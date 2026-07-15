Ubisoft tritt auf die Bremse: Nach Black Flag wird es überraschend ruhig
Die Ubisoft Spiele 2026 fallen deutlich kleiner aus als erwartet. Nach Black Flag Resynced plant der Publisher nur wenige neue Veröffentlichungen.
Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Nach der Veröffentlichung von Assassin’s Creed Black Flag Resynced schaltet Ubisoft einen Gang zurück. Im aktuellen Geschäftsbericht bestätigt der französische Publisher, dass das laufende Geschäftsjahr eine deutlich kleinere Auswahl an Neuerscheinungen bieten wird. Statt eines prall gefüllten Release-Kalenders setzt das Unternehmen auf eine Phase der Konsolidierung, bevor in den kommenden Jahren wieder mehrere große Marken zurückkehren sollen.
Abgesehen von Rayman Legends Retold, das am 1. Oktober 2026 erscheint, hat Ubisoft derzeit keine weiteren großen Premium-Veröffentlichungen für das laufende Geschäftsjahr angekündigt. Das überrascht, denn in Entwicklung befinden sich unter anderem Assassin’s Creed Codename Hexe, das Splinter Cell Remake, ein neuer Far Cry-Ableger sowie Beyond Good & Evil 2. Einen konkreten Erscheinungstermin haben diese Projekte bislang jedoch nicht.
Größere Jahre sollen erst noch kommen
Laut Ubisofts neustem Finanzbericht ist die ruhige Phase bewusst geplant. Der Publisher spricht von einer deutlich stärkeren Veröffentlichungspipeline für die Geschäftsjahre 2027/28 und 2028/29. Dann sollen mehrere große Marken zurückkehren und das Portfolio wieder deutlich ausbauen. Parallel dazu will das Unternehmen seine Live-Service-Spiele weiter stärken und die laufende Umstrukturierung abschließen.
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Die Entscheidung kommt nicht von ungefähr. In den vergangenen Monaten musste Ubisoft zahlreiche Studios umstrukturieren, mehrere Projekte einstellen und Hunderte Stellen abbauen. Gleichzeitig investiert der Publisher verstärkt in seine erfolgreichsten Marken, um langfristig wieder profitabler zu werden.
Fans hoffen auf baldige Ankündigungen
In der Community fallen die Reaktionen gemischt aus. Viele Spieler zeigen Verständnis dafür, dass Ubisoft seinen Entwicklern mehr Zeit geben möchte, um unfertige Veröffentlichungen zu vermeiden. Andere sind enttäuscht, dass bekannte Reihen wie Far Cry, Ghost Recon oder das Splinter Cell Remake offenbar noch länger auf sich warten lassen.
Noch dürfte das letzte Wort aber nicht gesprochen sein. Ubisoft hat bereits angedeutet, in den kommenden Monaten weitere Informationen zu seinen Projekten, wie ein mögliches Far Cry 7, veröffentlichen zu wollen. Auch wenn Ubisoft Spiele 2026 deutlich überschaubarer ausfallen als in den Vorjahren, könnten schon bald neue Ankündigungen folgen – und den Grundstein für ein deutlich stärkeres Line-up in den nächsten Jahren legen.
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