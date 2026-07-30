Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Obwohl Ubisoft den nächsten Far Cry-Ableger noch nicht offiziell angekündigt hat, reißen die Gerüchte nicht ab. Ein neuer Leak des bekannten Insiders Tom Henderson liefert nun weitere Hinweise auf das Projekt und deutet darauf hin, dass die Reihe vor ihrer bislang größten Veränderung stehen könnte.

Wie bei allen Leaks gilt allerdings: Die Informationen sind nicht offiziell bestätigt und sollten mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden.

Deutlich mehr Freiheit für die Spieler

Laut dem Insider möchte Ubisoft die Struktur der Reihe grundlegend überarbeiten. Anstelle einer streng linearen Kampagne soll Far Cry 7 den Spielern deutlich mehr Freiheiten bei der Missionsreihenfolge und beim Erreichen ihrer Ziele bieten. Entscheidungen sollen größere Auswirkungen auf den Verlauf der Geschichte haben als in früheren Serienteilen.

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Bereits frühere Gerüchte hatten angedeutet, dass Ubisoft stärker auf ein dynamisches Missionssystem setzen möchte. Der neue Leak bekräftigt diese Informationen und spricht von einer offenen Spielstruktur, die sich stärker an den Entscheidungen der Spieler orientiert.

Neue Technik und modernisiertes Gameplay

Dem Leak zufolge entsteht das Spiel auf einer neuen technischen Grundlage, die größere Spielwelten und umfangreichere Interaktionen ermöglichen soll. Ubisoft möchte offenbar nicht nur die Grafik verbessern, sondern auch KI, Physik und die Dynamik der offenen Welt weiterentwickeln.

Außerdem soll das Gameplay abwechslungsreicher werden. Neben klassischen Schusswechseln könnten Stealth, Erkundung und Entscheidungen künftig eine deutlich größere Rolle spielen. Ziel sei es offenbar, die Formel der Reihe nach mehreren ähnlich aufgebauten Serienteilen spürbar zu modernisieren.

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Entwicklung offenbar nicht ohne Probleme

Die jüngsten Gerüchte erscheinen vor dem Hintergrund früherer Berichte besonders interessant. Mehrere Insider hatten in den vergangenen Monaten behauptet, dass die Entwicklung des neuen Far Cry schwieriger verlaufe als ursprünglich geplant. Interne Umstrukturierungen und Richtungswechsel sollen dazu geführt haben, dass sich der ursprünglich angepeilte Veröffentlichungszeitraum verschoben hat.

Trotzdem soll Ubisoft weiterhin große Hoffnungen in das Projekt setzen. Intern gilt der Shooter offenbar als wichtiger Neustart für die traditionsreiche Reihe.

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