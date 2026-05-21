Ubisoft reagiert auf Rekordverluste mit stärkerem Fokus auf KI-Technologie

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Für Ubisoft liefen die vergangenen Jahre alles andere als gut. Verschiebungen, enttäuschende Releases und mehrere Flops haben den französischen Publisher stark unter Druck gesetzt. Jetzt reagiert das Unternehmen offenbar mit einer neuen Strategie — und dabei spielt künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle.

Mit dieser Strategie steht Ubisoft allerdings nicht allein da. Auch Unternehmen wie Sony, Microsoft oder Electronic Arts investieren inzwischen massiv in KI-gestützte Entwicklungswerkzeuge.

Nach den jüngsten Geschäftszahlen wurde deutlich, wie ernst die Lage inzwischen ist. Gleichzeitig machte Ubisoft aber auch klar, dass man die aktuelle Krise als Chance für einen größeren Umbau sieht.

Die Verluste bei Ubisoft sind enorm

In den vergangenen Jahren verlor Ubisoft massiv an Börsenwert und kämpfte immer wieder mit schwierigen Projekten. Spiele wie Skull and Bones, mehrere Verschiebungen großer Titel und interne Umstrukturierungen belasteten das Unternehmen zusätzlich.

Besonders problematisch war zuletzt, dass viele Fans das Gefühl hatten, dass sich die Spiele des Publishers zunehmend ähnlich anfühlen. Genau diese Kritik begleitet Ubisoft mittlerweile seit Jahren.

Der Druck auf das Unternehmen wächst deshalb immer weiter. Große Marken wie Assassin’s Creed, Far Cry oder Rainbow Six bleiben zwar enorm wichtig, gleichzeitig erwarten Spieler inzwischen spürbare Veränderungen.

KI soll bei der Entwicklung eine größere Rolle spielen

Um Prozesse effizienter zu gestalten, setzt Ubisoft künftig stärker auf künstliche Intelligenz. Dabei geht es laut dem Unternehmen vor allem darum, Entwicklungszeiten zu verkürzen und Teams bei bestimmten Aufgaben zu unterstützen.

Schon jetzt experimentiert Ubisoft mit KI-Systemen für Dialoge, Animationen und interne Produktionsabläufe. Besonders sogenannte „NPCs“ — also computergesteuerte Charaktere — könnten dadurch dynamischer reagieren und realistischer wirken.

Das bedeutet allerdings nicht, dass komplette Spiele automatisch von KI entwickelt werden sollen. Stattdessen sieht das Studio die Technologie offenbar eher als Werkzeug zur Unterstützung der Entwickler.

Die Community reagiert gemischt auf die neue Strategie

Viele Spieler beobachten die Entwicklung trotzdem kritisch. Gerade beim Thema KI gibt es in der Gaming-Branche aktuell zahlreiche Diskussionen. Einige Fans sorgen sich, dass kreative Prozesse darunter leiden könnten oder Spiele dadurch austauschbarer werden.

Andere sehen dagegen durchaus Potenzial. Vor allem größere offene Welten könnten von intelligenteren NPCs und dynamischeren Systemen profitieren. Genau dort lag bei vielen Ubisoft-Spielen zuletzt oft Kritik, weil Nebenfiguren und Missionen häufig zu ähnlich wirkten.

Entscheidend wird am Ende wohl sein, wie sinnvoll die Technologie tatsächlich eingesetzt wird.