The Wolf Among Us 2 – Release findet nicht mehr 2023 statt

Entwickler teilen mit, dass The Wolf Among Us 2 nicht mehr 2023 erscheinen wird. Das Point-and-Click-Adventure befindet sich seit 2020 in Entwicklung.

The Wolf Among Us 2 - (C) Telltale Games

Die mit Spannung erwartete Fortsetzung, The Wolf Among Us 2, soll nicht mehr 2023 ihren Release feiern dürfen. Telltale Games hat diese Mitteilung auf Twitter verbreitet. Die Entwickler waren optimistisch, dass das Point-and-Click-Adventure noch dieses Jahr erscheinen wird, doch daraus wird nichts.

In einem Tweet veröffentlichte Telltale Games, dass der Titel – wahrscheinlich – erst nächstes Jahr kommen wird. Bisher gibt es noch kein konkretes Release-Datum, was auch besser ist, bevor es abermals verschoben wird.

WERBUNG

Damit müssen Fans auch auf weitere Neuigkeiten für das Spiel länger warten. Das Spiel befindet sich erst seit 3 Jahren in Entwicklung, die meiste Zeit davon mitten in der Covid-19-Pandemie. Diese Situation wird wohl der Hauptgrund dafür sein, dass die Entwicklung noch nicht soweit fortgeschritten ist, wie es sich Telltale Games gewünscht hätte.

We’ve made the difficult decision to delay The Wolf Among Us 2 #TWAU2. To give more context, we spoke with IGN: https://t.co/afoCUHZwIy pic.twitter.com/KhrAfIrwYB — Telltale Games (@telltalegames) March 1, 2023

The Wolf Among Us 2 Release: Fans müssen länger warten

Das Spiel basiert auf dem Comic Fables von Bill Willingham. Es findet zwar in der selben fiktionalen Welt statt wie die Comics, allerdings ist es ein Prequel. Das erste Spiel erschien im Oktober 2013. Wie auch in anderen Telltale Games-Titeln kann man aufgrund seiner Entscheidungen in der Handlung oder durch Dialogoptionen zukünftige Ereignisse der Geschichte beeinflussen. In verschiedenen Quick-Time-Events muss man dagegen sehr schnell reagieren. Vor mehr als einen Jahr veröffentlichte der Entwickler einen Engine-Trailer zu The Wolf Among Us 2.

The Wolf Among Us ist für PS4, PS3, PS VITA, Xbox One, Xbox 360, Windows PC und Smartphones (Android / iOS) verfügbar.