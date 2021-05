Far Cry 6 - (C) Ubisoft

Ubisoft gab heute den Release-Termin von Far Cry 6 bekannt: Es erscheint weltweit am 7. Oktober 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4, Stadia, Amazon Luna und für Windows PC exklusiv im Epic Games Store und im Ubisoft Store. Ebenso wird es im Abonnement-Service Ubisoft+ verfügbar sein.

In Far Cry 6 taucht man als Spieler in das tropische Paradies Yara im Herzen der Karibik ein, in der die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Im actiongeladenen Szenario voller spannender Guerillakämpfe schließt man sich der Revolution an, um das Volk Yaras von der tyrannischen Herrschaft des Anführers Antón Castillo und seinem Sohn Diego zu befreien.

Die Antagonisten werden von Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) und Anthony Gonzalez (Coco) verkörpert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wem spielt man in Far Cry 6?

Als Spieler schlüpft man in die Rolle des Ex-Militärs Dani Rojas, in Yara geboren und aufgewachsen. Man wird in die Guerilla-Bewegung verwickelt, während die Brutalität der tyrannischen Herrschaft den Gipfel erreicht und das Feuer der Revolution im ganzen Land entfacht. Als Spieler kann man zwischen männlichem und weiblichem Protagonisten wählen und schließt sich der Revolution an.

Dabei trifft man auf verschiedenste Charaktere, darunter Clara Garcia, die Anführerin der revolutionären Gruppe Libertad, und Juan Cortez, ein verbitterter Ex-KGB-Spion und Guerilla-Experte. Gemeinsam sucht man dann einen Weg, den Tyrannen für alle Mal zu stürzen.

Kein klassischer Shooter

Um gegen Antóns Streitkräfte und seine übergreifende Macht anzutreten, muss man sich als Spieler das für Yara typische Improvisationstalent zu Nutze machen und die zur Verfügung stehenden Ressourcen einfallsreich nutzen, um Chaos im Regime zu verbreiten.

Angetrieben von der Kreativität des Improvisationsmeisters Juan Cortez bietet Far Cry 6 ein breites und innovatives Arsenal an anpassbaren, Impro-Waffen und -Werkzeugen. Es stehen diverse Kombinationsmöglichkeiten von einer Motorradmotor betriebenen Minigun bis hin zu einem Zielsuchraketen werfenden Rucksack zur Verfügung.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Als Spieler muss man seine Improvisationskünste grenzenlos auskosten und als Dani die Macht einer ganzen Guerilla-Streitkraft erlangen.

Far Cry 6: Frontal-Shooter oder Schleich-Abenteuer?

So einfach ist die Frage nicht. In Far Cry 6 wird dem Spieler die Möglichkeit geboten, das Abenteuer so individuell wie möglich zu gestalten. Entweder schleicht man im Verborgenen oder geht mit schweren Waffen ins Gefecht. Neben den Impro-Optionen können ebenfalls traditionelle Waffen sowie neue Reiseoptionen genutzt werden, darunter Pferde, Panzer und verrückte selbst gebastelte Fahrzeuge. An Danis Seite kann ebenfalls ein tierischer Begleiter ausgewählt werden, wie Chorizo, der liebenswerte Dackel, oder Guapo, Juans soldatenhungriges Haustierkrokodil.

Die riesige, vielfältige Open-World voller Dschungel und verwahrloster Städte kann man entweder alleine oder im 2-Spieler-Koop-Modus erkunden.

Als Mitglied der Revolution werden Pläne für die Rekrutierung von Soldaten und das Sammeln von Ressourcen aus versteckten Guerillalagern gesteuert, die im ganzen Land verteilt sind. Während Antóns Streitkräfte die Lüfte, Straßen und die Seewege kontrollieren, muss man sich als Spieler in Far Cry 6 erst einmal zurecht finden.

Far Cry 6 Release: Vorbestellerbonis

Fans, die Far Cry 6 vorbestellen, erhalten Zugriff auf das „Libertad Pack“, das das „Libertad Outfit“ für Chorizo und den hochmodernen „Discos Locos“ enthält, einen waffenfähigen Scheibenwerfer, der Feinde auf ihren eigenen Gräbern tanzen lässt.

Spieler die Far Cry 6 für Xbox One oder PS4 kaufen, können kostenfrei auf die Version der Folge-Konsolen-Generation, Xbox Series X/S oder PS5 übertragen.

Zudem kann die neue Figur der Ubicollectibles-Sammlung Die Löwen Yaras ab sofort im offiziellen Ubisoft Store vorbestellt werden.

Die Figur zeigt den Präsidenten Antón Castilla und seinen Sohn Diego und enthält einen zusätzlichen Code, mit dem der Waffenanhänger „Der Löwe Yaras“ für Far Cry 6 freigeschaltet werden kann. Wir haben bereits in einer Leak-News darüber berichtet.

Far Cry 6 feiert seinen Release am 7. Oktober 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4, Stadia, Amazon Luna und für Windows PC exklusiv im Epic Games Store und im Ubisoft Store.