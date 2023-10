Lords of the Fallen will nun die Gaming Welt begeistern

Nun ist es offiziell gestartet und will die Gaming Welt für sich erobern!

Lords of the Fallen Key Art © Hexworks

London – 13. Oktober 2023 – Heute ist ein aufregender Tag für RPG-Fans auf der ganzen Welt, denn HEXWORKS, ein Studio von CI Games, veröffentlicht das lang erwartete Action-RPG “Lords of the Fallen”. Das Spiel ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich und verspricht eine epische Reise durch die mysteriösen Lande von Mournstead. Die Spieler*innen schlüpfen in die Rolle eines “Dark Crusaders” und stellen sich der bedrohlichen Wiederauferstehung des Dämonenkönigs Adyr. Doch das ist nicht alles, was dieses Spiel zu bieten hat.

Lords of the Fallen: Eine Reise zwischen den Welten

Lords of the Fallen zeichnet sich durch seine faszinierende Zwei-Reiche-Mechanik aus, die es den Spielerinnen ermöglicht, nahtlos zwischen Axiom, der Welt der Lebenden, und Umbral, der Welt der Toten, zu reisen. In der Rolle eines Dark Crusaders der Kirche von Orius müssen sich die Spielerinnen sowohl dämonischen Horden in der lebenden Welt als auch bestialischen Bossen in der Totenwelt stellen. Dabei spielen die Kräfte der Umbral Lampe eine zentrale Rolle.

Diese einzigartige Lampe verleiht den Spielerinnen die Fähigkeit, Welten zu transzendieren, die Seelen besiegter Feinde zu absorbieren und sogar die Umgebung selbst zu manipulieren. Die Umbral Lampe ist nicht nur ein mächtiges Werkzeug im Kampf, sondern bietet auch eine zweite Chance im Falle des Todes. Sterben die Spielerinnen in der Welt der Lebenden, erwachen sie in Umbral wieder zum Leben. Doch Vorsicht ist geboten, denn Umbral wird mit jeder Rückkehr gefährlicher.

Die Begeisterung der Entwickler

Saul Gascon, Head of Studio bei HEXWORKS, äußerte seine Begeisterung über die Veröffentlichung von Lords of the Fallen: “Die Reise aller Lampenträger und ihr episches Abenteuer, den Dämonengott Adyr zu besiegen, beginnt! Dies ist der Höhepunkt von fast vier Jahren Leidenschaft, harter Arbeit und Entschlossenheit, in denen jeder Einzelne bei HEXWORKS und CI Games aus allen Ecken der Welt zusammengekommen ist, um eine wahrhaft grenzüberschreitende Ergänzung des Action-RPG-Genres zu liefern. Wir könnten uns nicht mehr freuen, wenn ihr in unser immersives Universum eintaucht. In light, we walk!”

Key Features von Lords of the Fallen

Das Spiel beeindruckt mit einer Vielzahl von Features, die die Spieler*innen in ihren Bann ziehen werden:

Riesige verflochtene Welten: Mit der Umbral Lampe können Spieler*innen zwischen der Welt der Lebenden und der Toten hin und her reisen, um vergessene Orte zu erkunden, sagenumwobene Schätze zu bergen und sogar die Seelen ihrer Gegner zu manipulieren.

Mit der Umbral Lampe können Spieler*innen zwischen der Welt der Lebenden und der Toten hin und her reisen, um vergessene Orte zu erkunden, sagenumwobene Schätze zu bergen und sogar die Seelen ihrer Gegner zu manipulieren. Taktische Kämpfe: LotF bietet eine breite Palette von Nah- und Fernkampfwaffen sowie mächtige Magie, um die dämonischen Horden von Adyr zu besiegen. Die Spieler*innen müssen ihre Fähigkeiten und Taktiken klug einsetzen, um zu überleben.

LotF bietet eine breite Palette von Nah- und Fernkampfwaffen sowie mächtige Magie, um die dämonischen Horden von Adyr zu besiegen. Die Spieler*innen müssen ihre Fähigkeiten und Taktiken klug einsetzen, um zu überleben. Verschiedene Klassen: Mit neun verschiedenen Startcharakterklassen können Spieler*innen den Dark Crusaders beitreten und ihren Kampfstil nach ihren individuellen Vorlieben gestalten. Von Schwertkämpfern bis hin zu Magiern ist für jeden Spielstil etwas dabei.

Mit neun verschiedenen Startcharakterklassen können Spieler*innen den Dark Crusaders beitreten und ihren Kampfstil nach ihren individuellen Vorlieben gestalten. Von Schwertkämpfern bis hin zu Magiern ist für jeden Spielstil etwas dabei. Ein Leben nach dem Tod: Gefallene Krieger*innen erheben sich in der Welt der Lebenden erneut in Umbral und erhalten eine letzte Chance, gegen die albtraumhaften Mächte von Umbral zu triumphieren und nach Axiom zurückzukehren.

Gefallene Krieger*innen erheben sich in der Welt der Lebenden erneut in Umbral und erhalten eine letzte Chance, gegen die albtraumhaften Mächte von Umbral zu triumphieren und nach Axiom zurückzukehren. Online Mehrspieler-Modus: Der nahtlose Koop-Mehrspielermodus ermöglicht es, zu zweit gegen Adyrs Mächte anzutreten und gemeinsam epische Abenteuer zu erleben.

Der beeindruckende Soundtrack

Diese Woche wurde auch der offizielle Soundtrack zu Lords of the Fallen in Zusammenarbeit mit Laced Records veröffentlicht. Das 36-Track-Album ist ab sofort auf ausgewählten Musik-Streaming-Plattformen verfügbar und geht der bevorstehenden Vorbestellung und Veröffentlichung eines Dreifach-LP-Sets in limitierter Auflage voraus.

Der Soundtrack wurde von den preisgekrönten Komponisten Cris Velasco (bekannt für Bloodborne und Resident Evil VII: Biohazard) und Knut Avenstroup Haugen (bekannt für LotF 2014 und Conan Exiles) geschrieben und mit dem 80-köpfigen Budapest Scoring Orchestra and Choir sowie talentierten Sängerinnen aufgenommen. Dieser Soundtrack verspricht, die Spielerinnen noch tiefer in die fesselnde Welt von Lords of the Fallen einzutauchen.

Lords of the Fallen scheint eine Kampfansage an alle Action RPGs

Lords of the Fallen ist ein beeindruckendes Action-RPG, das die Spielerinnen mit seiner packenden Handlung, der faszinierenden Zwei-Reiche-Mechanik und den taktischen Kämpfen in seinen Bann ziehen wird. Die Möglichkeit, zwischen den Welten zu reisen und die Umbral Lampe zu nutzen, verleiht dem Spiel eine einzigartige Dynamik. Mit einem umfangreichen Klassensystem und einem Online-Mehrspielermodus bietet das Spiel endlose Stunden Unterhaltung für RPG-Fans. Und nicht zu vergessen, der mitreißende Soundtrack, der die Spielerinnen in die Welt von LotFeintauchen lässt.

Das Spiel ist bereits vorbestellbar und wird in drei Editionen angeboten – Standard, Deluxe und Collector’s, wobei letztere eine beeindruckende Statue des Dark Crusaders enthält. Taucht ein in dieses epische Abenteuer und stellt euch den Mächten von Adyr. In light, we walk!