Far Cry 6: Lost Between Worlds – Release-Termin bekannt

Die neue Erweiterung für Far Cry 6 ist in der Game of the Year Edition enthalten.

Far Cry 6 (C) Ubisoft

Der französische Publisher Ubisoft hat den nächsten DLC für Far Cry 6 offiziell angekündigt. Die Story-Erweiterung “Lost Between Worlds” versetzt Spieler in die Rolle von Dani Rojas. Zu sehen bekommt man eine mysteriöse Zwischenwelt, die ziemlich “abgefahren” sein soll.

Was erwartet dich in der Erweiterung? Aufgaben erledigen und Gegner besiegen.

Release-Termin für Far Cry 6: Lost Between Worlds

Bis der Story-DLC erscheint dauert es wirklich nicht mehr lange! Wie Ubisoft im Livestream erklärt hat, wird der Release-Termin am 6. Dezember 2022 sein.

Auf YouTube siehst du den Trailer:

Ursprünglicher Artikel vom 27.11.2022:

Far Cry 6: Lost Between Worlds – Erweiterung wird am 29.11. enthüllt

Ubisoft wird auf Twitch die Far Cry 6-Erweiterung “Lost Between Worlds” vorstellen. Laut dem Enthüllungs-Livestream wird der DLC in 2 Tagen, näher beleuchtet.

Worum geht es in Lost Between Worlds? Viel ist derzeit noch nicht über die Erweiterung bekannt, außer Gerüchte und vermeidliche frühzeitige Store-Zugriffe – die nähere Details hervorbrachten. Ein Bild zeigte angeblich einen Charakter, der um Kristalle herumstand und auf eine Art Multiversum hinwies. Dabei sah man verschiedene Orte aus Far Cry 6. Basierend auf den Achievements des Spiels kann man diese Portale betreten. Sie werden auch “Rifts” genannt”.

Rogue-Lite-Elemente in Far Cry 6

Es deutet auch darauf hin, dass es Rogue-Lite-Elemente für die Far Cry 6-Erweiterung “Lost Between Worlds” geben wird. Anders wäre “Beende den Lauf innerhalb von 15 Minuten” nicht zu deuten. Allerdings werden wir es in wenigen Tagen erst wirklich erfahren, was es bedeutet einen “Lauf” im DLC zu spielen, sofern das Thema von Ubisoft im Livestream angeschnitten wird.

The Far Cry 6 Expansion Reveal Livestream is coming! Tune-in November 29th at 10AM PT on https://t.co/ZwEmem1rkp to find out more.#FarCry6 pic.twitter.com/gioZASRkYc — Far Cry 6 (@FarCrygame) November 25, 2022

Far Cry 6 ist für Xbox Series X/S, PS5, PS4, Xbox One, Amazon Luna und Windows PC erhältlich. Der Shooter erschien auch für Google Stadia, dass nächstes Jahr eingestellt wird. Spieler erhalten volle Geld-Zurück-Garantie.