an den Start. Allerdings müssen Europäer aufgrund des Wechselkurses grundsätzlich mehr für die Switch 2 und einige der Spiele zahlen als Fans in Amerika oder Japan. Besonders deutlich zeigt das die physische Version von Mario Kart World, die hierzulande für 90 Euro über die Ladentheke gehen soll – in den USA wiederum für 80 Dollar (umgerechnet rund 70 Euro).