Lords of the Fallen: Neustes Update bringt Roguelite-Modus

Entwickler Hexworks hat das Update 1.5 für Lords of the Fallen veröffentlicht, das ein robustes Modifikationssystem und einen Roguelite-Modus einführt. Das neueste kostenlose Update für Lords of the Fallen markiert den Höhepunkt der kontinuierlichen Verbesserungen, die seit der Veröffentlichung des Spiels vorgenommen wurden, und konzentriert sich auf Leistungssteigerungen, Stabilitätsverbesserungen und eine Vielzahl neuer Funktionen.

Der Titel wurde von Hexworks entwickelt und von CI Games veröffentlicht. Es kam im Oktober 2023 auf den Markt. Das Spiel hat intensive Nahkämpfe und magische Fähigkeiten. Man erlebt sie aus einer dynamischen, Third-Person-Perspektive. Die Spieler erkunden eine Welt mit mehreren Reichen. Sie nutzen eine Laterne, um zwischen den Reichen zu wechseln. Sie kämpfen gegen Gegner und sammeln Erfahrungspunkte. Das Spiel wurde von den Kritikern gelobt und war ein kommerzieller Erfolg. In den ersten zehn Tagen nach dem Start wurden über eine Million Einheiten verkauft.

Das Update 1.5 für Lords of the Fallen heißt jetzt Master of Fate. Damit kann man sein Spielerlebnis nach seinen Vorlieben gestalten. Man kann seinen Spielverlauf durch die Auswahl von sieben Modifikatoren verändern. Zu diesen Modifikatoren gehören zum Beispiel Ironman, bei dem man nach dem Tod wieder von vorne anfangen muss, oder Pre-Upgraded Loot, bei dem man bessere Ausrüstung findet. Außerdem gibt es Randomized Loot, bei dem man zufällig bessere Items bekommt. Diese Modifikatoren machen das Spiel schwieriger und bieten beim Spielen immer neue Herausforderungen.

Das bringt das neueste Update für Lords of the Fallen mit sich

Darüber hinaus hat Hexworks, wie schon bei früheren Updates von Lords of the Fallen, das Spiel feinjustiert, um Leistungsprobleme zu beheben, die Spielmechanik zu optimieren und den Schwierigkeitsgrad auszugleichen. Das Update enthält obendrein zusätzliche Inhalte wie neue Questreihen wie Season of the Bleak, Trial of the Three Spirits und Way of the Bucket sowie neue Rüstungs- und Waffensets, Zaubersprüche und schwere Schläge für mehr Kampftiefe.

Das Update 1.5 für Lords of the Fallen enthält auch technische Verbesserungen wie Unterstützung für AMD FSR3 für verbesserte Grafik- und Gameplay-Performance sowie Korrekturen für Multiplayer- und Absturzprobleme. Diese Verbesserungen zielen darauf ab, den Spielern ein reibungsloseres Spielerlebnis zu bieten. Spieler, die in die neuen Inhalte eintauchen und den Roguelite-Modus erleben möchten, können durch einfache Schritte auf der Spieloberfläche auf das Advanced Game Modifier System zugreifen. Diese Zugänglichkeit stellt sicher, dass die Spieler die aktualisierten Spielmechaniken und Herausforderungen des erfolgreichen Spiels genießen können.

Worum geht es im Spiel?

Lords of the Fallen ist ein dunkles Fantasy-Action-RPG, das von CI Games entwickelt wurde. Das Spiel spielt in der Welt von Mournstead, die nach einer Ära der grausamsten Tyrannei endlich den Dämonengott Adyr besiegt hat. Doch Götter fallen nicht für immer, und nun, Äonen später, steht Adyrs Wiederauferstehung bevor. Das Spiel bietet herausfordernde Kämpfe und kolossale Bosskämpfe. Spieler reisen zwischen den parallelen Welten der Lebenden und der Toten, um Adyr zu stürzen.