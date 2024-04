The Wolf Among Us 2: Entwickler teilen neue Bilder

Es gibt neue Bilder zu The Wolf Among Us 2. Das Spiel ist eine Videospiel-Adaption der Fables-Comics von Bill Willingham. Es wurde schon lange erwartet. Das erste Spiel der Reihe kam 2013 raus und veröffentlichte 2015 alle fünf Episoden. Die Fans freuen sich, dass Bigby Wolf wieder in Aktion tritt. Das Spiel und die Comics bieten genug Stoff für viele weitere Teile der Welt.

Telltale Studios kündigte 2017 auf der San Diego Comic Con an, dass sie an einem zweiten Wolf-Among-Us-Spiel arbeiten würden. Der Release war für 2018 geplant, wurde dann auf 2019 verschoben und nach vielen Komplikationen schloss das Studio und sagte das Spiel offiziell ab. Später wurde Telltale von LCG Entertainment zurückgeholt. Bei den Game Awards 2019 wurde das Spiel offiziell angekündigt. Die Fans freuten sich, dass The Wolf Among Us endlich wieder herauskommt.

Geoff Keighley hat auf Twitter geschrieben, dass The Wolf Among Us 2 von Telltale produziert wird. Es gibt auch neue Bilder dazu. Es gab schon Updates von Deck Nine und Telltale. Darin stand, dass an der Fortsetzung gearbeitet wird. Aber die Öffentlichkeit wusste nur wenig mehr als die Tatsache, dass Deck Nine an einem Skript für die Vorproduktion beteiligt war. Die neuen Bilder zeigen Bigby bei einem Gespräch und die überarbeitete Benutzeroberfläche des Spiels bei einer Untersuchung.

New images from THE WOLF AMONG US 2, now in production @telltalegames pic.twitter.com/Dc8DHh7ngU — Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 18, 2024

The Wolf Among Us 2 Screenshots erfreuen die Fans

Fans freuen sich über neue Informationen zu The Wolf Among Us 2 und noch mehr über Screenshots. Die Fans der Serie haben sich nach der Enttäuschung über die Veröffentlichung des Spiels vor einigen Jahren Sorgen gemacht. Viele haben Zeit damit verbracht, das Veröffentlichungsdatum des Titels vorherzusagen, aber jetzt haben die Fans die Hoffnung, dass es bald so weit sein könnte.

The Wolf Among Us 2 scheint Bigby bereits in interessante Situationen zu bringen. Die kurzen Gespräche und Ermittlungsszenarien, die auf den Screenshots zu sehen sind, deuten darauf hin, dass ein neues Geheimnis auf die Spieler wartet. Was die nächste Gelegenheit für Fans betrifft, das Spiel zu sehen, so erhöht die Tatsache, dass Geoff Keighley der Autor des Posts ist, die Wahrscheinlichkeit, dass Fans den Titel auf dem Summer Game Fest 2024 oder vielleicht bei den Game Awards zu sehen bekommen.

Worum geht es im ersten Teil?

The Wolf Among Us ist ein narratives Adventure-Spiel, das von Telltale Games entwickelt wurde. Es basiert auf der preisgekrönten Comicbuchserie Fables von Bill Willingham, die bei DC Comics/Vertigo erscheint. In dem Spiel übernehmen die Spieler die Rolle von Bigby Wolf, dem großen bösen Wolf, der jetzt als Sheriff in Fabletown, einer Gemeinschaft von Märchenfiguren in der modernen Welt, für Recht und Ordnung sorgt.

Das Spiel ist bekannt für seine düstere und gewalttätige Handlung sowie für die Entscheidungen, die die Spieler treffen müssen, welche erhebliche Konsequenzen für den Verlauf der Geschichte haben. Es ist in Episoden unterteilt, wobei jede Episode eine eigene Geschichte erzählt, die sich zu einem größeren Gesamtbild zusammenfügt. Aktuell gibt es Neuigkeiten zu The Wolf Among Us 2, das in diesem Jahr erscheinen soll. Es wurden kürzlich vier neue Screenshots veröffentlicht, die ein neues Lebenszeichen von Bigby Wolf zeigen. Ein genauer Veröffentlichungstermin steht allerdings noch nicht fest.