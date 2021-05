Far Cry 6: Leak enthüllt „Lions of Yara“-Statue – Neuer Trailer um die Ecke!

Far Cry 6 - (C) Ubisoft

Far Cry 6 hat noch kein neues Veröffentlichungsdatum bekommen, aber Ubisoft hat vor es noch bis vor April 2022 zu starten. Ein neuer Leak hat einen Blick auf eine offizielle Statue des Shooters geworden.

Obwohl wir nicht wissen wann Far Cry 6 herauskommt sind wir wohl kurz davor: Am 28. Mai wird ein neuer Trailer für das Spiel veröffentlicht. Das geht aus einem Leak bei Reddit hervor.

Wann soll der neue Trailer zu Far Cry 6 starten?

Laut dem Reddit-Beitrag ist es am 28. Mai 2021 soweit. Um 19:15 Uhr (deutscher Zeit) soll der neue Trailer zu Far Cry 6 auf YouTube und Co veröffentlicht werden.

Mysteriöse Statue

Während man dem Termin skeptisch gegenüber stehen kann, hat dieselbe Person namens ‚QuimSix‘ auch eine brandneue Statue mit Antón und Diego Castilo geteilt. Dies gibt dem Leak mit dem Trailer-Termin auch irgendwie eine gewisse Authentizität.

Die Statue kann man im Video unterhalb ansehen:

Was die Statue selbst betrifft, ist es schwer festzustellen, ob es sich um einen Einzelkauf handelt oder Ubisoft plant, eine Sonderausgabe des Spiels zu veröffentlichen, das mit der Statue geliefert wird.

Bisher kennen wir nur die „Collector’s Edition“ von Far Cry 6 die 199,99 Euro im Ubisoft Store kostet.

Laut dem Ubisoft Store soll Far Cry 6 noch 2021 für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen. Der leitende Spieldesigner hat den Titel bereits vor Monaten verlassen. Anscheinend wird es auch erstmals in der Serie „Third-Person-Ansichten“ geben.