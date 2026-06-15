Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Mit Star Wars Outlaws wollte Massive Entertainment gemeinsam mit Ubisoft das erste große Open-World-Abenteuer im Star-Wars-Universum etablieren. Nach dem Release erhielt das Spiel zwei größere Story-Erweiterungen, darunter „Wild Card“ und „A Pirate’s Fortune“. Nun behauptet ein bekannter Insider jedoch, dass ursprünglich deutlich mehr Inhalte geplant gewesen sein sollen.

Demnach habe Ubisoft intern weitere DLC-Pläne verfolgt, die letztlich nie umgesetzt wurden. Offiziell bestätigt wurde das bislang allerdings nicht. Deshalb sollten die Informationen aktuell als Gerücht betrachtet werden.

Mehrere Erweiterungen sollen gestrichen worden sein

Laut den aktuellen Informationen waren nach den beiden veröffentlichten Story-Erweiterungen offenbar zusätzliche Inhalte für das Spiel vorgesehen. Diese sollen sich noch in frühen Planungsphasen befunden haben, bevor die Projekte eingestellt wurden.

Wie umfangreich diese Erweiterungen gewesen wären, ist derzeit nicht bekannt. Ebenso gibt es keine Hinweise darauf, welche Charaktere, Planeten oder Geschichten Teil der geplanten Inhalte werden sollten. Genau diese fehlenden Details sorgen aktuell für zahlreiche Spekulationen innerhalb der Community.

Die Verkaufszahlen könnten eine Rolle gespielt haben

Ein möglicher Grund für die angeblichen Streichungen könnte die wirtschaftliche Entwicklung des Spiels sein. Bereits kurz nach der Veröffentlichung wurde bekannt, dass Star Wars Outlaws die Erwartungen von Ubisoft nicht vollständig erfüllen konnte. Das Unternehmen sprach damals selbst von einem schwächeren Verkaufsstart als erhofft.

Viele Beobachter vermuten deshalb, dass geplante Zusatzinhalte neu bewertet wurden. Solche Entscheidungen sind in der Branche nicht ungewöhnlich, insbesondere wenn ein Spiel hinter den internen Erwartungen zurückbleibt.

Die Geschichte von Kay Vess könnte trotzdem weitergehen

Trotz der aktuellen Gerüchte bedeutet das nicht zwangsläufig das Ende der Marke. Bereits seit einiger Zeit gibt es Spekulationen über mögliche Nachfolger oder weitere Projekte im Star Wars-Universum von Massive Entertainment.

Die Hauptfigur Kay Vess wurde von vielen Spielern positiv aufgenommen und bietet grundsätzlich noch reichlich Potenzial für weitere Geschichten. Ob diese allerdings in Form eines Sequels, neuer DLCs oder eines komplett anderen Projekts erzählt werden, bleibt offen.

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