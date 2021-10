Far Cry 7 könnte mehr auf Online-Spiel wertlegen, als der aktuelle Teil

Wird Far Cry 7 "online-lastiger" als Far Cry 6? - (C) Ubisoft - Bildmontage DailyGame

Das nächste Far Cry könnte einen stärkeren Fokus auf Online-Spielen haben, wie das aktuelle Far Cry 6. Eine Quelle von Axios sagte, “Ubisoft habe einen stärker online-orientierten Ansatz für einen neuen Einstieg in das langjährige Franchise untersucht”. Könnte also Far Cry 7 mehr Online-Spiel bieten?

Kurz nach Release von Far Cry 6 gibt es bereits erste Spekulationen über die Fortsetzung. Ubisoft selbst hat einen möglichen Teaser im aktuellen Spiel eingefügt, der auf ein potenzielles Multiplayer-Spiel im Far Cry-Universum andeutet. Auch Jason Schreier, von Bloomberg, schlug im Sommer vor, dass Ubisoft mit Far Cry 7 in eine neue Richtung einschlagen könnte.

Far Cry 6 beinhaltet keinen Spieler-gegen-Spieler-Multiplayer, dafür einen kooperativen Teil, dass man miteinander die Story durchspielen kann. Wirklich “überraschend” ist das Spiel nicht, da es an seiner bewährten FC-Formel festhält.

Far Cry 6: So sehen die Wertungen aus

Unter den Kritikern kommt der aktuelle Shooter von Ubisoft “solide” davon. Auf Metacritic.com hat die PC-Version bei 27 Kritiken einen Metascore von 76/100 erreicht. Die PS5-Version kommt fast gleich mit 75/100 davon bei 44 Kritiken. Die Xbox Series X/S-Version wurde bisher am höchsten bewertet mit 80/100 bei 30 Kritikerbewertungen. PS4-, Xbox One- und Stadia-Version wurden bisher nur wenig bewertet, erreichen aber ähnliche Kritiken.

Bei den User-Wertungen fällt das Urteil mittelmäßig aus, das Spiel erreicht zwischen 5 und 6 Punkten zwischen den Plattformen.

Far Cry 6 erschien am 6. Oktober 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Amazon Luna, Google Stadia und Windows PC. Ob sich Far Cry 7 bereits in Entwicklung befindet ist bisher nicht bekannt.