540 Hz auf einem OLED-Monitor? Gaming-Displays erreichen die nächste Stufe

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Während viele Gamer noch darüber diskutieren, ob 240 Hz oder 360 Hz überhaupt notwendig sind, geht die Display-Industrie bereits den nächsten Schritt. Erste OLED-Monitore mit einer Bildwiederholrate von bis zu 540 Hz stehen in den Startlöchern und markieren einen weiteren Meilenstein für Gaming-Displays.

Auf den ersten Blick klingt dieser Wert fast absurd. Schließlich können selbst viele leistungsstarke Gaming-PCs moderne Spiele kaum mit mehreren Hundert Bildern pro Sekunde darstellen. Dennoch verfolgen Hersteller konsequent das Ziel, Bildqualität und Geschwindigkeit immer weiter zu steigern.

OLED trifft auf extreme Bildraten

OLED-Monitore gelten bereits heute als eine der besten Display-Technologien für Spieler. Perfektes Schwarz, hohe Kontraste, kräftige Farben und extrem schnelle Reaktionszeiten sorgen dafür, dass viele Gamer nach einem Umstieg nur ungern wieder auf ein klassisches LCD-Panel wechseln.

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Mit 540 Hz kommt nun ein weiterer Vorteil hinzu. Die extrem hohe Bildwiederholrate sorgt dafür, dass Bewegungen noch flüssiger dargestellt werden können. Gleichzeitig sinkt die Zeit zwischen zwei Bildaktualisierungen auf ein Minimum.

Gerade schnelle Mausbewegungen oder hektische Kameraschwenks profitieren von dieser Entwicklung.

Wer profitiert überhaupt von 540 Hz?

Genau an diesem Punkt stellt sich jedoch die entscheidende Frage. Können Spieler einen Unterschied zwischen 360 Hz und 540 Hz überhaupt wahrnehmen?

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Für die meisten Nutzer dürfte der Vorteil im Alltag überschaubar ausfallen. Wer hauptsächlich Einzelspieler-Titel, Rollenspiele oder Strategiespiele spielt, wird die zusätzlichen Hertz kaum bemerken.

Anders sieht es im E-Sport aus. Professionelle Spieler in Titeln wie Counter-Strike 2, Valorant oder Overwatch 2 versuchen jede noch so kleine Verzögerung zu minimieren.

In Verbindung mit einer leistungsstarken Grafikkarte und sehr hohen Bildraten kann ein 540-Hz-Monitor deshalb durchaus einen kleinen Wettbewerbsvorteil bieten.

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Moderne Hardware wird zur Voraussetzung

Die hohe Bildwiederholrate bringt allerdings auch neue Anforderungen mit sich. Um einen 540-Hz-Monitor sinnvoll auszunutzen, muss der PC entsprechend viele Bilder pro Sekunde liefern.

Das gelingt derzeit nur in wenigen Spielen und meist nur mit sehr leistungsstarker Hardware. Gerade aktuelle AAA-Titel stellen selbst moderne High-End-Grafikkarten vor enorme Herausforderungen.

Aus diesem Grund richten sich die neuen OLED-Monitore zunächst vor allem an ambitionierte E-Sport-Spieler und Hardware-Enthusiasten.

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Nicht nur Geschwindigkeit zählt

Interessant ist jedoch, dass sich die Entwicklung längst nicht mehr nur um höhere Hertz-Zahlen dreht.

Hersteller kombinieren die schnellen Panels gleichzeitig mit HDR-Unterstützung, hoher Farbtreue und immer besseren OLED-Technologien. Dadurch sollen die Monitore nicht nur schneller, sondern insgesamt hochwertiger werden.

Hinzu kommen Funktionen wie Adaptive Sync, geringe Eingabeverzögerungen und verbesserte Burn-in-Schutzmechanismen. Moderne OLED-Monitore entwickeln sich dadurch immer stärker zu Allroundern für Gaming und kreative Anwendungen.

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Wohin entwickelt sich der Monitor-Markt?

Noch vor wenigen Jahren galten 144 Hz als Luxus. Später wurden 240 Hz zum neuen Maßstab für ambitionierte Spieler und inzwischen etablieren sich immer mehr 360-Hz-Modelle.

Die ersten OLED-Monitore mit 540 Hz zeigen, dass die Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen ist.

Ob sich diese extrem hohen Bildraten langfristig im Massenmarkt durchsetzen werden, bleibt allerdings abzuwarten. Für viele Spieler dürfte bereits ein guter 240-Hz oder 360-Hz-Monitor mehr als ausreichend sein.

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Dennoch zeigt die Hardware-Branche einmal mehr, wie schnell sich Gaming-Technik weiterentwickelt. Während heute noch über den Nutzen von 540 Hz diskutiert wird, arbeiten Hersteller bereits an den nächsten Innovationen.

Mehr als nur eine Zahl auf dem Datenblatt

540 Hz wirken auf den ersten Blick wie ein weiterer Schritt im Wettlauf um immer höhere Spezifikationen. Tatsächlich steckt jedoch mehr dahinter. Gemeinsam mit OLED-Technologie, kurzen Reaktionszeiten und moderner Bildverarbeitung entstehen Monitore, die technisch beeindruckender sind als je zuvor.

Für die meisten Gamer wird ein 540-Hz-OLED-Monitor in naher Zukunft vermutlich noch kein Pflichtkauf sein. Wer jedoch das Maximum aus seinem System herausholen möchte oder im kompetitiven Bereich unterwegs ist, dürfte die Entwicklung mit großem Interesse verfolgen.

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Fest steht jedenfalls, dass sich Gaming-Monitore in einem Tempo weiterentwickeln, das vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen wäre. OLED und 540 Hz markieren dabei den nächsten Schritt auf dem Weg zu immer flüssigeren und reaktionsschnelleren Spielerlebnissen.

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