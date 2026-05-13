Far Cry 7: Neue Leaks sprechen über Story, Setting und Gameplay

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Leak-Score Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Fragwürdig! Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Nach langer Funkstille sorgt jetzt ein neuer Leak für frische Diskussionen rund um Far Cry 7. Mehrere Insider-Berichte sprechen aktuell von größeren Veränderungen bei Gameplay, Story und Struktur des Spiels.

Offiziell hat Ubisoft den neuen Teil bislang zwar noch nicht ausführlich vorgestellt, hinter den Kulissen soll die Entwicklung aber bereits weit fortgeschritten sein. Genau deshalb nehmen viele die aktuellen Informationen inzwischen deutlich ernster als frühere Gerüchte.

Das Spiel soll deutlich stärker auf Zeitdruck setzen

Besonders auffällig ist dabei ein angeblich komplett neues Spielsystem. Laut den Leaks soll Far Cry 7 erstmals mit einem festen Zeitlimit arbeiten. Spieler hätten demnach nur begrenzte Zeit, um ihre Familie zu retten, bevor bestimmte Ereignisse eintreten.

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Dadurch würde sich die gesamte Struktur der Reihe deutlich verändern. Statt einer klassischen Open-World-Sandbox könnte das Spiel stärker auf Entscheidungen, Planung und Konsequenzen setzen. Genau dieser Ansatz würde sich spürbar von früheren Teilen unterscheiden.

Auch das Gameplay soll sich verändern

Zusätzlich sprechen die Berichte von einer deutlich intelligenteren Gegner-KI und dynamischeren Verfolgungssystemen. Feinde sollen künftig aktiver auf Spieler reagieren und ihre Suche langfristig fortsetzen.

Außerdem könnte Ubisoft stärker auf Survival-Elemente setzen. Einige Leaks erwähnen Ressourcenmanagement, improvisierte Ausrüstung und kleinere, dichtere Gebiete statt einer gigantischen Karte voller Icons.

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Die Reihe braucht nach dem letzten Teil frischen Wind

Gerade nach Far Cry 6 dürfte ein größerer Neustart für die Serie wichtig werden. Zwar verkaufte sich das Spiel solide, gleichzeitig kritisierten viele Spieler die fehlenden Innovationen und die sehr ähnliche Open-World-Struktur.

Genau deshalb scheint Ubisoft diesmal offenbar stärker experimentieren zu wollen. Die aktuellen Leaks deuten jedenfalls darauf hin, dass sich Far Cry 7 spielerisch stärker verändern könnte als jeder andere Teil der Reihe zuvor.

Noch bleibt vieles unbestätigt

Wichtig bleibt allerdings: Bislang stammen sämtliche Informationen aus Leaks und Insider-Berichten. Ubisoft selbst hat die neuen Details bisher nicht bestätigt.

Trotzdem rechnen viele inzwischen damit, dass der Publisher das Spiel noch 2026 offiziell enthüllen könnte. Nach den aktuellen Gerüchten dürfte die Aufmerksamkeit rund um Far Cry 7 jedenfalls deutlich größer geworden sein.

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