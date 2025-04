Star Wars Zero Company angekündigt: Neues Taktikspiel von Bit Reactor & Respawn

Die Star Wars Celebration in Japan hatte eine echte Überraschung im Gepäck: Mit Star Wars Zero Company bringt EA ein brandneues, rundenbasiertes Singleplayer-Spiel in einer düsteren Epoche der Galaxis. Entwickelt wird es von Bit Reactor – dem Studio ehemaliger XCOM-Entwickler – in Zusammenarbeit mit Respawn Entertainment und Lucasfilm Games.

Im Mittelpunkt steht Hawks, ein früherer Offizier der Republik, der einen unkonventionellen Elitetrupp anführt: die sogenannte „Zero Company“. Gemeinsam kämpft diese bunt zusammengewürfelte Truppe in den Wirren der Klonkriege gegen eine düstere Bedrohung, die die gesamte Galaxis zu verschlingen droht.

Laut den Entwicklern erwartet dich eine originelle Star Wars-Geschichte, in der Entscheidungen echte Auswirkungen haben, eingebettet in taktisches Gameplay mit filmischer Präsentation.

Ein Taktikspiel mit Star Wars-Flair – das wollen die Entwickler liefern

„Unsere Vision verbindet das Universum von Star Wars mit spannender Taktik-Action“, erklärt Greg Foertsch, CEO von Bit Reactor. „Entscheidungen sollen bedeutungsvoll sein, das Gameplay zugänglich und gleichzeitig tiefgründig.“

Auch bei Lucasfilm ist die Begeisterung groß: „Wir wollten schon lange ein Taktikspiel im Star Wars-Universum“, so Douglas Reilly, Vice President von Lucasfilm Games in einer Aussendung. „Mit Bit Reactor haben wir das perfekte Team gefunden.“

Was darfst du von Star Wars Zero Company erwarten? Dich bekommst eine Mischung aus Missionseinsätzen und der Verwaltung einer eigenen Operationsbasis. Dazu gehört auch der Aufbau eines Informantennetzwerks, das dich über gegnerische Bewegungen informiert, ganz im Stil klassischer Strategiespiele.

Key-Features des Spiels:

Du stellst deinen eigenen Trupp zusammen

zusammen Du kannst Charaktere rekrutieren und anpassen

Klonsoldaten, Astromechs und sogar Jedi stehen zur Auswahl

stehen zur Auswahl Truppmitglieder entwickeln Beziehungen – daraus entstehen Kampfsynergien, die im Gefecht entscheidend sein können

Natürlich kannst du auch Hawks selbst individualisieren – sowohl optisch als auch was seine Klasse und Fähigkeiten betrifft.

Star Wars Zero Company: Release und Plattformen

Star Wars Zero Company erscheint laut den Entwicklern nächstes Jahr, 2026, für Windows PC, PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S. Ein konkretes Datum wurde noch nicht genannt, aber das Spiel dürfte eines der spannendsten Star Wars-Projekte der nächsten Jahre werden.

Mit dem Strategietitel wagt sich EA in neues Terrain. Rundenbasierte Kämpfe, eine düstere Storyline, volle Truppkontrolle und Entscheidungen mit Gewicht – das klingt nach einem Muss für Fans von XCOM, Taktik-Fans und Star Wars-Enthusiasten gleichermaßen.