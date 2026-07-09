Anno 117 Patch 1.6.1: Ubisoft behebt Crashes, Savegames und Exploits

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Ubisoft hat ein neues Update für Anno 117: Pax Romana (hier zur Game Review) veröffentlicht. Mit Patch 1.6.1 konzentrieren sich die Entwickler vor allem auf technische Probleme, die Spieler in den vergangenen Wochen immer wieder gemeldet hatten. Im Mittelpunkt stehen mehrere Absturzursachen, Fehler bei Spielständen sowie kleinere Gameplay- und Komfortverbesserungen.

Besonders häufig sorgten Abstürze während größerer Zwischenfälle im Spiel für Frust. Genau dieses Problem soll mit dem neuen Update behoben worden sein. Darüber hinaus beseitigt Ubisoft verschiedene Fehler, die die Kompatibilität von Spielständen beeinträchtigen konnten. Wer nach den letzten Updates Schwierigkeiten beim Laden älterer Speicherstände hatte, dürfte von den Änderungen profitieren.

Mehr Stabilität und ein behobener Exploit

Neben den Crash-Fixes enthält Anno 117 Patch 1.6.1 zahlreiche weitere Anpassungen. So wurde unter anderem die bebaubare Fläche auf der Insel Cinis erweitert. Außerdem behebt Ubisoft Probleme mit vasallisierten Inseln und nimmt Korrekturen am ersten DLC vor.

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Auch ein Exploit wurde aus dem Spiel entfernt. Bislang konnten Spieler mithilfe eines Gamepads kostenlose Waren bei Händlern erhalten. Dieser Fehler gehört mit dem neuen Patch der Vergangenheit an und sorgt für ein ausgeglicheneres Spielerlebnis. Ergänzt wird das Update durch verschiedene Verbesserungen an der Benutzeroberfläche sowie kleinere Textkorrekturen.

Ubisoft setzt die Unterstützung fort

Dass Anno 117: Pax Romana weiterhin regelmäßig mit Updates versorgt wird, dürfte viele Fans freuen. Ubisoft hatte bereits angekündigt, das Aufbauspiel über mehrere Jahre hinweg mit neuen Inhalten und Erweiterungen zu unterstützen. Entsprechend spielen regelmäßige Patches eine wichtige Rolle, um technische Probleme zu beseitigen und auf das Feedback der Community zu reagieren.

Mit Patch 1.6.1 liegt der Fokus zwar klar auf Fehlerbehebungen statt auf neuen Inhalten, dennoch dürfte das Update für viele Spieler spürbare Verbesserungen bringen. Vor allem die behobenen Abstürze und Savegame-Probleme gehören zu den wichtigsten Änderungen. Wer zuletzt mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, sollte das Update daher möglichst zeitnah installieren.

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