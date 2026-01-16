Nintendo Switch 2 OLED oder Lite? Dieses mysteriöse Detail sorgt gerade für Unruhe

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Fans warten bereits darauf, dass Nintendo den nächsten großen Schritt mit seiner Hybridkonsole geht. Die Switch 2 ist zwar offiziell da, doch schon jetzt brodelt die Gerüchteküche wieder. Der Grund: Neue Leaks deuten darauf hin, dass Nintendo bereits an einer weiteren Version der Switch 2 arbeitet. Die große Frage lautet: Wird es eine technisch bessere OLED-Version oder eine günstigere, kompaktere Lite-Variante?

Was zunächst nach typischem Internetrauschen klingt, sorgt aktuell für überraschend viel Aufsehen in der Community.

Switch 2 OLED/Lite: Ein mysteriöser Codename bringt Fans zum Grübeln

Auslöser der Diskussion ist ein Fund auf Nintendos eigener Kontoverwaltungsseite. Der Nutzer dootsky.re machte auf BlueSky auf einen bislang ungenutzten Code aufmerksam, der Informationen zu einer Konsole mit dem Codenamen „OSM“ enthält. Die aktuell erhältliche Switch 2 sowie die Joy-Con 2 laufen intern unter der Kennzeichnung „BEE“. Besonders spannend: Dieser „OSM-Code“ soll bereits seit Mitte September 2025 existieren, wurde aber erst jetzt entdeckt. Warum Nintendo eine zweite Kennzeichnung nutzt, bleibt offen. Genau diese Unklarheit befeuert die Spekulationen.

Auch auf Plattformen wie Reddit wird bereits seit Monaten über eine mögliche OLED-Version der neuesten Nintendo-Konsole diskutiert. Beim angeblichen „Leak“ ist klar: Nintendo verwendet solche internen Bezeichnungen nicht ohne Grund. „Nintendo plant nie nur ein Modell“, heißt es sinngemäß in mehreren Kommentaren zum aktuellen Leak.

OLED statt Lite? Die Hinweise sprechen eine klare Sprache

Zusätzliche Verwirrung entsteht durch Bilder auf Nintendos Website. Dort tauchen sowohl die bekannte „BEE“-Version der Switch 2 als auch eine optisch identische „OSM“-Variante auf. Sollten diese Darstellungen mehr als Platzhalter sein, spricht das eher gegen eine Switch 2 Lite. Eine Lite-Version müsste sich zumindest leicht im Design unterscheiden, wie es bei der ersten Switch der Fall war.

Genau deshalb geht ein großer Teil der Community derzeit von einer Nintendo Switch 2 OLED aus. Diese würde äußerlich gleich bleiben, aber ein deutlich besseres Display bieten. Das passt auch zu einer der größten Kritiken an der aktuellen Switch 2: Viele Spieler bemängeln Nachzieheffekte, schwache Farben und das fehlende echte HDR. Aussagen wie „das Display wirkt billig“ oder „für den Preis enttäuschend“ tauchen in Diskussionen immer wieder auf. Die positive Erinnerung an die Switch OLED spielt Nintendo dabei in die Karten. Dieses Modell wurde von Fans und Testern nahezu einhellig gelobt und gilt bis heute als die beste Version der ersten Switch-Generation.

Warum Nintendo sich Zeit lassen könnte

Trotz aller Hinweise bleibt ein baldiger Release fraglich. Hinter den Kulissen kämpft die Branche weiterhin mit steigenden Kosten, insbesondere bei Arbeitsspeicher. Eine OLED-Version der Switch 2 wäre zwangsläufig teurer und könnte preislich deutlich über der aktuellen Konsole liegen. Einige Fans halten deshalb ein günstigeres Lite-Modell langfristig für wahrscheinlicher. Es könnte nicht nur preisbewusste Käufer ansprechen, sondern auch Kritik an der Größe der Switch 2 aufgreifen. Der 7,9-Zoll-Bildschirm begeistert viele, ist aber nicht für alle ideal, vor allem unterwegs. Viel Bildschirm frisst auch viel Akku.

Offiziell hat Nintendo zu all dem nichts gesagt. Und genau das macht die Situation so typisch für den Konzern. Leaks, interne Codenamen und versteckte Hinweise haben in der Vergangenheit oft den Weg für spätere Ankündigungen bereitet.

Ob OLED, Lite oder etwas völlig anderes: Die Zeichen verdichten sich, dass Nintendo bereits die nächste Zeit „nachlegen“ könnte. Allerdings ist noch nichts bestätigt und daher Spekulation.

