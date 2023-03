Nintendo kündigt Switch OLED und Pro-Controller im “Zelda: Tears of the Kingdom”-Stil an

Nachdem neues Gameplay-Material gezeigt wurde, gab es parallel die Ankündigung einer neuen Zelda-Nintendo Switch OLED.

Für den Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wird es eine Spezial-Edition für Nintendo Switch OLED geben. - (C) Nintendo - Bildmontage

Während der Gameplay-Demonstration für The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom kündigte Nintendo an, dass es auch ein neues Nintendo Switch OLED-Modell geben wird. Das neue OLED-Modell passt perfekt für Fans. Sowohl Joy-Cons als auch die Docking-Station der Switch OLED verfügen über wunderschöne Zelda-Kunstwerke.

Das neue Switch OLED-Modell wird am 28. April 2023 erscheinen und enthält KEINE Kopie von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Das Open-World-Spiel von Nintendo muss man sich separat kaufen, dass auch einige Tage später überhaupt erst erscheint. Immerhin das erste 70-Euro-Spiel für die Nintendo Switch seit 2017. Bisher kosteten Erstanbieterspiele nicht mehr als 60 Euro am Erscheinungstag.

The Legend of Zelda Tears of The Kingdom Switch OLED & Pro Controller

Die Docking-Station der neuen Switch OLED verfügt über ein goldenes Hylian Crest, während die Joy-Cons auf beiden ein grün-weißes Design aufweisen.

Zum Release des neuesten The Legend of Zelda-Spiels gibt es dann auch einen neuen Nintendo Switch Pro Controller. Ebenfalls am selben Tag erscheint eine Tragetasche für die Switch, die ebenfalls im Tears of the Kingdom-Design gehalten ist.

Nichts für Sparfüchse

Natürlich gibt es das alles nicht als “Kombiangebot”. Wie man es von Nintendo gewohnt ist werden Merchandise-Artikel, wie die offizielle Tragetasche des neuesten Zelda-Spiels, eine ordentlichen Betrag kosten. – Preise gibt es noch keine, da die Vorbestellung noch nicht gestartet wurde.

Kann man die The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch OLED bereits vorbestellen?

Nein. Vorbestellungen für die Konsole und das Zubehör sind noch nicht online.

Wo kann man vorbestellen?

Die Vorbestellung auf der offiziellen Nintendo-Webseite ist noch nicht live, die Produktseite jedoch schon (zumindest bei Nintendo.com).

Wahrscheinlich werden folgende (Online-)Einzelhändler in Österreich beliefert und die Konsole ist dort bald vorbestellbar:

Die Switch OLED im Tears of the Kingdom-Design erscheint am 28. April 2023. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023.